خمسة فائزين يحظون بزيارة مركز بيبسيكو العالمي للبحث والتطوير في دبلن

"استوديو تأثير الشباب" يعكس التزام بيبسيكو بالاستثمار في الطاقات الشابة بالشرق الأوسط

عمّان، قدّم أكثر من 100 شاب وشابة من العراق والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إعادة تصوّر لمجموعة من أبرز علامات بيبسيكو التجارية المفضلة في مجتمعاتهم المحلية. وجاء ذلك خلال الدورة الثانية من "استوديو تأثير الشباب"، البرنامج الذي أطلقته "بيبسيكو" لرعاية وتمكين الجيل الجديد من المبتكرين في الشرق الأوسط. وقدّم البرنامج منصة لتمكين صنّاع التغيير الشباب من دراسة استراتيجيات علامات "أكوافينا" و"بيبسي زيرو" و"ستينغ"، وبحث رؤى المستهلكين، وبناء حملات متكاملة مصمّمة لمخاطبة الجيل الجديد.

وكُلّفت الفرق المشاركة من الدول الخمسة بابتكار حملات ذات أثر اجتماعي ملموس. وفي الأردن ولبنان، دُعي الشباب للعمل على حملتي "لحظات صفاء" (Moments of Clarity) و"قطرات تغيير" (Drops of Change) لعلامة "أكوافينا"، والتقاط لحظات السكينة والأفعال الإيجابية الصغيرة في مجتمعاتهم. وفي السعودية، ابتكرت الفرق حملات حول "اللاعب الـ12" (The 12th Player) لعلامة بيبسي زيرو، احتفاءً بحماسة مشجعي كرة القدم والزخم الوطني في ظل "رؤية 2030". أما الفرق المشاركة في الإمارات، فطورت حملات "بأقصى سرعة" (Full Throttle) لـ "بيبسي زيرو"، والتي تجسّد روح الطموح والدافع الإبداعي. وبالمقابل، ألهمت علامة "ستينغ" الفرق المشاركة في العراق لابتكار حملات مستوحاة من روح الطاقة المحلية.

وتمّ إطلاق "استوديو تأثير الشباب" بالشراكة مع "باراشوت16" (parachute16) وبدعم من شركاء بيبسيكو المحليين للتعبئة والتوزيع. وتُوّجت نهاية الأسبوع بقمة إقليمية في عمّان بحضور خمسة مشاركين يمثلون الدول الخمس المشاركة. وفي ختام القمة، تم اختيار خمسة شباب لزيارة مركز البحث والتطوير التابع لبيبسيكو في مدينة دبلن، في إطار حرص الشركة على فتح منظومتها العالمية أمام الكفاءات الشابة في المنطقة.

وقال وائل إسماعيل، نائب رئيس بيبسيكو للشؤون المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان: "بصفتنا شركة متجذّرة في الشرق الأوسط، نؤمن بقوة الشباب ودورهم في صنع مستقبل المنطقة. تحدّى المشاركون هذا العام الافتراضات السائدة، وناقشوا الأفكار، وشاركوا في ابتكار حلول نابعة من مجتمعاتهم وثقافاتهم. وقدّموا لنا رؤى قيّمة حول منظور الشباب تجاه علاماتنا التجارية، وذكّرونا بأن أفضل

الأفكار الدافعة للتغيير الإيجابي غالباً ما تأتي من الشباب أنفسهم. لذا يتمثل دورنا في الإصغاء لهم ومنح أفكارهم الإبداعية منصة لتوظيفها في خدمة المجتمعات المحلية."

وركزت المسابقة النهائية على تحفيز الإبداع الإنساني لتوليد أفكار هادفة، رغم استعانة المشاركين بأدوات الذكاء الاصطناعي لدعم العملية الإبداعية. وطوّر الشباب مهارات عملية في مجالات مثل الإلقاء والعروض التقديمية، والتفكير التصميمي، والعمل الجماعي، والقيادة، وحل المشكلات.

واتّسع نطاق تركيز "استوديو تأثير الشباب" لعام 2026 ليتجاوز تركيز الدورة الأولى على الاستدامة، حيث شمل موضوعات عدة، منها الأثر الاجتماعي، والسرد القصصي، والتفاعل المجتمعي. وتتخطى الفعالية كونها مسابقة تقام لمرة واحدة، إذ تُشكّلُ مجتمعاً متنامياً من الشباب المبدعين والراغبين بالتعلّم وتبادل وجهات النظر والتعاون والابتكار، تماشياً مع التزام بيبسيكو بالاستثمار في الشباب وتمكينهم من دعم الطموحات الوطنية وبناء مستقبل أفضل في الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة بيبسيكو

يستمتع المستهلكون بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرّة يوميًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد حقّقت بيبسيكو إيرادات صافية بلغت حوالي 94 مليار دولار في عام 2025، بفضل مجموعة متنوّعة من الأطعمة والمشروبات مثل ليز، ودوريتوس، وشيتوس، وجاتوريد، وبيبسي كولا، وماونتن ديو، وكويكر. وتضمّ منتجات بيبسيكو تشكيلة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة التي تحقّق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدّر بأكثر من مليار دولار.

وتدير بيبسيكو أعمالها وفق رؤيتها الطموحة لتكون شركة رائدة عالميّاً في قطاع الأغذية والمشروبات، مدعومةً باستراتيجيّة "بيبسيكو الإيجابية" (pep+) للتحول الشامل، والتي تضع الاستدامة ورأس المال البشريّ في مقدمة الأولويات الاستراتيجيّة لتحقيق نمو مستدام وإحداث تأثير إيجابيّ يضمن سلامة الأرض وسكانها.

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