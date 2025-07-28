منصّة رأس المال الاستثماري، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، شاركت في جولات تمويل مجمّعة تجاوزت قيمتها 657 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم شركات رائدة في مجالي التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.

تركّز الاستثمارات في شركتَي "Plaid" و"Mesh"، الناشئتين في وادي السيليكون، على تطوير البنية التحتية للبيانات وحركة الأصول الرقمية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتمكين التكامل والتشغيل البيني ضمن المنظومة المالية العالمية.

يتجه مستقبل القطاع المالي نحو أنظمة مفتوحة وقابلة للبرمجة، ترتكز على الأصول الرقمية، ما يستدعي تطوير بنية تقنية جديدة قادرة على مواكبة هذا التحول الجذري.

يشهد النظام المالي تحولاً هيكلياً يعزز التطلعات نحو تحقيق قيمة مستدامة من البنية التحتية الجوهرية للتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "الهلال للمشاريع الناشئة"، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، عن استثمارات محورية في شركتي "Plaid" و"Mesh"، اللتين تعملان على تطوير بنى تحتية أساسية للجيل القادم من الخدمات المالية.

وتعكس مشاركة "الهلال للمشاريع الناشئة" في جولات التمويل المجمعة التي بلغت قيمتها 657 مليون دولار التوقعات بأن مستقبل التمويل سيكون مفتوحًا، وقابلاً للبرمجة، ومرتبطًا بالعملات الرقمية. كما أن القيمة المستدامة ستُخلق عبر الشركات التي تبني البنية التحتية الأساسية وطبقات الربط والتواصل التي تشكّل العمود الفقري لهذا النظام.

وتُعدّ شركتا "Plaid" و"Mesh"، الناشئتان في وادي السيليكون، من الركائز الأساسية لتعزيز التكامل التشغيلي في القطاع المالي، إذ تركز الأولى على شبكة بيانات التكنولوجيا المالية، والثانية على شبكة المدفوعات الرقمية. وقد حظيت كل منهما بدعم كبير في جولات التمويل الأخيرة.

فقد قادت شركة "فرانكلين تمبلتون" جولة تمويل لشركة "Plaid" بقيمة 575 مليون دولار، بمشاركة "الهلال للمشاريع الناشئة" إلى جانب كل من "فيديلتي"، و"بلاك روك"، و"NEA"، و"ريببت كابيتال"، وغيرهم. في حين قادت شركة "بارادايم" جولة تمويل السلسلة الثانية لشركة "Mesh" بقيمة 82 مليون دولار، بمشاركة "الهلال للمشاريع الناشئة"، و"كونسينسيس"، و"كوانتوم لايت كابيتال"، و"يولو إنفستمنتس"، وعدد من المستثمرين الآخرين.

وفي هذا السياق، قال سودارشالان باريك، نائب الرئيس الأول في "الهلال للمشاريع الناشئة":"في 'الهلال للمشاريع الناشئة'، نستثمر في أنظمة التمويل المستقبلية، ونعتبر شركتي 'Plaid' و'Mesh' منصات أساسية في عالم يندمج فيه قطاع التكنولوجيا المالية مع العملات الرقمية. نحن في بداية تحول هيكلي عميق في القطاع المالي العالمي، ينتقل من أنظمة مغلقة إلى شبكات مفتوحة، ومن المعالجة الدورية إلى البرمجة الآنية، ومن شبكات العملات التقليدية المعزولة إلى أصول رقمية قابلة للتشغيل البيني. وتسهم 'Plaid' و'Mesh' في وضع البنية التحتية التقنية التي ستدعم هذا المستقبل."

تعكس الاستثمارات الاستراتيجية في شركتي "Plaid" و"Mesh" التحول الجيلي الراهن في بنية القطاع المالي التحتية، والذي يُحفّزه عدد من المحاور المتمثلة في التشغيل البيني، وقابلية البرمجة، وتركيز على المستخدم:

• التشغيل البيني: ضمان حركة سلسة للبيانات والأصول عبر المنصات والمناطق الجغرافية وفئات الأصول المختلفة.

• قابلية البرمجة: تمكين تنفيذ العمليات المالية لحظياً من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والعقود الذكية، وتقنيات الأتمتة.

• التركيز على المستخدم: تمكين المستخدمين النهائيين، من أفراد وشركات، من التحكم الكامل في بياناتهم وأصولهم وتعاملاتهم المالية.

تتمتع "الهلال للمشاريع الناشئة" بسجل حافل من الاستثمارات في شركات البنية التحتية الرائدة التي تنشط في هذا المجال. ومن خلال استثماراتها في "Plaid" و"Mesh"، تهيئ "الهلال للمشاريع الناشئة" نفسها لتحقيق أعلى قيمة ممكنة لمزودي البنية التحتية الذين يدعمون منظومات عمل واسعة النطاق بدلاً من قطاعات أعمال منفردة.

أصبحت "Plaid" حلقة وصل رئيسية للبيانات المالية المرخصة من قِبل المستهلكين، حيث تمكّن آلاف التطبيقات والمؤسسات من ربط الحسابات المصرفية بأمان، والتحقق من الهويات، ودعم مختلف استخدامات التكنولوجيا المالية مثل الإقراض، والمدفوعات، وإعداد الميزانيات. ومع توسع مفهوم التمويل المفتوح عالميًا، أصبحت بنيتها التحتية عنصرًا أساسيًا في منظومات التكنولوجيا المالية.

تبني "Mesh" واجهة برمجة تطبيقات (API) قائمة على تقنية البلوكشين، تتيح للمستخدمين والمنصات نقل العملات الرقمية والعملات المستقرة بسلاسة عبر المحافظ الرقمية، والبورصات، والتطبيقات المتنوعة. ومع انتقال الأصول الرقمية من مرحلة المضاربة إلى مرحلة الاستخدام الفعلي، تسعى "Mesh" إلى إنشاء بنية تحتية وسيطة تدعم اقتصاد المدفوعات بين العملات الرقمية والعملات التقليدية، بالإضافة إلى التعاملات بين العملات الرقمية المختلفة.

نبذة عن الهلال للمشاريع الناشئة

الهلال للمشاريع الناشئة هي المنصة المتخصصة برأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع. تدعم المنصة التقنيات التحولية والمؤسسين أصحاب الرؤى المستقبلية في مجالات التكنولوجيا المالية، وبرمجيات المؤسسات، والصحة الرقمية، وحلول المناخ، والتقنيات المتقدمة. تشمل محفظتها العالمية شركات رائدة مثل "Plaid"، و"LayerZero"، و"Mesh"، و"NorthLadder"، و"Shiprocket"، و"FreshToHome".

نبذة عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتضم تحت مظلتها مجموعة واسعة من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت الشركة إلى مجموعة رائدة تشمل 57 شركة واستثماراً في 19 دولة، ويعمل ضمن فرقها أكثر من 1,600 موظف.

وتدير الهلال للمشاريع أعمالها عبر أربع منصات رئيسية: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتنشط هذه المنصات في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات رأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم الخاصة، وحاضنات الأعمال.

وتُعد الهلال للمشاريع إحدى الشركات التابعة لمجموعة الهلال، التي تمتلك إرثًا عائليًا راسخًا يتجاوز الخمسين عامًا في دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز نموه المستدام.

-انتهى-

#بياناتشركات