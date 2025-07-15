27 وجهة جديدة أعلنت في عام واحد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن توسيع شبكتها لتضم سبع وجهات جديدة إضافية، في إطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز الرحلات المباشرة من وإلى أبوظبي.

وستعزز الوجهات الجديدة وهي ألماتي في كازاخستان؛ وباكو في أذربيجان؛ وبوخارست في رومانيا؛ والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية؛ وتبليسي في جورجيا؛ وطشقند في أوزبكستان؛ ويريفان في أرمينيا، مكانة أبوظبي كمركز مزدهر للسياحة والثقافة والتجارة.

ومن المقرر طرح التذاكر للبيع خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ تشغيل الرحلات في مارس 2026، فيما تنطلق رحلات المدينة المنورة في نوفمبر 2025.

وبهذه الإضافات الأخيرة، يصل إجمالي عدد وجهات الاتحاد للطيران الجديدة لعام 2025 إلى 27 وجهة، عقب الإعلانات السابقة عن رحلات مستمرة وأخرى موسمية.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "هدفنا واضح، نريد جذب المزيد من المسافرين على الرحلات المباشرة إلى أبوظبي. تربطنا هذه المسارات الجديدة بمناطق سريعة النمو وغنية ثقافيًا، وستساعد في تحفيز الطلب على السياحة والتجارة في العاصمة الإماراتية."

وتابع: "من الأهمية الروحية للمدينة المنورة إلى السحر التاريخي لمدينتي تبليسي ويريفان، إلى الحيوية العصرية لمدن مثل باكو وألماتي، تُضفي كل وجهة أهمية جديدة إلى شبكتنا المتنامية وتجذب المسافرين ذوي الاهتمامات المتنوعة. مع هذه الإضافات السبع، تكون الاتحاد للطيران قد أعلنت عن إطلاق 27 وجهة جديدة في عام واحد، وهو إنجازٌ بارز يعكس طموحنا والتزامنا بنمو أبوظبي.

"سواء كانوا يسافرون للعمل أو الترفيه، يمكن للضيوف توقع رحلة سلسة وضيافة عالمية المستوى تعكس خدمات الاتحاد المتميزة. وتُسهّل هذه الرحلات أكثر من أي وقت مضى تجربة كل ما تقدمه أبوظبي."

وقد احتفلت الاتحاد للطيران بإطلاق رحلاتها الافتتاحية إلى أربع وجهات جديدة هذا العام - براغ، وارسو، سوتشي، وأتلانتا - ومن المقرر أن تضيف 13 وجهة أخرى قبل نهاية العام.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف الاتحاد للطيران عن ثلاث وجهات صيفية موسمية جديدة لعام 2026، وهي كراكوف في بولندا، وصلالة في عُمان، وكازان في روسيا، سيتم التشغيل إليها خلال أشهر ذروة السفر.

الوجهات الجديدة

تتمتع المدينة المنورة بأهمية روحية عميقة، وترحب بالمسافرين بأجوائها الهادئة، وعمارتها الرائعة، وتراثها الإسلامي العريق. ويُعد المسجد النبوي منارة للحجاج من جميع أنحاء العالم، بينما توفر كرم الضيافة والبنية التحتية المتنامية في المدينة الراحة والرفاهية لجميع الزوار.

وتمزج بوخارست، عاصمة رومانيا، بين العمارة الأنيقة والثقافة الغنية والشوارع النابضة بالحياة، مما يوفر ملاذاً حضرياً وحيوياً يتمتع بسحر أوروبا الوسطى.

أما تبليسي فتسحر زوارها بمزيجها الرائع بين سحر العالم القديم والذوق العصري. تقع المدينة بين التلال نهر كورا، وتتميز بشرفات ملونة، ومقاهي تكتظ بالزوار، وحمامات تقليدية، ومشهد فني مزدهر يُبرز الهوية الثقافية الجورجية الغنية.

وتُعد يريفان واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، حيث ترحب بالمسافرين وسط ساحاتها الواسعة، ومبانيها الحجرية الوردية، وإطلالاتها الجبلية، فيما تحتفي المتاحف والمعارض الفنية والمقاهي الشعبية المنتشرة في الشوارع القديمة بتراث أرمينيا العريق وروحها الإبداعية.

وتطل باكو على بحر قزوين، لتُبهر زوارها بهندستها المعمارية الجريئة، وممشاها الساحلي، وحيويتها المتميزة. وينجذب الزوار إلى مزيجها الفريد من التقاليد والابتكار الذي يجمع بين القصور التي تعود إلى قرون مضت والأبراج الحديثة التي تُميز أفقها الأيقوني.

وتتميز ألماتي بسحر شوارعها المُحاطة بالأشجار، ومناظرها الجبلية الخلابة، وطابعها العصري. وتُحيط بالمدينة قمم جبلية مهيبة، تنتشر فيها منتجعات التزلج، والمسارات الجبلية، والمساحات الخضراء، بينما تعكس مطاعمها ومواقعها الثقافية طابع آسيا الوسطى.

في أوزبكستان، تمزج طشقند بين تاريخها العريق وروحها العصرية العالمية. من عمارتها المهيبة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وأسواقها المفعمة بالحياة إلى مشاريعها الجديدة المتطورة ومؤسساتها الثقافية النشطة، تُقدّم المدينة مدخلاً فريداً إلى التراث الأوزبكي.

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نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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