الرياض، المملكة العربية السعودية: تعد تربية الدواجن الكبيرة لأغراض التقطيع والمعالجة من التحديات المعروفة في ظل الأجواء المناخية القاسية والظروف الزراعية الصعبة في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، تواصل شركة التنمية الغذائية، بالتعاون مع ماكدونالدز السعودية، مواجهة هذه التحديات ورفع سقف التوقعات من خلال توقيع شراكة استراتيجية ترسي معايير جديدة للتميّز في قطاع الدواجن السعودي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز توريد الدواجن المحلية إلى واحدة من أكبر وأبرز سلاسل مطاعم الخدمة السريعة في العالم، تماشياً مع التزام الجانبين بدعم جودة الإنتاج المحلي وتطوير منظومة الزراعة الوطنية.

وبفضل خبراتها الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية، تعتمد التنمية على أنظمة بيئية متطورة وتقنيات زراعية دقيقة لضمان إنتاج دواجن كبيرة الحجم تُلبي أعلى معايير السلامة الغذائية والامتثال التنظيمي. واليوم، تُعد التنمية المورد الوحيد في المنطقة القادر على إنتاج هذا النوع من الدواجن بكفاءة واستمرارية، مما يمكّنها من تلبية الطلب المحلي وتوريد منتجاتها إلى مطاعم ماكدونالدز في نطاق جغرافي أوسع، الأمر الذي يعزز من دورها كمساهم بارز في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي للمملكة، ويُرسخ التزام ماكدونالدز بتقديم لحوم الدواجن الطازجة عالية الجودة من مصادر محلية. ولدعم النمو الناتج عن هذه الشراكة مع ماكدونالدز، تعمل التنمية حالياً على وضع خطط جديدة للتوسّع في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال سمو الأمير ماجد فهد آل سعود، الرئيس التنفيذي المساعد لماكدونالدز السعودية: "نفخر في ماكدونالدز السعودية بالتزامنا الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المحتوى المحلي من خلال تمكين الموردين السعوديين. وتعكس شراكتنا مع التنمية رؤيتنا المشتركة نحو توطين إنتاج الدواجن بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وحرصنا الدائم على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة في كل مرحلة من سلسلة التوريد."

من جانبه، قال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الغذائية: "تمثل شراكتنا مع ماكدونالدز السعودية نهجاً متكاملاً لدعم الزراعة المحلية والارتقاء بمعايير التميّز في قطاع إنتاج الدواجن. ويشكل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي ودفع عجلة الابتكار وترسيخ مفاهيم الاستدامة في المملكة. ونحن فخورون بمساهمتنا في تأسيس منظومة وطنية رائدة لإنتاج البروتين الحلال تواكب التوجهات العالمية".

ومن خلال هذه الشراكة، تعمل التنمية وماكدونالدز السعودية معاً على تطوير قطاع إنتاج الدواجن، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، وتلبية الطلب المتزايد على الدواجن المحلية عالية الجودة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة. كما تعكس هذه الخطوة التزام الطرفين برفع معايير القطاع، وتعزيز الزراعة المحلية، وترسيخ ممارسات الاستدامة، مما يسهم بتحسين تجربة العملاء ودعم مساعي المملكة نحو تحقيق أمن غذائي مستدام وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في إنتاج البروتين الحلال.

وتتقدم الشركتان بجزيل الشكر لوزارة البيئة والمياه والزراعة على دعمها المتواصل، والتي كان لها دوراً كبيراً في تحقيق هذا الإنجاز.

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام 1962 من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. وبتاريخ 31 مارس 2025، تدير الشركة 150 مزرعة بالإضافة إلى سبعة فقاسات وأربع مصانع أعلاف وأربع مصانع للمعالجة الأولية (مسالخ). كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة الأشجار التي تُروى بالمياه المعالجة ، وتحويل المخلفات إلى أسمدة.

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