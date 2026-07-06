الإمارات العربية المتحدة، أطلقت وزارة التربية والتعليم فعاليات المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس 2026، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في توفير تجارب تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة، تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وإعدادهم للمشاركات التخصصية في المجالات الأكاديمية والمهنية، ضمن بيئة تربوية محفزة للتعلم خارج الإطار التقليدي للصف الدراسي، ومن خلال أنشطة منظمة تُنفَّذ بإشراف نخبة من الخبراء التربويين والأكاديميين والمتخصصين داخل وخارج الدولة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وتستهدف المعسكرات الطلابية طلبة المدارس الحكومية والخاصة من مختلف المراحل الدراسية، من خلال حزمة واسعة من البرامج والأنشطة التعليمية والثقافية والتدريبية والرياضية والترفيهية، المصممة لتنمية مهارات الطلبة، وصقل مواهبهم، وتوسيع مداركهم في مجالات متعددة، بما يعزز حضورهم الفاعل في المجتمع.

وتضم المعسكرات الطلابية الصيفية لهذا العام أكثر من 16 معسكراً، تشمل برامج إثرائية وتخصصية، إلى جانب معسكر خارجي. وتستهدف المعسكرات أكثر من9,500 طالب وطالبة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مختلف المراحل الدراسية، وتُنفَّذ في 9 مواقع جغرافية على مستوى الدولة، بالتعاون مع أكثر من 40 شريكاً استراتيجياً، وضمن 11 مجالاً متنوعاً، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم.

وأكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المعسكرات الطلابية الصيفية تمثل إحدى المبادرات النوعية التي تعكس توجهات الوزارة نحو توسيع نطاق التعلم، وربط العملية التعليمية بتجارب حياتية وتطبيقية تسهم في بناء شخصية الطالب، وتعزيز جاهزيته للمستقبل، مشيراً إلى أن الإجازات المدرسية تشكل فرصة مهمة لاكتشاف مواهب الطلبة وتنميتها، واستثمار طاقاتهم في برامج هادفة تجمع بين المعرفة والمهارة والقيم، بما يمكّنهم من خوض تجارب جديدة، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز وعيهم الوطني والمجتمعي.

وأوضح سعادته أن تنوع البرامج المطروحة يعكس إيمان الوزارة بأهمية تلبية اهتمامات الطلبة المختلفة، سواء في المجالات الأكاديمية، أو الإثرائية، أو الرياضية، أو المهنية، بما يتيح لكل طالب مساحة لاكتشاف قدراته، وتطوير شغفه، وتحويل الإجازة الصيفية إلى تجربة ثرية ومؤثرة.

وأشار سعادته إلى أن نجاح هذه المعسكرات يقوم على تكامل الجهود بين الوزارة وأولياء الأمور والشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يعزز جودة البرامج المقدمة، ويدعم مستهدفات الوزارة في إعداد أجيال قادرة على التعلم المستمر، والمشاركة الفاعلة، والإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية الوطنية.

معسكرات تخصصية وإثرائية

وتتضمن المعسكرات الطلابية الصيفية مجموعة من البرامج التخصصية المصممة لاستهداف فئات محددة من الطلبة، وفق احتياجاتهم واهتماماتهم ومجالات تميزهم، حيث يتم تخطيط هذه البرامج وتنفيذها من قبل فرق فنية متخصصة، بما يراعي طبيعة كل مجال وأهدافه، وينسجم مع مؤشرات الوزارة وخططها الاستراتيجية، إلى جانب خطط إعداد الطلبة وتأهيلهم للمشاركات الإقليمية والعالمية. كما تتضمن المعسكرات الصيفية عدد من البرامج الرياضية التخصصية، مثل برنامج "أكتيف هب" بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومعسكر الجوجيتسو الداخلي الصيفي، ومعسكر السباحة الصيفي، حيث تركز هذه المعسكرات على صقل مواهب الطلبة، ورفع جاهزيتهم البدنية والفنية، وتعزيز وعيهم بمفاهيم الصحة والسلامة، من خلال تدريب مكثف بإشراف مدربين محليين ودوليين معتمدين.

كما تشمل خطة الوزارة لصيف هذا العام مجموعة من المعسكرات الإثرائية التي تقدم برامج متكاملة ومتنوعة، تهدف إلى توسيع معارف الطلبة، وتنمية مهاراتهم الحياتية، عبر تجارب تعليمية تجمع بين الفائدة والترفيه والتفاعل العملي. وتغطي هذه المعسكرات حزمة واسعة من المحاور، تشمل الهوية الوطنية، والأسرة، والتكنولوجيا، والثقافة المالية، والانضباط والمسؤولية الوطنية، والأمن والسلامة، والوعي الثقافي والتراثي، والعمل المجتمعي وخدمة المجتمع، إلى جانب الرياضة الترفيهية.

ومن بين هذه المعسكرات معسكر صيف القرى بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وبرنامج أبطال شرطة الغد 2026 بالتعاون مع شرطة أبوظبي وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومهرجان الشيخ زايد – الوثبة بالتعاون مع مهرجان الشيخ زايد، ومعسكر دائرة الثقافة والسياحة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدورات الصيفية بالتعاون مع شرطة دبي، ومعسكر صيف دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعسكر صيفنا مميز بالتعاون مع جمعية كشافة الامارات.

كما توفر بعض المعسكرات مسارات تدريبية نوعية في مجالات متعددة، من بينها معسكر "نعزف معاً" التدريبي المخصص للطلبة الموهوبين في مجال الموسيقى، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع أوركسترا الفجيرة، بهدف تنمية قدرات الطلبة الفنية، وتعزيز مهاراتهم في العزف على الآلات الموسيقية، والعزف الجماعي، والتأليف الموسيقي.

برامج تدريب عملي

كما تتضمن المعسكرات الطلابية لهذا الصيف عدداً من برامج التدريب العملي، من بينها برنامج "إعداد"، الذي يتيح للطلبة اكتساب خبرات تطبيقية في بيئات عمل حقيقية، والتعرف إلى طبيعة العمل في عدد من القطاعات. وتسهم هذه البرامج للطلبة فرصة لفهم آليات سير العمل، والاطلاع على متطلبات بيئات العمل المختلفة، واكتساب المهارات الأساسية المرتبطة بكل قطاع، بما يسهم في ربط ما يتعلمونه أكاديمياً بالتطبيق العملي. كما تساعد هذه التجربة الطلبة على التعرف إلى المسارات الوظيفية المتنوعة، وتكوين صورة أوضح عن خياراتهم المستقبلية، واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وتنفذ الوزارة هذه البرامج بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم جامعة رأس الخيمة للعلوم الطبية والصحية، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، وشركة إي آند. وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن المعسكرات الطلابية الصيفية تمثل امتداداً لرؤيتها في جعل التعلم تجربة مستمرة تتجاوز حدود الصف الدراسي، وتسهم في اكتشاف قدرات الطلبة، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ارتباطهم بمجتمعهم، وترسيخ جاهزيتهم للمراحل التعليمية والمهنية المقبلة.

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