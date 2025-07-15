تشارلز ميلاجي: ملتزمون بدعم احتياجات البنية التحتية المتنامية في آسيا، في وقتٍ تتصدر فيه الرعاية الصحية أولويات الحكومات

استطاعت مجموعة دوكاب تعزيز حضورها المحلي والإقليمي والدولي، وتغطي حالياً 75 سوقاً حول العالم، تشمل الخليج، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، والأمريكيتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة دوكاب، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء توريدها للكابلات الكهربائية المتطورة لمستشفى الجديد في منطقة كاي تاك، أحد أكبر وأحدث مشاريع البنية التحتية الصحية في هونغ كونغ.

جاء ذلك خلال مشاركة المجموعة في فعاليات معرض " Build4Asia2025"، الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا المبتكرة لقطاعات الأمن والبناء والهندسة الكهربائية، والذي يُقام في هونغ كونغ في الفترة من 15 إلى 17 يوليو 2025. وقد عرضت دوكاب خلال المعرض حلولها الشاملة للكابلات التي تركز على السلامة، والتي ستدعم البنية التحتية الحيوية للمستشفى.

وقال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في "دوكاب": "نفخر بدعم مشروع مستشفى الجديد في كاي تاك، وتعد هذه الخطوة إضافة قيّمة لعملياتنا المتوسعة في أنحاء آسيا. يعكس المشروع التزامنا بدعم احتياجات البنية التحتية المتنامية في آسيا، في وقتٍ تتصدر فيه الرعاية الصحية أولويات الحكومات. تتطلب مرافق الرعاية الصحية أعلى مستويات السلامة والموثوقية، وتُشكل حلولنا للكابلات المقاومة للحريق ومنخفضة الدخان الركيزة الأساسية لهذه العمليات الحيوية".

وأكد أن الفوز بمشروع مستشفى الجديد يُعزز مكانة دوكاب كشريك موثوق في مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، حيث يُسهم التوسع السريع والنمو السكاني في زيادة الطلب غير المسبوق على مشاريع الرعاية الصحية والنقل والتنمية الحضرية.

ويُعد مستشفى الجديد، الذي يضم 37 غرفة عمليات، ومركزاً متخصصاً لعلم الأعصاب، ومركزاً للأورام، بالإضافة إلى مركز صحي مجتمعي، بسعة إجمالية تصل إلى 2400 سرير، الركيزة الأساسية في استراتيجية هونغ كونغ لمواجهة تحديات شيخوخة السكان وتزايد أعدادهم في منطقة كولون.

حلول شاملة وموثوقة

وتم اختيار شركة "دوكاب" لتزويد أكثر من 455 كيلومتراً من الكابلات المتخصصة لهذا المرفق الصحي المتطور، مما يعكس قدرتها العالية على تقديم الحلول الشاملة والفعّالة التي تلبي المتطلبات الدقيقة للبنية التحتية للخدمات الأساسية. ويتماشى هذا المشروع مع محفظة "دوكاب" الواسعة من حلول الكابلات التي تركز على السلامة، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات بيئات الرعاية الصحية المتقدمة.

وتشمل حلول الكابلات التي توفرها "دوكاب" لهذا المشروع الرائد تركيزاً كبيراً على السلامة من الحرائق والأداء العالي لضمان بيئة آمنة وموثوقة في المرافق الصحية. ومن بين هذه الحلول، كابلات LSZH (منخفضة الدخان الخالية من الهالوجين) وأسلاك XL-LSZH للمباني، والتي تضمن الحد الأدنى من الانبعاثات السامة في حال وقوع حوادث حريق، مما يقلل من المخاطر على الأرواح والممتلكات. كما توفر حلول "دوكاب" نحو 300 كيلومتر من الكابلات المدرعة المصنعة وفقاً لمعايير BS 6724، والتي تعزز الحماية الميكانيكية والكهربائية للكابلات في البيئات الحساسة.

كذلك، ستزود "دوكاب" المشروع بنحو 40,000 كيلومتر من أسلاك XL-LSZH المطابقة لمواصفات BS EN 50525-3-41، مما يضمن جودة عالية وأداء مستدام، وفيما يتعلق بأنظمة مقاومة الحرائق، ستوفر "دوكاب" نحو 150 كيلومتراً من كابلات FLAM BICC 6 المصممة لحماية الدوائر الحرجة، إلى جانب 15,000 كيلومتر من كابلات FLAM BICC 1 التي تضمن استمرار التشغيل أثناء حالات الطوارئ الناتجة عن الحرائق.

وقد تم تصميم هذه الكابلات خصيصاً للحفاظ على سلامة الدوائر الكهربائية أثناء الحرائق، وهو أمر رئيسي في المستشفيات لضمان استمرارية تشغيل الأجهزة الطبية الحيوية التي قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المرضى.

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