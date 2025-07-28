أعلنت شركة كلاوديرا، المنصة الرائدة في مجال إدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي عبر بيئات هجينة، وشركة أرامكو، إحدى أبرز شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تطوير حلول وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف منصة كلاوديرا وخبرة أرامكو الصناعية، وذلك لدعم نمو قطاع النفط والغاز الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، يسعى هذا التعاون المرتقب إلى توطين التقنيات المتقدمة في المملكة، وفتح الآفاق لفرص جديدة، ودفع عجلة النمو المستدام بما ينسجم مع رؤية المملكة للمستقبل الرقمي.

تأهيل الكفاءات السعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي

تتضمن مذكرة التفاهم خططاً لتصميم برامج متخصصة لتطوير وتأهيل الكفاءات السعودية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في المملكة، مع التركيز على تنمية المهارات في مجالات هندسة البيانات، وعلوم البيانات، والتحليلات المتقدمة.

وفي معرض تعليقه على مذكرة التفاهم، قال أحمد عيسى، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط في شركة كلاوديرا:

"من خلال هذا التعاون مع أرامكو، نسعى إلى تمكين الكفاءات المحلية بالأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في اقتصاد قائم على البيانات. في الاستثمار في رأس المال البشري لا يدعم المسارات المهنية للأفراد فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز منظومة الابتكار والنمو في المملكة."

ويأتي هذا التركيز على تنمية المهارات ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى إتاحة الوصول إلى تقنيات البيانات والتحليلات الحديثة، وبناء قوى عاملة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل."

تحقيق قيمة أعمال من خلال حلول قائمة على البيانات

كما تنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في تطوير وتنفيذ حلول مدعومة بالبيانات، تستند إلى منصة كلاوديرا، بهدف تعزيز كفاءة عمليات أرامكو و تنافسيتها. ومن خلال الدمج بين الخبرات الصناعية والقدرات التحليلية المتقدمة، يطمح الجانبان إلى استكشاف رؤى جديدة وتحقيق قيمة مضافة عبر إدارة البيانات بشكل آمن وتحليلات متقدمة وحوكمة موحدة.

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