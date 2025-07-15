دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلن نادي ريال مدريد وشركة سيسكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال الشبكات والأمن، اليوم عن تمديد شراكتهما العالمية لعدة سنوات، في خطوة تؤكد على مكانة سيسكو كشريك تكنولوجي رسمي للنادي. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم سيسكو بتوفير تقنياتها المتطورة في ملعب سانتياغو برنابيو الشهير، بالإضافة إلى تنفيذ تحسينات تقنية كبيرة في مدينة ريال مدريد الرياضية، المجمع التدريبي الرسمي للنادي.

وتمثل هذه الشراكة المرحلة التالية من التعاون الاستراتيجي بين سيسكو ونادي ريال مدريد، في إرساء معايير جديدة في تجارب الرياضة المتصلة والتميز التشغيلي.

وكان الطرفان قد نفذا في عام 2024، عملية تحويل رقمي شاملة لملعب سانتياغو برنابيو، ما جعله أحد أكثر الملاعب الرياضية تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم. وقدّمت سيسكو شبكة وصول مُعرّف بالبرمجيات هي الأولى من نوعها في ملعب رياضي أوروبي، لتوفر بذلك اتصالاً آمناً ومُجزّأً في جميع أنحاء الملعب. كما يتيح حل سيسكو السحابي (IP Fabric for Media) إنتاج وتوزيع المحتوى بفعالية على أكثر من 2500 شاشة في جميع أنحاء الملعب، ودعم البث العالمي لملايين المشجعين. وتواصل منصات سيسكو للأمن السيبراني والمراقبة ضمان سلاسة العمليات، والحماية من التهديدات، وتوفير رؤية شاملة للبصمة الرقمية لنادي ريال مدريد.

وفي إطار هذه الشراكة الموسعة، ستقوم سيسكو بترقية مدينة ريال مدريد الرياضية، المقر الرسمي للتدريب في النادي الملكي، من خلال أحدث تقنيات البنية التحتية الرقمية. ويشمل ذلك إنشاء مركز بيانات جديد يدعم الذكاء الاصطناعي، مُصمّم للتعامل مع أحمال العمل التقليدية والأحمال الجديدة من الجيل التالي، مع تحسين كفاءة الطاقة ومرونة العمليات. كما سيتم تجهيز مركز التدريب بتقنية Wi-Fi 7 من سيسكو، ما يُتيح اتصالاً لاسلكياً فائق السرعة بزمن استجابة أسرع للجماهير والموظفين.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة سيسكو بنشر بنية تحتية شبكية قوية بسرعة 100 جيجابت في الثانية، تربط مدينة ريال مدريد الرياضية بملعب سانتياغو برنابيو.

وسيسمح هذا الربط، المدعوم ببنية سيسكو المركزية للتطبيقات، بتوفير اتصال آمن وسلس بين الموقعين، ما يتيح التحكم المركزي والتنسيق في الوقت الفعلي عبر عمليات ريال مدريد.

هذا وتعد مدينة ريال مدريد الرياضية اليوم مركزاً رقمياً للتحكم الرقمي الفوري، يستطيع إدارة جميع الأجهزة المتصلة داخل الملعب عن بُعد. وبفضل الأتمتة المُحسّنة والذكاء الاصطناعي والرؤية المُعززة بتقنيات سيسكو، أصبح النادي قادراً على تحسين عملياته وإثراء تجربة المشجعين والرياضيين على حد سواء.

وكانت التعاون بين سيسكو وريال مدريد قد بدأ في عام 2022 بهدف تحويل البنية التحتية للنادي إلى نموذج للابتكار والأداء الرقمي. ومنذ ذلك الحين، توسّع دور سيسكو ليشمل جميع جوانب منظومة ريال مدريد المتصلة، بدءاً من ربط الملاعب وتوزيع الوسائط، وصولاً إلى الأمن السيبراني والإدارة الذكية للمرافق.

وتُسهم سيسكو وريال مدريد من خلال توسيع شراكتهما، في رسم ملامح مستقبل الرياضة باستخدام التكنولوجيا. ويُمثل ملعب سانتياغو برنابيو ومدينة ريال مدريد الرياضية نموذجين عالميين لما يُمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار والتقاليد العريقة.

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