أحدث الأدوات والحلول التقنية من أمازون تُمكِّن شركاء البيع المحليين من الوصول إلى ملايين العملاء وتعظيم الأداء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

القاهرة، مصر: استضافت أمازون مصر المؤتمر السنوي لشركاء البيع تأكيدًا على التزامها بتمكين شركاء البيع المحليين من توسيع نطاق أعمالهم في مجال التجارة الإلكترونية، وتزويد شركاء البيع من الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول إلى أحدث الأدوات والحلول التقنية التي تساعدهم في تحسين أدائهم على متجر أمازون. وتسهم هذه الابتكارات في دعم شركاء البيع في تحقيق أعلى مستويات النجاح خلال ذروة مواسم التسوق، وعلى رأسها تخفيضات الجمعة البيضاء، وهو الحدث الأضخم للتسوق على أمازون مصر.

وجمع المؤتمر المئات من شركاء البيع المحليين، واستعرض تجارب تفاعلية تضمنت أدوات وتقنيات أمازون المصممة لتبسيط العمليات التجارية، بما في ذلك إدراج المنتجات والإعلانات، وبناء العلامات التجارية، وإدارة عمليات الشحن والتوزيع، وغيرها. ومن أبرز الحلول التي استعرضتها أمازون هذا العام كان إطلاق تطبيق محدث للهواتف الذكية يدعم اللغة العربية، مما يمكّن شركاء البيع من إدارة أعمالهم بسهولة في أي وقت ومن أي مكان.

وبهذه المناسبة، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن ملتزمون في أمازون بتطوير تجربة شركاء البيع وتمكينهم من الاستفادة القصوى من إمكانياتهم. وتُعَد مصر موقعاً إستراتيجيةً واعدةً بالنسبة لأمازون، ونفخر بالنمو السريع الذي يحققه شركاء البيع على أمازون مصر. ومع اقتراب موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، نعمل جاهدين لضمان حصول شركائنا على الأدوات والإرشادات اللازمة لمواصلة زيادة المبيعات وإضافة القيمة لعملائنا وإرضائهم".

وتضع شركة أمازون دعم شركائها على رأس أولوياتها، إذ إن أكثر من 60% من المنتجات المباعة عالميًا على أمازون تأتي من بائعين مستقلين أغلبيتهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتحرص الشركة على الاستثمار بشكل واسع في الخدمات اللوجستية، والبرامج، وتوظيف المهارات من أجل دعم وتمكين شركاء البيع من توسيع نطاق أعمالهم عبر الإنترنت، إذ يأتي ذلك تماشيًا مع إستراتيجية مصر الرقمية 2030 التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش المؤتمر، استعرض خبراء أمازون الإقليميين والمحليين مجموعة من الأدوات والخدمات التي تساعد شركاء البيع على تحسين أدائهم وإدارة أعمالهم بسهولة، والتي تضمنت "الشحن من قبل أمازون" FBA، وتطبيق شركاء البيع على الهواتف المحمولة الذي يتيح تتبع الأداء وإدارته بمرونة، بالإضافة إلى أدوات عرض المنتجات، وإدارة المدفوعات، وميزات الترويج، والتقارير والتحليلات. كما سُلّط الضوء على "خدمة الشحن السهل من أمازون"، ومبادرات تثقيف شركاء البيع، والندوات التدريبية، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط عملية البيع وتمكين شركاء البيع من إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى.

من جانبه، قال أحمد السبكي، رئيس قطاع شركاء البيع في أمازون مصر: "يتيح لنا المؤتمر السنوي لشركاء البيع فرصة قَيِّمة للتفاعل المباشر مع شركاء البيع للاستماع إلى آرائهم وفهم تحدياتهم، بحيث نستطيع تحسين أدواتنا وخدماتنا بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، ونواصل تركيزنا على عملائنا وشركائنا من البائعين. إنَّ شركاء البيع على متجر أمازون مصر يتمتعون بفرصة الوصول إلى ملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد، مما يسهم في نمو وتوسعة أعمالهم".

هذا، وكرّمت أمازون خلال المؤتمر شركاء البيع الأكثر تميزًا على مستوى عدة فئات، تضمنت من قدَّموا أعلى الخصومات، ومن حققوا أعلى المبيعات على أمازون، ومن استفادوا بشكل كامل من خدمة الشحن من قبل أمازون FBA. وتهدف هذه الجوائز إلى تشجيع شركاء البيع على الاستمرار في التطّور والنمو.

بدوره، قال عمرو المسيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المسيري للملابس: "أسهم استخدامي لأدوات وخدمات أمازون في إحداث تحولًا كبيرًا في أعمالي خلال العام الماضي. فبدءًا من إدارة المخزون ووصولًا إلى التفاعل مع العملاء، قدمت لي أمازون كل الرؤى والموارد التي ساعدتني على تحسين كل جانب من جوانب أعمالي. ويعكس حصولي على جائزة "أفضل علامة تجارية مصرية" العمل الدؤوب والقرارات الإستراتيجية التي اتخذناها، إذ يشكّل هذا التكريم حافزًا كبيرًا لي، وأنا متحمس لمواصلة النمو بفضل حلول أمازون المتطورة ودعمها المستمر."

وقدمت أمازون ميزة "لوحة التحكم بصحة الحساب" ضمن متجر شركاء البيع، والتي تتيح إمكانية تتبع المقاييس الرئيسية مثل أداء الخدمة، والالتزام بالسياسات، والشحن. وتوفر هذه اللوحة نظرة شاملة على صحة حسابات شركاء البيع، الأمر الذي يمكنهم من التركيز على تطوير أعمالهم، بينما تتولى خدمة "الشحن من قبل أمازون" FBA الجوانب اللوجستية. ومع اقتراب موسم تخفيضات الجمعة البيضاء والعروض الترويجية في نوفمبر، يمكن لشركاء البيع تقديم أسعار تنافسية والوصول إلى ملايين العملاء على متجر أمازون مصر.

وبإمكان شركاء البيع المهتمين بالانضمام إلى شبكة بائعي أمازون، تحميل المستندات المطلوبة من خلال موقع sellercentral.amazon.eg. وتتضمن عملية التسجيل تقديم بطاقة الهوية الوطنية، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول، ورقم التسجيل الضريبي، وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والسجل التجاري للشركات.

نبذة عن أمازون:

تقوم مبادئ أمازون على أربع ركائز رئيسية، هي التركيز على خدمة العملاء بدلاً عن المنافسة، والشغف بالابتكار، والالتزام بالتميز التنفيذي، والتخطيط طويل الأمد.

