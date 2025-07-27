تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الوطنية للطباعة

تبدأ الأحد عملية الاكتتاب العام في طرح أسهم شركة الوطنية للطباعة بالسوق الرئيسية ببورصة مصر وتستمر حتى جلسة الأربعاء المقبل، بسعر 21.25 جنيه للسهم (0.4 دولار)

وقد قررت الوطنية للطباعة طرح 10% من أسهمها وتم تخصيص نصفها للمستثمر السعودي عمران محمد العمران في شكل اكتتاب خاص، فيما سيتم طرح النصف المتبقي من الأسهم للاكتتاب العام اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

تبلغ الحصيلة المتوقعة لطرح أسهم الوطنية للطباعة (10%) نحو 449.9 مليون جنيه، ما يعني قيمة سوقية للشركة عند الإدراج نحو 4.499 مليار جنيه.

وتعد الوطنية للطباعة ثاني الطروحات الأولية العامة ببورصة مصر في عام 2025 -بخلاف إدراجين مباشرين لشركات جوجرين وفاليو- وذلك بعد طرح شركة بنيان والذي تضمن 362.9 مليون سهم تمثل 21.94%.

إصدارات دين محلية

تستهدف وزارة المالية المصرية زيادة إصدارات أدوات الدين المحلية في الربع الأول من العام المالي الحالي الى 2.35 تريليون جنيه مقارنة 1.4 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، وفق وسائل إعلام محلية الأحد.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4630 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3969 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5291 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 490.04 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.3 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا