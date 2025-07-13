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تم تغطية الاكتتاب الخاص ضمن الطرح العام الأولي لأسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية العاملة بالاستثمار العقاري، في بورصة مصر 6.88 مرة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، وأكده مصدر لزاوية عربي لاحقا.

انتهت الأحد فترة الاكتتاب الخاص التي بدأت في 6 يونيو، والتي كان مقرر لها الانتهاء يوم الخميس 10 يوليو، قبل أن يتم مدها يوم إضافي بسبب تعطل العمل في البورصة يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة عطل في الإنترنت والشبكات بسبب حريق في سنترال كبير بالقاهرة.

وبنيان التي تعمل في قطاع المباني الإدارية والتجارية كالمكاتب وعقارات التجزئة في شرق وغرب القاهرة، منذ نحو 17 عام، أول طرح عام أولي في البورصة هذا العام، والتي شهدت إدراجين مباشرين لأسهم شركتي جو جرين وفاليو.

وتتضمن عملية الطرح العام الأولي، بيع ما يصل إلى 362.9 مليون سهم تمثل نحو 21.94% من رأسمال الشركة، وقد تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 4.96 و 5.44 جنيه مصري (0.1 و 0.11 دولار).

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن السعر النهائي للطرح، بعد إغلاق الاكتتاب الخاص.

ويستمر الاكتتاب العام المخصص لنحو 5% من إجمالي الأسهم المطروحة والذي بدأ أيضا في 6 يوليو حتى 16 يوليو. ويتوقع أن يجمع الطرح ما يصل إلى 1.97 مليار جنيه.

للمزيد: تفاصيل الطرح العام الأولي لأسهم بنيان للتنمية والتجارة المصرية ببورصة مصر

(إعداد: أحمد علي وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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