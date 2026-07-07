• المبادرات تركز على تعزيز كفاءة الطاقة من خلال حلول إدارة الطاقة المتقدمة، والطاقة المتجددة، وغيرها من التدابير الرئيسية.

أعلنت دبي القابضة لإدارة المجمعات وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز جهود كفاءة الطاقة ودعم مبادرات الاستدامة في المجمعات التي تديرها دبي القابضة لإدارة المجمعات. تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة لإدارة المجمعات، والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو).

تجمع هذه الاتفاقية بين نهج دبي القابضة لإدارة المجمعات القائم على الاستدامة، والخبرة التقنية لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) في إدارة الطاقة. ومن المقرر أن تُنجز مشاريع تُحسّن استخدام الطاقة الحالية، وتُعزّز المراقبة والقياس، وتُقدم حلولاً جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة. وستركز مذكرة التفاهم على ثلاث مجالات رئيسية: تنفيذ مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتقديم حلول الطاقة الشمسية للمجمعات السكنية، وتسهيل تبادل المعرفة لتجربة مبادرات استدامة جديدة.

وفي هذا الصدد، قال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة لإدارة المجمعات: "يُسعدنا أن ندخل في هذه الشراكة مع (الاتحاد إسكو)، والتي تعكس التزامنا بإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، مدفوعًا بغاية مشتركة تركز على المستقبل، وتماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050. وتتوافق الخبرة التقنية وريادة (الاتحاد إسكو) في مجال كفاءة الطاقة مع رؤية دبي القابضة لإدارة المجمعات لتمكين المرافق والممارسات وأنماط الحياة المستدامة في مجمعاتنا. ومن خلال الجمع بين مهاراتنا المتكاملة والتزامنا المشترك، نفخر ببناء مستقبل أكثر استدامة معاً".

وتعليقاً على الخبر، قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو): "تُجسِّد شراكتنا مع دبي القابضة لإدارة المجمعات مهمتنا الرامية إلى قيادة مسيرة تحوُّل البيئة العمرانية في دبي بفضل توفير حلول مبتكرة لكفاءة الطاقة. ومن خلال الدمج بين تقنيات الطاقة الشمسية والتعديلات التحديثية والعدادات الذكية، نهدف إلى إحداث تأثير ملموس وقابل للقياس يتماشى مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن أهداف الاستدامة الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة".

سيستفيد السكان والمُلاك والشركاء في مجمعات دبي القابضة لإدارة المجمعات من خلال المعدات الموفرة للطاقة، وإتاحة خيارات الطاقة المتجددة، وأدوات المراقبة الأكثر ذكاءً، وزيادة الوعي بالتأثير البيئي.

تلتزم دبي القابضة بالطموح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، وهي من الموقعين على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة. وتتمثل مهمة دبي القابضة لإدارة المجمعات في إنشاء وإدارة مجمعات مستدامة تُولي اهتماماً خاصاً بالسكان في جميع أنحاء دبي. ويمثل هذا التعاون خطوةً إضافية في تعزيز دور المجمعات كمساهمين فاعلين في عملية انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى صافي انبعاثات صفري.

نبذة عن دبي القابضة لإدارة المجمّعات

تقود دبي القابضة لإدارة المجمّعات تطوير مفهوم المعيشة المجتمعية في دبي، من خلال ابتكار مجمّعات سكنية مستدامة، مترابطة، ومتمحورة حول الإنسان، تستشرف احتياجات اليوم والغد. وتضم محفظة الشركة 54 مجمّعاً سكنياً، تشمل57 عقاراً خاضعاً للملكية المشتركة وتخدم أكثر من 1.6 مليون مقيم. وتقدّم دبي القابضة لإدارة المجمّعات خدماتها وفق نهج يضع المقيم في صميم الأولويات، مستندةً إلى التخطيط الاستراتيجي، والابتكار التكنولوجي، والتميّز التشغيلي. ومن خلال تعزيز التفاعل المجتمعي، ودعم رفاه السكان، وترسيخ الشعور بالانتماء، تواصل الشركة إرساء معايير مستقبلية لإدارة المجمّعات، بما ينسجم مع التزامها بدعم النمو الوطني، والابتكار، وتحقيق أثر مجتمعي مستدام على المدى الطويل.

عن شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)

تعدُّ شركة الاتحاد لخدمات الطاقة مشروعاً رائداً تأسس عام 2013 كجزء من هيئة كهرباء ومياه دبي. يتمثل الهدف الأساسي للشركة في تطوير بيئة المباني في دبي لتكون نموذجاً رائداً لكفاءة الطاقة، وتسعى إلى قيادة سوق مقاولات أداء الطاقة في دبي، مع التركيز على تطوير أكثر من 30 ألف مبنى لمشاريع كفاءة الطاقة. أما هدفنا الاستراتيجي فيتمثل في تحفيز نمو سوق المقاولات ذات الأداء المستدام لشركات خدمات الطاقة، ويتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ تعديلات تطويرية على المباني، وزيادة انتشار تبريد المناطق، وتمكين شركات خدمات الطاقة المحلية في القطاع الخاص، وتسهيل الوصول إلى تمويل المشاريع. لاستكشاف إنجازاتنا وتأثيرنا البيئي، اضغط هنا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

فريق العلاقات العامة – دبي القابضة لإدارة المجمعات

Dhcm@redhill.asia

-انتهى-

#بياناتشركات