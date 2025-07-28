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تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أوراسكوم كونستراكشون الإماراتية

قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي الإماراتية دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في الموافقة على نقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة الى سوق أبوظبي للأوراق المالية وإلغاء القيد من بورصة ناسداك دبي، وفق بيان الشركة الأثنين.

كما قرر مجلس الإدارة الإبقاء على القيد الثانوي لأسم الشركة في بورصة مصر (القيد المزدوج)، ونقل الشركة (كشركة مسجلة) من مركز دبي العالمي الى سوق أبوظبي العالمي.

عمليات استكشافية للغاز

تعتزم شركة شل العالمية للطاقة حفر بئرين استكشافيتين للغاز الطبيعي في منطقتي شمال شرق العامرية، وشمال كليوباترا بالمياه العميقة في البحر المتوسط بمصر خلال النصف الثاني من عام 2026، بإستثمارات تبلغ نحو 160 مليون دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

أدمايوس كابيتال

استحوذت شركة أدمايوس كابيتال بارتنرز الأفريقية المتخصصة في الاستثمار المباشر على 15% في شركة تريكويرا بي.في -المساهم الرئيسي في شركة مينافارم المصرية المدرجة ببورصة مصر- عبر زيادة رأسمالها بقيمة غير معلنة، وفق تصريحات أحمد راضي، المدير العام لشركة أدمايوس لزاوية عربي.

وبحسب راضي، فإن أدمايوس كابيتال ستمتلك حصة غير مباشرة في شركة مينافارم المدرجة ببورصة مصر تقدر بنحو 12% تقريبا.

وتهدف الشراكة بين أدمايوس كابيتال وشركة تريكويرا بي.في الى تسريع تطوير وإنتاج العلاجات الجينية المعقدة وراثيا، بالإضافة الى تنفيذ استحواذات استراتيجية على منظمات التطوير والتصنيع التعاقدية العالمية، وفق بيان صحفي.

الوطنية للطباعة

بلغت نسبة التغطية في الاكتتاب العام لطرح أسهم شركة الوطنية للطباعة بالسوق الرئيسية ببورصة مصر، نحو 1.7 مرة في أول أيام الاكتتاب الذي بدأ الأحد ويستمر حتى جلسة 31 يوليو، بسعر 21.25 جنيه للسهم، وفق ايهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية لزاوية عربي.

وقد قررت الوطنية للطباعة طرح 10% من أسهمها وتم تخصيص نصفها للمستثمر السعودي عمران محمد العمران في شكل اكتتاب خاص، فيما سيتم طرح النصف المتبقي من الأسهم للاكتتاب العام.

تبلغ الحصيلة المتوقعة لطرح أسهم الوطنية للطباعة (10%) نحو 449.9 مليون جنيه، ما يعني قيمة سوقية للشركة عند الإدراج نحو 4.499 مليار جنيه.

وتعد الوطنية للطباعة ثاني الطروحات الأولية العامة ببورصة مصر في عام 2025 -بخلاف إدراجين مباشرين لشركات جوجرين وفاليو- وذلك بعد طرح شركة بنيان والذي تضمن 362.9 مليون سهم تمثل 21.94%.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب تراجع بنحو 15 جنيه في منتصف تعاملات الأثنين مقارنة بالأسعار الصباحية.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4600 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3943 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5257 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.07 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأحد

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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