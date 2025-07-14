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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين، وزاد سعر الجرام عيار 21 بنحو 15 جنيه عن تعاملات الصباح.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4670 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4003 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5337 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.28 جنيه للشراء و50.13 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

بنيان

حددت شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية العاملة بالاستثمار العقاري، السعر النهائي للطرح عند الحد الأدنى للنطاق السعري الذي كان بين 4.96 و 5.44 جنيه مصري (0.1 و 0.11 دولار).

وقد تم تغطية الاكتتاب الخاص في الطرح 6.88 مرة، فيما يستمر الاكتتاب العام حتى 16 يوليو. وسيصل حجم الطرح إلى نحو 1.8 مليار جنيه.

وبنيان التي تعمل في قطاع المباني الإدارية والتجارية كالمكاتب وعقارات التجزئة في شرق وغرب القاهرة، منذ نحو 17 عام، أول طرح عام أولي في البورصة هذا العام، والتي شهدت إدراجين مباشرين لأسهم شركتي جو جرين وفاليو.

طروحات قريبا!

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن مصر تعتزم قيد أسهم شركتي وطنية وصافي التابعتين للجيش، في البورصة المصرية هذا الشهر، لطرح حصص أقلية منهما، قد تتراوح بين 25 و 30%، ومن المتوقع إتمام هذا التخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أجل المراجعة الخامسة لبرنامج مصر وضمها للمراجعة السادسة المقررة في الخريف بحلول نهاية العام. ولم تنفذ مصر تقدم كبير في ملف الطروحات الحكومية الذي أعلنته منذ فترة وهو ما أرجعه رئيس الوزراء للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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