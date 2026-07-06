المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المتقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات واختبارات الجودة وتحليل البيانات، لدعم عمليات الشركة في أوروبا وأفريقيا انطلاقًا من مصر

250 متخصصًا بالمركز مع خطط للوصول إلى 450 بحلول 2027… و34 مليون دولار سنويًا في صادرات خدمات التعهيد

القاهرة – مصر: نيابةً عن المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شارك اليوم المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، في افتتاح مركز "كوكاكولا HBC" للخدمات الرقمية (Digital Hub) بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ زوران بوجدانوفِتش، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا HBC، إلى جانب قيادات الشركة وعدد من كبار المسؤولين.

ويُعد مركز Coca-Cola HBC Digital Hub في مصر أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل لشركة كوكاكولا HBC في مصر، حيث تم تأسيسه كمركز عالمي متطور لتقديم الخدمات والحلول الرقمية التي تدعم عمليات الشركة في 27 دولة في منطقة أوروبا وأفريقيا، بما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر كمركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق، قال المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "يمثل افتتاح هذا المركز محطة مهمة في مسار الشراكة بين الحكومة والشركات العالمية، ويعكس نهج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم وتشجيع الاستثمار، وتنمية الكفاءات، وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية.

ويأتي هذا الافتتاح تتويجًا لتعاونٍ بدأ في نهاية عام 2024، حيث اضطلعت الهيئة بدورٍ محوري من خلال التعاون والتواصل المستمر مع الشركة، وإبراز المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما تحظى به من سمعة قوية كمركز رائد في خدمات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، وهو ما دعم قرار الشركة بإنشاء مركزها المتطور انطلاقًا من مصر لخدمة أسواقها العالمية، مشيرا إلى أن الشركة كانت قد وقّعت اتفاقية تعاون مع الهيئة خلال القمة العالمية للتعهيد، بهدف دعم خطط توسعها في مصر، وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، وتنمية المهارات المتخصصة.

وأكد أن افتتاح المركز اليوم يُمثل امتدادًا طبيعيًا لهذه الشراكة، وتجسيدًا لنجاح استراتيجية التوسع التي تنفذها الشركة في مصر، بما يعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركات العالمية في بيئة الأعمال المصرية وقدرتها على دعم نمو صادرات الخدمات الرقمية.

ويعمل بالمركز حاليا نحو 250 متخصصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، مع خطط للتوسع إلى 450 متخصصًا بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن يسهم بنحو 34 مليون دولار سنويًا في صادرات مصر من الخدمات الرقمية، بما يعزز نمو قطاع التعهيد ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

ويقدم المركز حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المتقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، واختبارات الجودة، وتصميم تجربة المستخدم، إلى جانب تطوير وتشغيل حلول رقمية مبتكرة تدعم أعمال الشركة عالميًا.

وأشار الظاهر إلى أن التعاون مع الشركة لا يقتصر على تنمية أعداد المتخصصين، بل يمتد لإعداد كوادر مؤهلة لعصر الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير برامج التدريب ومواكبة متطلبات التحول التكنولوجي المتسارع، إلى جانب دعم وتنمية الكفاءات المحلية عبر نقل الخبرات والمشاركة في الفعاليات المتخصصة، بما يعزز جاهزية الكوادر المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أن: "المرحلة المقبلة من صناعة الخدمات الرقمية ستقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعيد تشكيل نماذج الأعمال ويرفع من تنافسية الدول القادرة على تقديم خدمات رقمية عالية القيمة."

وأشار إلى أن قطاع التعهيد في مصر يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا باستراتيجية "مصر الرقمية" التي أُطلقت في 2022، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات مع عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية، لافتًا إلى توقيع اتفاقيات مع 55 شركة خلال عام 2025 لتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، وكانت شركة كوكاكولا هيلينك من بين هذه الشركات.

وأضاف الظاهر أن افتتاح المركز يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لصناعة التعهيد والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أنه يجسد نجاح نموذج الشراكة مع الشركات العالمية في جذب استثمارات قائمة على المعرفة وتوفير فرص عمل عالية القيمة.

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