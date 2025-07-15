تعزز الشراكة سبل الربط بين أبوظبي والوجهات الأكثر رواجًا في اليونان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت الاتحاد للطيران اتفاقية مشاركة بالرمز مع شركة الطيران الإقليمية اليونانية سكاي إكسبريس، ما يتيح للضيوف المسافرين الوصول إلى 24 وجهة في الجزر اليونانية وثلاث مدن إضافية في أوروبا الشرقية عبر أثينا.

وتستند هذه الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 يوليو 2025، إلى الأداء القوي للتعاون القائم بين الشركتين، وتوسّع بشكل كبير نطاق رحلات الاتحاد للطيران عبر الجزر اليونانية ومنطقة أوروبا الشرقية الأوسع.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستضع الاتحاد رمزها على الرحلات التي تُشغّلها سكاي إكسبريس خارج أثينا، مما يوفر وصولاً سلساً إلى أشهر الوجهات على الجزر اليونانية، بما في ذلك كريت، ورودس، وميكونوس، وسانتوريني، وكوس، بالإضافة إلى وجهات سياحية ناشئة مثل كورفو، باروس وثيسالونيكي.

تُكمّل هذه الشراكة خدمة الاتحاد اليومية إلى أثينا من خلال توسيع نطاق رحلات الربط حصريًا عبر أثينا، مما يجعل العاصمة اليونانية مركزاً استراتيجياً لرحلات الربط إلى الجزر.

في هذه المناسبة، صرّح آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تقدّم هذه الشراكة مع سكاي إكسبريس لضيوفنا فرصاً جديدة ومثيرة لاستكشاف اليونان خارج أثينا. وتُكمّل شبكة سكاي إكسبريس الشاملة للجزر خدمتنا إلى أثينا بشكل مثالي، مما يمنح المسافرين وصولاً سلساً إلى بعض أجمل وجهات البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال حجز واحد."

من جهته، قال جيراسيموس سكالتساس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سكاي إكسبريس: "يُمثل التعاون مع الاتحاد للطيران اعترافًا قويًا بثقتها في سكاي إكسبريس، مما يؤكد مكانتنا كشريك موثوق، ويعزز بشكل كبير شبكة رحلاتنا. ويمكن للمسافرين الآن الاستمتاع بوصول سلس إلى أكبر شبكة من الوجهات اليونانية، على متن أحدث أسطول في اليونان. معًا، نلتزم بجعل اليونان وجهةً سياحيةً مرغوبةً على مدار العام للزوار من مختلف أنحاء العالم."

تتيح اتفاقية المشاركة بالرمز للضيوف حجز رحلات الربط مع تخليص مُبسّط لإجراءات السفر ونقل الأمتعة تلقائياً إلى الوجهة النهائية، عبر موقع etihad.com أو تطبيق الاتحاد للطيران أو وكالات السفر.

تعزز هذه الشراكة دور أثينا كبوابة رئيسية لشبكة الاتحاد للطيران الأوروبية، بينما توفر للضيوف رحلات سلسة إلى الجزر اليونانية المذهلة وكنوزها الثقافية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

نبذة عن سكاي اكسبرس

تحتل سكاي إكسبريس، العضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، مكانة رائدة في قطاع السفر الجوي الداخلي، حيث تخدم باستمرار أكبر شبكة تضم 33 وجهة يونانية. كما تُشغّل الشركة شبكة دولية متنامية مع 26 وجهة. وقد أقامت شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الطيران العالمية، مما يتيح للمسافرين من جميع أنحاء العالم فرصة السفر إلى أثينا ومواصلة رحلاتهم إلى وجهات محلية. وتُشغّل الشركة أحدث أسطول في اليونان مع 29 طائرة. وقد حازت سكاي إكسبريس للعام الثاني على التوالي، على جائزة الابتكار في مجال الطيران لعام 2024 من رابطة شركات الطيران في المناطق الأوروبية (ERA)، وهي تتميز بالتزامها بالابتكار وتبني التقنيات المتقدمة.

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