في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية لتدريب الطيارين، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن تقديمها طلب إضافي لشركة هافيلسان (HAVELSAN) لتوريد جهاز محاكاة طيران كامل (FFS) للطائرات من طراز Boeing 737 MAX، على أن يتم تسليمه في يناير 2026. ويؤكد هذا الطلب الجديد، الذي يأتي في إطار التعاون طويل الأمد مع شركة هافيلسان، على التزام الناقل الوطني لتركيا بتوسيع أسطول أجهزة المحاكاة وتعزيز قدراته التكنولوجية.

كما يُشكل هذا الطلب الإضافي دليلاً ملموساً على ثقة الخطوط الجوية التركية في شركة هافيلسان وفي التقنيات المتقدمة التي يتم تطويرها محلياً.

وتعليقًا على طلب التوريد، قال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية البروفيسور أحمد بولات: " يُعزز هذا الطلب الإضافي شراكتنا الاستراتيجية مع هافيلسان، ويعكس التزامنا المستمر بتقديم تدريب عالمي المستوى للطيارين. ومن خلال توسيع منظومتنا وتعزيز أسطولنا بأجهزة المحاكاة التي تتمتع بتقنيات متطورة وموثوقة، نضمن استمرار طيارينا في تقديم أعلى معايير السلامة والخدمة الاستثنائية التي تشتهر بها الخطوط الجوية التركية".

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة هافيلسان الدكتور محمد عاكف نكار: "يسعدنا توسيع وتعزيز شراكتنا مجددًا مع الخطوط الجوية التركية من خلال الاتفاق الجديد على توريد جهاز محاكاة طيران كامل ثالث لطائرة B737 MAX. إن هذه الثقة المتواصلة من إحدى كبرى شركات الطيران العالمية هو دليل على قدراتنا والتزامنا بالتميّز".

وبموجب الاتفاقية المبرمة مع هافيلسان عام 2018، خططت الخطوط الجوية التركية لشراء أحد عشر جهاز تدريب، تشمل ثلاثة أجهزة محاكاة طيران كاملة (FFS) لطائرات A320neo/ceo، وجهازين لمحاكاة الطيران الكامل (FFS) لطائرات B737 MAX، وستة أجهزة تدريب طيران (FTD). وحتى اليوم، تُشغّل الخطوط الجوية التركية بنجاح جهازين لطائرات B737 MAX، وجهازين لمحاكاة A320neo/ceo، وجهاز محاكاة واحد لطائرات B737NG، وهو أول جهاز محاكاة يتم شراؤه، من إنتاج هافيلسان، وجميعها حاصلة على شهادة معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية من المستوى D. ومن المقرر تسليم آخر جهاز محاكاة لطائرات A320neo/ceo بموجب الاتفاقية السابقة في نوفمبر 2025. وسيرفع الطلب الجديد لتوريد جهاز محاكاة الطيران الكامل (FFS) لطائرات B737 MAX إلى سبعة أجهزة محاكاة طيران كاملة في أسطول الشركة.

وتظل الخطوط الجوية التركية مُلتزمة بتزويد طياريها بفرص التدريب عالية المستوى من خلال البنية التحتية المتقدمة والمتطورة لأجهزة المحاكاة والتي تتوافق تمامًا مع معايير الطيران المدني الدولي.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 477 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى352 وجهة حول العالم، منها 299 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 131 دولة.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,060 مطارًا في 192 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

نبذة عن هافيلسان

تقدم هافيلسان جيلاً جديدًا من التقنيات المتكاملة بخبرة تمتد لـ 42 عامًا في مجالات الدفاع والمحاكاة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الداخلي والأمن السيبراني.

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