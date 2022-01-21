دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل حرم جامعة هيريوت وات دبي في مجمع دبي للمعرفة على التصنيف الذهبي من قبل الريادة في الطاقة والتصميم البيئي أو LEED و هو يٌعد نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا في العالم. الشهادة الذهبية هي ثاني أعلى مستوى لشهادة LEED ، وأعلى شهادة ممكنة يمكن تحقيقها في التعديل التحديثي لمبنى قائم. تم تصميم الحرم الجامعي لخدمة ما يقرب من 4000 طالب ويحتل 218000 قدم مربع موزعة على سبعة طوابق ، مع ثمانية أنواع مختلفة من المساحات التعليمية. صرحت ليندا جونستون ، المدير العالمي للعقارات والمرافق في جامعة هيريوت وات تعلقاً على هذا الإنجاز :" كانت رؤيتنا للحرم الجامعي فى دبى هي إنشاء مكان عمل آمن وصحي ويعزز الصحة والإنتاجية. لقد وجدت العديد من الدراسات أن هناك صلة واضحة بين تصميم المبنى وصحة الموظفين ، وفي حرم دبي ، بذلنا قصارى جهدنا لإتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار الاستخدام الفعال للموارد ، وجودة الهواء البيئي الداخلي ، وإستخدام مواد غير سامة ومستدامة ، و تدعم الصحة والرفاهية. نحن نقضي معظم ساعات يومنا في مقر عملنا ، ونعتقد بشدة أن لكل إنسان الحق في مكان عمل يكون له تأثير إيجابي على شاغليه."و من جانبه قال روس تريفيت ، المدير العام في شركة "خانصاحب للهندسة المدنية" ، "يسعدنا أن هيريوت وات دبى قد حققت التصنيف الذهبى ل "ليد". يجسد المشروع ما هو ممكن عندما يتعاون جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف الاستدامة ويشهد على التزامنا بإنشاء أماكن توازن بين التزاماتنا البيئية داخل المجتمع والاقتصاد ".و أضاف بول لودلام ، مدير ورئيس "فيت أوت الإمارات ش.ذ.م.م" القائمة بأعمال الإمدادات الكهربائية و صيانة المبانى: " “نحن سعداء لأننا كنا جزءًا من هذا المشروع الناجح وقيادة جميع المراحل من بداية المشروع إلى إكتماله بالإضافة الى خدمات LEED الأخرى. كان الحصول على شهادة LEED الذهبية تتويجًا لجهود جميع الفرق المشاركة ، كما أنه يوضح التزام هيريوت وات بتوفير مساحات صحية ومستدامة لطلابها وموظفيها. الآن مع خروج العالم من الوباء ، من المهم للغاية إعطاء الأولوية لصحة المستخدمين والتخطيط لمستقبل أخضر ومستدام للجميع ".

يستخدم LEED نظام النقاط ، والمشاريع التي تسعى للحصول على الشهادة تحصل على نقاطًا لإستراتيجيات المباني الخضراء عبر عدة فئات. بناءً على عدد النقاط التي تم تحقيقها ، يربح المشروع أحد مستويات تصنيف LEED الأربعة: معتمد أو فضي أو ذهبي أو بلاتيني.

كانت هناك عدة عوامل ساعدت حرم جامعة هيريوت وات في دبي على التأهل للتصنيف الذهبى. بعض المقاييس الرئيسية التي تم تحقيقها هي:

انخفاض بنسبة 46% في استخدام المياه مقارنةً بمعدل إستهلاك المياه الأساسي في LEED.

94% من جميع المعدات والأجهزة في الحرم الجامعي الجديد متوافقة مع - Energy Star “إنيرجي ستار" - برنامج تعزيز كفائة الطاقة وتحسن أداء الطاقة.

انخفاض بنسبة 34% في استهلاك طاقة الإضاءة مقارنة بمعدلات خط الأساس لـ ASHRAE / IESNA 90.1-2010 لتحسين أداء الطاقة.

98% من حمل الإضاءة متصل بأجهزة استشعار الإشغال من أجل تحسين أداء الطاقة.

63% من حمل الإضاءة متصل بأجهزة استشعار ضوء النهار لتحسين أداء الطاقة.

نظرًا لكون اللإستدامة أحد الركائز الرئيسية لتصميم وتنفيذ المشروع ، يشتمل الحرم الجامعي على مرافق مثل رفوف لوقوف الدراجات ، والتركيبات الموفرة للمياه ، والتهوية التي يتحكم فيها الطلب لمعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة والمزيد. يعمل الحرم الجامعي أيضًا على تنفيذ سياسة تنظيف صديقة للبيئة ، والتي ستضمن تقليل مستويات الملوثات الكيميائية والبيولوجية والجسيمات التي يمكن أن تضر بجودة الهواء وصحة الإنسان والبيئة.

حرم جامعة هيريوت وات - دبي هو الحرم الجامعي الوحيد في الإمارات العربية المتحدة الذي حصل على الشهادة الذهبية. بالإضافة إلى ذلك ، فهي أيضًا الوحيدة من بين الجامعات الخمسة العالمية بجامعة هيريوت وات التي حققت ذلك.

LEED هو نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا في العالم. متاح لجميع أنواع المباني ومراحل البناء تقريبًا ، فهو يوفر إطارًا للمباني الخضراء الصحية وذات الكفاءة العالية والموفرة للتكلفة. اليوم ، تعد شهادة LEED رمزًا معترفًا به عالميًا لتحقيق الاستدامة والقيادة.

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حول جامعة "هيريوت وات":

تُعًدُ "هيريوت وات" أول جامعة بريطانية أسست حرماً جامعياً لها في مدينة دبي عام 2005، ورسخت ذاتها كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي في الامارات العربية المتحدة. كما انها من الجامعات الرائدة التي حازت على اعتماد فئة خمس نجوم من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرة (KHDA) لعامين متتاليين 2019 و2020. ولقد أثبتت جامعة "هيريوت وات – دبي" منذ تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة واتخاذها مدينة دبي مقراً لها انها رائدة في مجال التعليم العالي. كما أن سمعة الجامعة في التدريس على مستوى عالمي والبحث العلمي الرائد جنباً إلى جنب مع روابطها القوية مع الأعمال والصناعة، قد شهدت جذب عدد كبير من الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا.

وتقدم جامعة جامعة "هيريوت وات – دبي" مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات التي تغطي دورات الدراسات العليا والجامعية. خريجو "هيريوت وات – دبي" مؤهلين للتوظيف بشكل كبير وتسعى ورائهم أفضل المؤسسات والمنظمات في مختلف أنحاء العالم مع توفر أكثر من 90% في وظائف على مستوى الدراسات العليا أو في غضون ستة أشهر من التخرج.

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