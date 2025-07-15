اتفقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ، وجمهورية قيرغيزستان على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي ، وتوسيع وتنمية الأعمال التجارية والشراكات الاستثمارية بينهما ، بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لهما خلال المرحلة المقبلة ، جاء ذلك خلال استقبال سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة التجارة لـ سعادة أمان سالييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة ، وذلك بمقر الغرفة بحضور المستشار التجاري لسفارة قيرغيزستان ، يوسف اسماعيل النائب الاول لرئيس الغرفة ، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، والدكتور احمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة.

واكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس الغرفة في بداية اللقاء ، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان ، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، فضلاً عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين خلال الفترة الماضية ، وذلك في ضوء حرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك.

وأقترح الطرفين إمكانية تشكيل فريق عمل مشترك مستقبلاً ، يختص بتنسيق وتحديد لقاءات وورش عمل يشارك فيها المستثمرين ورجال الأعمال ، وممثلي القطاع الخاص من إمارة رأس الخيمة وجمهورية قيرغيزستان ، بما يسهم في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقيرغيزي ، واطلاعهم على الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية الحيوية بشكل متواصل ، كما دعا النعيمي ، خلال اللقاء مجتمع الأعمال القيرغيزي إلى المشاركة في الأحداث والمعارض التجارية والاستثمارية التي تنظمها الغرفة ومؤسسة سعود بشكل سنوي .

ومن جانبه أكد سعادة أمان سالييف ، على أن قيرغيزستان تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص ، من أجل تعزيز الشراكة المتنامية بينهما ، مرحباً بالعمل المشترك مع الجانب الإماراتي لإطلاق وتوفير المزيد من إمكانات التعاون بين الطرفين في الاستثمار المباشر، مؤكداً على أن قيرغيزستان حريصة على تحفيز تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية بين الجانبين .

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