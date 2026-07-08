يضم المشروع فللاً ووحدات تاون هاوس مطلة على ملعب الجولف في جزيرة الحديريات بأبوظبي

يضم المشروع فللاً ووحدات تاون هاوس مطلة على ملعب الجولف في جزيرة الحديريات بأبوظبي تم بيع 1,700 وحدة سكنية بعد أيام قليلة من إطلاق المشروع

15 % نسبة المشترين من غير المقيمين في دولة الإمارات

% نسبة المشترين من غير المقيمين في دولة الإمارات 81 ٪؜ نسبة العملاء الجدد من إجمالي المشترين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "مدن" القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تحقيق مشروع “الحديريات جولف استيتس” في جزيرة الحديريات إنجازاً استثنائياً بتسجيل مبيعات تجاوزت 13 مليار درهم خلال أيام قليلة من إطلاقه، في أعلى قيمة مبيعات مُعلنة لمشروع سكني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا الأداء القوي الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المتكاملة في أبوظبي والثقة المتنامية بالسوق العقاري في الإمارة، فيما يضم المشروع 1,700 وحدة سكنية تشمل قصوراً وفللاً فاخرة ووحدات تاون هاوس مطلة على ملعب الجولف، صُممت لتقديم تجربة سكنية استثنائية ضمن إحدى أبرز الوجهات العمرانية الجديدة في العاصمة.

ويؤكد هذا الإقبال القوي الثقة المتزايدة التي يحظى بها القطاع العقاري في أبوظبي، مدعوماً بالرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للإمارة وجودة المشاريع التطويرية التي تقدمها “مدن”. كما يعزز المشروع مكانة جزيرة الحديريات كإحدى أبرز الوجهات السكنية والترفيهية المتكاملة في أبوظبي، ويجسد التوجه نحو تطوير مجتمعات عصرية توفر أنماط حياة استثنائية تلبي تطلعات السكان والمستثمرين على حد سواء.

ويجسد “الحديريات جولف استيتس” رؤية “مدن” لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة ترتقي بمعايير جودة الحياة والرفاهية، حيث صُمم المشروع ليقدم بيئة سكنية حصرية تجمع بين الخصوصية والمساحات الخضراء والخدمات المتكاملة. وقد استقطب المشروع اهتماماً واسعاً من المشترين، حيث شكّل غير المقيمين في دولة الإمارات 15% من إجمالي المشترين، فيما مثّل العملاء الجدد لدى “مدن” نحو 81% من إجمالي الطلب، ما يعكس جاذبية المشروع وقدرته على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين والمشترين المحليين والدوليين.

ويتميز المشروع بتصاميم معمارية مستوحاة من الطراز الأندلسي وإطلالات بانورامية على الواجهة البحرية وملعب الجولف الممتد على مساحة 95 هكتاراً، فيما يربط مسار أخضر بطول 2.3 كيلومتر مختلف مرافق المجتمع، بما في ذلك النادي الاجتماعي ومرافق الصحة واللياقة البدنية وخيارات التجزئة والترفيه ومساحات عمل مشتركة ومدرسة، بما يسهم في توفير تجربة معيشية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتعزز مفهوم المجتمعات العصرية المستدامة.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة": "يعكس هذا الطلب القوي الثقة العالمية المتنامية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وهي ثقة تستند إلى الرؤية بعيدة المدى لقيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، وقوة المنظومة الاقتصادية، والالتزام الراسخ بالتنمية المستدامة. كما يعزز هذا النجاح الكبير مكانة الإمارة كواحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية للاستثمار واستقطاب الكفاءات، فضلاً عن ريادتها في توفير أعلى معايير جودة الحياة."

وبدوره، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "حرصت "مدن" في هذا المشروع على تطوير وجهة سكنية متكاملة تجمع بين جودة التصميم والعيش العصري والصحة والرفاهية، إلى جانب سهولة الوصول إلى مرافق وخدمات متكاملة. ويؤكد الإقبال الكبير على المشروع أن المشترين باتوا يبحثون بشكل متزايد عن وجهات توفر تجربة معيشية متكاملة وقيمة طويلة الأمد، وهو ما نحرص على تحقيقه في جميع مشاريعنا."

ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية": "صُمم مشروع ’الحديريات جولف استيتس‘ ليقدم تجربة سكنية متميزة ترتكز على الجودة والخصوصية وأسلوب الحياة النشط. ويعكس الإقبال من المشترين جاذبية هذا المجتمع السكني وموقعه الاستثنائي، إلى جانب قوة الطلب على الوحدات السكنية المخططة بعناية في أبوظبي. ونعتز بالثقة التي وضعها المشترون في "مدن"، ونتطلع إلى تجسيد هذه الرؤية بما ينسجم مع رسالتنا الرامية إلى بناء مدن نابضة بالحياة."

ويتمتع مشروع "الحديريات جولف استيتس" بموقع استراتيجي يتيح لساكنيه الوصول بسهولة إلى مختلف أنحاء أبوظبي، حيث يقع على بعد حوالي 30 دقيقة بالسيارة عن مطار زايد الدولي. ويستفيد سكان المشروع كذلك من سهولة الوصول إلى المرافق الرياضية المجاورة منها "سيرف أبوظبي" و"القرية الرياضية 321" ومضمار الدراجات الهوائية وفيلودروم أبوظبي وغيرها.

ولمعرفة المزيد أو تسجيل الاهتمام بمشاريع مقبلة من "مدن"، يمكن للأفراد والمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.modon.com أو الاتصال على الرقمMODON 800.

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نبذة عن مجموعة مدن القابضة

"مدن" هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تطوير تصاميم أيقونية وتجارب تتخطى التوقعات. وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات حيوية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول والاستثمارات، والفعاليات والتموين والسياحة والبنية التحتية الحضرية. وتسهم الشركة من خلال هذه القطاعات في بناء مدن نابضة بالحياة عبر تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل.

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أحمد أبو شهاب

مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، مدن

Ahmed.abushehab@modon.com

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