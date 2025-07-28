مسقط: في تطور مهم يعكس النمو الاستراتيجي والمستدام لبنك نزوى، أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن ترقية كبيرة في التصنيفات الائتمانية للودائع بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، حيث تم رفعها إلى درجة الاستثمار (Baa3) بعد أن كانت (Ba1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي الوقت ذاته، شهد كل من التقييم الائتماني الأساسي (BCA) والتقييم المعدل للبنك تحسنًا ملحوظًا.

وتعكس هذه الترقيات المرموقة التزام بنك نزوى الراسخ بالتميّز المالي ومكانته القوية في ظل المشهد الاقتصادي المتطور في السلطنة. كما تُجسّد هذه التحسينات الزخم الإيجابي الناتج عن تحسّن الظروف التشغيلية، والتي تواصل بدورها تعزيز الأداء المالي للبنك، بما في ذلك دعم الاحتياطيات الرأسمالية.

وفي تعليقه ، قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى:" نتقدم بجزيل الشكر لمساهمينا، وعملائنا، والجهات الرسمية — بما في ذلك البنك المركزي العُماني ووزارة المالية ووحدة إدارة الدين العام، على دعمهم المتواصل. والتزامهم الراسخ بالانضباط المالي والرقابة الاستراتيجية، مما أسهم في تهيئة بيئة مواتية لنمو وازدهار المؤسسات المالية في سلطنة عمان . ويُعد هذا التصنيف شهادة على مرونة البنك التشغيلية، ويعكس في الوقت ذاته الثقة الراسخة التي نتمتع بها من قبل مساهمينا وعملائنا وشركائنا. كما يتماشى هذا الإنجاز مع تطلعات رؤية عُمان 2040، التي تُرسي أسسًا متينة لنمو اقتصادي متنوع، واستدامة مالية قوية، وتمويل إسلامي قادر على الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل متقدّم ومتين".

وأضاف: " بصفتنا أول بنك إسلامي في السلطنة، نعتبر هذه الترقية تأكيدًا متجددًا على الأهمية المتزايدة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية كركيزة محورية لدعم الاستقرار الوطني، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق القيمة المستدامة. ويُعد هذا التصنيف تعزيزًا لثقة السوق في البنك، ودعمًا لمصداقيتنا على المدى الطويل، كما يُمكننا من مواصلة تقديم حلول مالية إسلامية تساهم بشكل فعّال في إحداث أثر تحويلي ملموس ."

وتعكس ترقيات تصنيفات ودائع بنك نزوى وتصنيف الائتمان الأساسي (BCA) النظرة الإيجابية لوكالة موديز تجاه المتانة المالية الجوهرية للبنك ، مؤكدة على قوة كفاية رأس المال، ووفرة السيولة، كما تعكس هذه الترقية قدرة البنك المستمرة على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، والتي تتضمن توسيع نطاق عملياته المصرفية الإسلامية ، مع الالتزام بضبط التكاليف واتباع ممارسات النمو المستدام.

وتتجلى قوة بنك نزوى المؤسسية في تزايد ثقة العملاء مع استمرار البنك في توسيع خدماته وتعزيز عروضه ومنتجاته، وتظل ودائع العملاء ركيزة أساسية في هيكل تمويله. ويُعد النمو المستدام في قاعدة الودائع دليلًا واضحًا على ثقة الأفراد والشركات على حد سواء.

يأتي هذا التطور في وقت تحظى فيه سلطنة عُمان بتقدير عالمي متجدد لإصلاحاتها الاقتصادية وانضباطها المالي، حيث يعكس رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للسلطنة إلى Baa3 جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار، وتنويع الاقتصاد، وتقوية القطاع المالي. وتُعزز هذه التطورات قدرة بنك نزوى على العمل بثقة والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للبلاد.

يواصل بنك نزوى التزامه الراسخ بتعزيز الابتكار في الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ودعم التطلعات التنموية الأوسع لسلطنة عُمان. وبفضل أسسه المالية المتينة واستراتيجيته الطموحة، يستعد البنك للعب دور محوري في رسم ملامح المرحلة المقبلة للصيرفة الإسلامية في المنطقة.

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