يبدأ الطرح العام الأولي لحصة من شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية العاملة بنشاط الاستثمار العقاري في بورصة مصر، الأحد المقبل وحتى 15 يوليو، وفق نشرة الطرح التي اطلعت عليها زاوية عربي.

ستكون بنيان التي تعمل في قطاع المباني الإدارية والتجارية كالمكاتب وعقارات التجزئة في شرق وغرب القاهرة، منذ نحو 17 عام، أول طرح عام أولي في البورصة هذا العام، والتي شهدت إدراجين مباشرين لأسهم شركتي جو جرين وفاليو.

تفاصيل الطرح

- ستبيع بنيان بحد أقصى 362.9 مليون سهم تمثل نحو 21.94% من رأس المال.

- يتراوح النطاق السعري للطرح بين 4.96 و 5.44 جنيه مصري ( 0.1 و0.11 دولار).

- يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين 8.2 - 9 مليار جنيه (166.2 - 182.4 مليون دولار)، حسب النطاق السعري.

- تبلغ نسبة الطرح الخاص نحو 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، ونحو 5% للاكتتاب العام.

- تم تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة عند 7.52 جنيه.

- تبدأ فترة الاكتتاب الخاص بين 6 - 10 يوليو، وإعلان سعر السهم النهائي للطرح 11 يوليو.

- أما فترة الاكتتاب العام فتكون بين 6 - 15 يوليو.

- لم تذكر الشركة الموعد المتوقع لبدء التداول في البورصة.

نبذة سريعة عن بنيان

في 2018، استحوذت شركة كومباس كابيتال المصرية للاستثمار، على بنيان، من شركة القلعة للاستثمارات المصرية والمدرجة بالبورصة. وتمتلك شركة سكاي ريلتي هولدنج "SKY Realty Holding "- التابعة لكومباس - نحو 99.9% من أسهم بنيان حاليا.

تضم شركة بنيان عدد من الأصول العقارية يتم تأجيرها للشركات، ووفق بيانات الشركة يتم تسعير 56% من عقود التأجير بالدولار ويتم تحصيلها بالجنيه وفق السعر الرسمي.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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