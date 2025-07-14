الشراكة تهدف إلى تمكين المؤسسات من تحقيق أهداف الاستدامة المتغيرة

أعلنت إنوڤا ، الشركة الرائدة في تقديم حلول متكاملة لإدارة الطاقة والمنشآت والخدمات التقنية المتعددة، والمشروع المشترك بين ماجد الفطيم وفيوليا، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة. وتجمع هذه الشراكة بين تقنيات شنايدر إلكتريك المتطورة، والتي تشمل الشبكات المصغّرة، وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبُنى شحن المركبات الكهربائية - مع خبرة إنوڤا العميقة في استراتيجيات كفاءة الطاقة وأنظمة إدارة الأصول المتطورة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تزداد فيه جهود المنطقة للحدّ من انبعاثات الكربون في الأعمال والانتقال إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة ومرونة، مع تركيز مشترك على تحقيق نتائج ملموسة في كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.

وقال رينو كابري، الرئيس التنفيذي لشركة إنوڤا: " في ظلّ خطواتنا المتسارعة ​​نحو مستقبل مستدام للطاقة في منطقة الخليج، يُتيح تعاوننا مع شنايدر إلكتريك أن ندمج التقنيات المتقدمة وحلول كفاءة الطاقة، وأن نحسّن محفظة خدماتنا ونعزّز القيمة المقدمة لعملائنا".

ومنذ تأسيسها في العام 2002 كمشروع مشترك بين ماجد الفطيم وفيوليا، مكنت " إنوڤا " العملاء في جميع أنحاء المنطقة من توفير أكثر من 530 مليون درهم من نفقات الطاقة، مع خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 580 ألف طن.

وأضاف: "معاً، نحن نتمتّع بمكانة فريدة تسمح بتمكين عملائنا على امتداد مختلف القطاعات من تعزيز كفاءة استخدامهم للطاقة والحدّ من انبعاثات الكربون، بشكل يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة من جانب الأطراف المعنيّة في شركة إنوڤا – والتي تشمل برنامج “فيوليا” الاستراتيجي GreenUp - بموازاة تقديم مساهمة قيمة من حيث تحقيق الأهداف البيئية للمنطقة".

وتعليقاً على هذا التعاون، قالت أمل الشاذلي، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: "في ظل تزايد اهتمام دول المنطقة بالحدّ من انبعاثات الكربون في الأعمال وبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة، أصبح من المهم بالنسبة للشركات، من مختلف القطاعات، العمل على تحسين استهلاك الطاقة والحفاظ على بيئة صحية ومنتجة، مع تحديث مرافقها القديمة".

وأضافت: "يرتكز تعاوننا مع إنوڤا على التزامنا بإرساء معيار جديد لخفض انبعاثات الكربون في المنطقة من خلال تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والخبرات، تماشياً مع هدفنا المشترك بدعم المؤسسات ومساعدتها في تحقيق التحول عبر الاستدامة والابتكار والمرونة التشغيلية".

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز تبني التقنيات الذكية ودعم دمج الطاقة المتجددة في العمليات الأساسية للشركات. كما ستمكن هذه المبادرة الشركات من المساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الإقليمية بشأن توسيع نطاق انتشار الطاقة النظيفة والكفاءة، من خلال برنامجي EcoFit وEcoCare من شنايدر إلكتريك، اللذين يهدفان إلى تحديث الأنظمة القديمة.

ومن خلال دمج تقنيات شنايدر إلكتريك مع قدرات إنوڤا في مجال إدارة الأصول والعمليات الفنية، ستقدّم الشركتان حلولاً جاهزة للمستقبل تواكب متطلبات الاستدامة المتطورة لدى العملاء.

نبذة عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف شنايدر إلكتريك في إحداث تأثير إيجابي عبر تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه شنايدر"حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On. ورسالتنا أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة. وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية. وعبر خبراتنا الراسخة في هذا المجال الحيوي، نقدّم حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبنّي قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي تصميم مستقبل مستدام للجميع.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: /https://www.se.com/ae/en

نبذة حول شركة «إنوڤا»

تعتبر "إنوڤا" شركة إقليمية رائدة في مجال الطاقة والخدمات التقنية المتعددة، تقدم خدمات شاملة لعملائها، وتوفر حلولًا فريدة لإدارة الطاقة والمرافق قائمة على الأداء لمساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم المالية والتشغيلية والبيئية. ويعمل لدى "إنوڤا" أكثر من 5,700موظف عالي التدريب ومتعدد المهارات، يقدمون الخدمات لمجموعة واسعة من العملاء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع الرعاية الصحية والقطاع العام في أرجاء المنطقة.

وهي عبارة عن مشروع مشترك تم تأسيسه في عام 2002 بين ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وبين مجموعة فيوليا، الرائدة عالمياً في مجال الإدارة المثلى للموارد وتصميم وتوفير حلول إدارة المياه والنفايات والطاقة التي تساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات والصناعات.

www.enova-me.com

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