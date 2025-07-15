دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة "غاز الإمارات"، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة في أم القيوين، إحدى المناطق الحرة الرائدة والأكثر فعالية من حيث التكلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير حلول غاز شاملة لعملائها في المنطقة الحرة بشكل حصري. وتمثل هذه الشراكة النوعية خطوةً مهمةً في استراتيجية "غاز الإمارات" لتوسعة أعمالها، وتجسّد التزام مجموعة اينوك بتوفير حلول موثوقة من الطاقة في مختلف القطاعات.

بحضور الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة – أم القيوين، و حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك، وقع مذكرة التفاهم نادر الفردان، المدير العام لغاز الامارات، وجونسون م. جورج، المدير العام لمنطقة التجارة الحرة في أم القيوين، في المقر الرئيسي للمجموعة.

وبموجب شروط الاتفاقية، تقدّم "غاز الإمارات" حلولاً مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من الغاز، بما في ذلك أنظمة الغاز المركزية، وتركيب الخزانات، وتوريد الغاز، بالإضافة إلى الخدمات الفنية والاستشارية. وسيتم تصميم كل حل بناءً على تقييمات داخلية تشمل الجدوى الفنية والمالية، بالإضافة إلى تقييمات السلامة الشاملة.

تسهم هذه الاتفاقية في إرساء إطار للتعاون بين الطرفين لتلبية احتياجات الشركات العاملة في المنطقة الحرة من الغاز. وتهدف إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى به للتعاون المُحتمل مع المناطق الحرة والمناطق الصناعية والجهات المماثلة الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يبرز قيمة اتفاقيات توريد الغاز الحصرية.

وفي هذا السياق، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "يسعدنا التعاون مع منطقة التجارة الحرة بأم القيوين للتوسع في عروضنا المقدّمة لخدمة عملائنا في المنطقة الحرة بشكل أفضل. وبتوفير حلول غاز شاملة وحصرية للشركات العاملة في المنطقة الحرة، نسعى إلى تلبية احتياجاتهم والتأكيد على التزامنا بتوفير حلول موثوقة من الطاقة في الإمارة. علاوة على ذلك، تتماشى هذه الشراكة مع أهدافنا الاستراتيجية، بما يضيف القيمة لكلتا الجهتين، ويدعم في الوقت نفسه التنمية الاقتصادية في الدولة".

من جانبه، قال جونسون م. جورج، المدير العام لمنطقة التجارة الحرة في أم القيوين: "أولويتنا في منطقة التجارة الحرة بأم القيوين هي خلق أمثل ظروف لمستثمرينا من خلال توفير بنية تحتية ملائمة و شركاء استراتجيين و فرص للتقدم الشراكة مع شركة "غاز الامارات" الرائدة في مجالها و المعروفة بالتزامها بمعاير السلامة والمصداقية و التميز المهني هي خطوة استراتيجية لضمان تحقيق حلول بمعايير عالمية."

وتواصل "غاز الإمارات" الابتكار استجابةً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة وتحقيق أهداف الاستدامة. ويتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال منتجات مثل أسطوانات غاز البترول المسال المركبة، التي تستخدم مواد مركبة متطورة، ووزناً أخف، وتحسيناً لمزايا الأمان، وتصميماً شفافاً يسهل عملية التعرّف إلى كمية الغاز المتوفرة في الاسطوانة. ويعزز هذا النهج المبتكر، إلى جانب إبرام الشراكات المستمرة، مكانة "غاز الإمارات" كشركة رائدة في توفير حلول الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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