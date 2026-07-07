دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار حملتها التوعوية الصيفية السنوية تحت شعار "استمتع بأجواء مستدامة هذا الصيف"، دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين من القطاع السكني إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة قبل سفرهم، للمحافظة على كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه حتى أثناء غيابهم، وضمان التدخل المبكر والحد من الهدر في كل الأوقات. ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات الهيئة الرقمية لمتابعة استهلاك الكهرباء والمياه عن بُعد أثناء سفرهم في الإجازات الصيفية، واكتشاف أي تغيرات غير اعتيادية في وقت مبكر.

وأكدت الهيئة أن خاصية "خارج المنزل"، المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، تمنح المتعاملين راحة البال أثناء السفر، حيث تتيح لهم متابعة استهلاك الكهرباء والمياه من أي مكان في العالم، من خلال تقارير ورسوم بيانية يومية وأسبوعية تصل إلى بريدهم الإلكتروني، بما يساعدهم على رصد أي تغيير في الاستهلاك واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.

ولتوفير أعلى مستويات الكفاءة والسلامة قبل السفر، أوصت الهيئة المتعاملين بإجراء مجموعة من الخطوات الاستباقية، تشمل إغلاق مصدر المياه الرئيسي، وفحص التوصيلات الداخلية، والاستعانة بفني مؤهل لإجراء الصيانة الدورية لأنظمة الكهرباء والمياه عند الحاجة. وتوفر الهيئة من خلال "متجر ديوا" عبر تطبيقها الذكي قائمة بمزودي الخدمات الفنية المعتمدين لتسهيل الوصول إلى خدمات الصيانة.

ونصحت الهيئة بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وعدم تركها في وضع الاستعداد، وتنظيف مرشحات التكييف بصورة دورية، وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ للحفاظ على كفاءة التبريد، إضافة إلى استخدام سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

وحثت الهيئة المتعاملين على تجنب تسريبات المياه من خلال فحص الخزانات والصنابير وسخانات المياه والتوصيلات الداخلية بصورة دورية، وإصلاح أي تسرب فور اكتشافه لتجنب الهدر وحماية الممتلكات.

ولتعزيز الاكتشاف المبكر لأي ارتفاع غير طبيعي في الاستهلاك، توفر الهيئة خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه"، التي تعتمد على نظام العدادات الذكية لإرسال إشعارات آنية عند رصد زيادة غير اعتيادية في استهلاك المياه بعد العداد، بما يساعد المتعاملين على التعامل مع أي تسرب محتمل بسرعة وكفاءة.

كما دعت الهيئة المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها ضمن مبادرة "الحياة الذكية" والتي تتيح الاطلاع على تفاصيل الفواتير، وشرائح التعرفة، ومتابعة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل يومي وأسبوعي وشهري، بما يمكّنهم من فهم أنماط استهلاكهم واتخاذ قرارات أكثر كفاءة واستدامة.

وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال حملتها الصيفية، نشر النصائح والإرشادات التوعوية عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات مسؤولة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه ودعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة.

للمزيد من النصائح والإرشادات حول رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، يمكن زيارة: https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/consumer/sustainability/sustainability-and-conservation

-انتهى-

#بياناتحكومية