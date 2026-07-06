دبي، الإمارات العربية المتحدة – تعلن اليوم مجموعة كامبريدج للصحة المزود الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة، والتابعة لشركة "أمانات القابضة" (ش.م.ع) عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ميدلسكس دبي إيذاناً ببدء شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعليم والبحث والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب تحسين جودة الحياة المجتمعيه في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام.

وتجمع هذه الشراكة بين واحدة من أبرز الجامعات الدولية في المنطقة وإحدى المؤسسات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، بما يوحد التميز الأكاديمي مع الخبرة السريرية لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز البحث العلمي، وتنمية الكفاءات، وإحداث أثر ملموس في قطاع الرعاية الصحية. كما يعكس التعاون التزاماً من الطرفين بمواكبة الاحتياجات المتطورة لأنظمة الرعاية الصحية من خلال التعليم والبحث والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان من خلال خمسة محاور استراتيجية رئيسية، بما يخلق فرصاً جديدة للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والعاملين في القطاع الصحي والمجتمع على نطاق أوسع.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال مراسم أُقيمت في جامعة ميدلسكس دبي، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة كامبريدج للصحة.

وسيركز التعاون على تعزيز الأبحاث المتعلقة بالفوائد السريرية والاقتصادية والمجتمعية للرعاية طويلة الأمد ورعاية ما بعد الحالات الحادة. كما ستتناول المشاريع البحثية المشتركة اقتصاديات الصحة، وإعادة التأهيل، والرعاية المتكاملة، إلى جانب دعم المنح البحثية المشتركة، وإعداد المنشورات العلمية، وتنظيم المؤتمرات، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات.

وانطلاقاً من الأهمية المتزايدة للرعاية الصحية الرقمية، ستعمل الشراكة أيضاً على تعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، والمراقبة الصحية عن بُعد بما يسهم في تحسين نتائج المرضى ودعم نماذج رعاية أكثر كفاءة وفعالية.

كما ستولي الشراكة اهتماماً كبيراً بتطوير الكفاءات الصحية المستقبلية من خلال برامج التوظيف للخريجين، والتدريب العملي، والتدريب الميداني، وفرص البحث التطبيقي، وبرامج التعليم التنفيذي المصممة وفق احتياجات المؤسسات. كذلك ستسهم في توسيع برامج التطوير المهني المستمر من خلال برامج تعليمية وشهادات تخصصية.

وتؤسس مذكرة التفاهم كذلك إطاراً لتطوير مراكز تميز في مجالات رئيسية تشمل الرعاية طويلة الأمد ورعاية ما بعد الحالات الحادة وإعادة التأهيل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والرعاية المنزلية التنبؤية، ورعاية الخرف والشيخوخة الصحية، بما يعزز الابتكار.

وعلى صعيد التعليم والبحث، سيعمل الطرفان أيضاً على تنفيذ مبادرات لتعزيز الصحة المجتمعيه وبرامج الرفاهية وتبادل الخبرات الأكاديمية، وأنشطة المجالس الاستشارية، والشراكات الدولية، بما يسهم في بناء أنظمة رعاية صحية أكثر قوة واستدامة، ومجتمعات أكثر صحة

وخلال مراسم التوقيع، قال البروفيسور سيدوين فرنانديز، المديروالرئيس التنفيذي الأكاديمي لجامعة ميدلسكس دبي:

"تعكس هذه الشراكة التزامنا بالعمل مع رواد القطاع لمعالجة التحديات الواقعية التي تواجه الرعاية الصحية من خلال التعليم والبحث والابتكار. ومن خلال الجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة السريرية، نطمح إلى تطوير حلول تسهم في تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية، مع إعداد الجيل القادم من المتخصصين في القطاع لقيادة مستقبله."

ومن جانبه، قال وائل عبد الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة كامبريدج للصحة:

"تمثل شراكتنا مع جامعة ميدلسكس دبي خطوة مهمة نحو تعزيز الترابط بين الممارسة الصحية والبحث الأكاديمي. ومن خلال هذا التعاون، سنعمل على دفع الابتكار في مجالات رعاية ما بعد الحالات الحاده، وإعادة التأهيل، والصحة الرقمية، مع توفير فرص نوعية للتطوير المهني، وإنتاج المعرفة، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى."

ومع توقيع مذكرة التفاهم هذه، تنطلق جامعة ميدلسكس دبي ومجموعة كامبريدج للصحة في شراكة استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على طموح مشترك للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية من خلال المعرفة والابتكار والتعاون. ومن خلال الجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية، يلتزم الطرفان بتطوير كفاءات مؤهلة للمستقبل، وتسريع وتيرة البحث والابتكار، والإسهام في مواصلة تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمنطقة.

نبذة عن جامعة ميدلسكس دبي

تعد جامعة ميدلسكس دبي أول فرع دولي لجامعة ميدلسكس في لندن. افتتحت الجامعة أبوابها في مدينة دبي للمعرفة عام 2005، وتضم اليوم أكثر من 7,100 طالب وطالبة ينتمون إلى أكثر من 120 جنسية. وفي عام 2021، توسعت الجامعة إلى مدينة دبي الأكاديمية العالمية، لتصبح أول جامعة دولية في دبي تمتلك حرماً جامعياً متعدد المواقع.

وتقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في مجالات المحاسبة، وإدارة الأعمال، والتسويق، وتقنية المعلومات، وعلوم البيانات، وعلم النفس، والقانون، والرياضة، والإعلام، والأزياء، وغيرها، على مستويات السنة التأسيسية والبكالوريوس والدراسات العليا وماجستير إدارة الأعمال.

وتوفر جامعة ميدلسكس دبي تجربة تعليمية متميزة تجمع بين جودة التعليم البريطاني والتنوع الثقافي الذي تتميز به دبي، مع التركيز على الاستدامة، والشمول، والابتكار.

للمزيد من المعلومات حول البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية، يرجى زيارة:

www.mdx.ac.ae

نبذة عن مجموعة كامبريدج للصحة

تعد مجموعة كامبريدج للصحة المزود الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة، وإعادة التأهيل، والرعاية طويلة الأمد، والرعاية الصحية المنزلية، وتضم أكثر من 700 سرير، إضافة إلى شبكة واسعة من خدمات العيادات الخارجية. وتدير المجموعة ست منشآت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويعمل لديها أكثر من 1300 من المتخصصين.

كما حصلت المجموعة على اعتمادات دولية ووطنية تشمل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، ولجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل (CARF)، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، واعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP) وتعد المجموعة مملوكه بالكامل لشركة أمانات القابضة ش.م.ع.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة كامبريدج للصحة، يرجى زيارة:

www.cambridge-health.com

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