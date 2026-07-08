​​​​​​دبي، أعلنت نستله عن افتتاح مركز "سباركس" للابتكار في مقرّها الرئيسي الجديد بـ"مدينة إكسبو دبي". ويهدف "سباركس" إلى تقريب الابتكار من احتياجات المستهلكين الحقيقية، حيث يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وفهم عميق للسوق المحلية لدفع عجلة النمو من خلال ابتكار أسرع وأذكى وأكثر تأثيراً.

ويستفيد المركز من هذه التقنيات للكشف عن فرص المستهلكين الناشئة وتسريع التجارب، وتطوير المنتجات والخدمات التي توفر قيمة مستدامة للمستهلكين وللأعمال في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

واستضاف ياسر عبدالملك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنستله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حفل افتتاح المركز، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي ريم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة "مدينة إكسبو دبي"، وسعادة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة "مدينة إكسبو دبي"، إلى جانب عدد من القيادات من إكسبو ونستله. وشملت المناسبة جولة في المقر الجديد وعرضاً لقدرات مركز "سباركس"، وما يُقدمه من حلول وإمكانات.

وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تطوير نموذج اقتصادي متكامل قائم على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص العالمي، بما يسهم في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال". وأشار معاليه إلى أن تمكين بيئة الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة يمثلان ركيزة أساسية في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد، ورفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد، بما يُعزز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة التحولات العالمية.

وأضاف معاليه: "يعكس احتضان دولة الإمارات لمراكز الابتكار والاستدامة والصناعات المتقدمة التابعة للشركات العالمية، الثقة المتنامية في البيئة الاقتصادية للدولة، وما توفره من بنية تحتية متقدمة وتشريعات مرنة ومنظومة أعمال تنافسية. كما تؤكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً رئيسياً في تطوير الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم استدامة النمو الاقتصادي".

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة "مدينة إكسبو دبي": "إن التعاون والابتكار هما جوهر صناعة المستقبل الذي نطمح إليه، مستقبل تضع فيه الشركات والحكومات الإنسان على رأس أولوياتها وفي صميم منتجاتها وخدماتها. نحن فخورون برؤية منظومة الابتكار في مدينة إكسبو دبي تنمو مع إضافة مركز ’سباركس‘ للابتكار وبنستلة شريكاً استراتيجياً في مجمع ابتكارات الاستدامة الأول في دولة الإمارات".

وتعليقاً على الحدث قال ياسر عبدالملك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنستله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية، حيث يُساهم المستهلكون فيها في تشكيل التوجهات العالمية. ويعكس مركز ’سباركس‘ ثقتنا بالمواهب والإبداع وروح ريادة الأعمال التي تزخر بها هذه المنطقة، ونؤمن بأن أفضل الأفكار تنشأ من تنوع وجهات النظر وتحدي الأساليب التقليدية والبقاء على مقرُبة دائمة من المستهلكين. ويُجسد ’سباركس‘ هذه الرؤية من خلال توفير بيئة تُعزز فيها التكنولوجيا الإبداع البشري ويحوّل فيها التعاون الأفكار الطموحة إلى ابتكارات ذات أثر ملموس."

ويقوم مركز "سباركس" على مبدأ التعاون المشترك، حيث يجمع الشركات الناشئة والجامعات وشركاء التكنولوجيا والجهات الحكومية للعمل معاً على تطوير حلول تعكس احتياجات المستهلكين اليوم. ورغم اعتماده على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات المُتقدّمة، فإن جوهر عمله يرتكز على فهم عميق وواقعي للمستهلكين الذين تخدمهم شركة نستله.

وبفضل الشراكة الاستراتيجية بين نستله و"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" التابع لمركز دبي المالي العالمي (Dubai AI Campus)، يُمكّن "سباركس" فرق العمل من رصد مؤشرات المستهلكين في الوقت الفعلي وتحويلها إلى رؤى عملية قابلة للتنفيذ. وبالجمع بين هذه الشراكة والتفاعل المباشر مع المستهلكين، يُتيح هذا النهج لنستله تحديد الاحتياجات الناشئة مبكراً وتحويل الأفكار إلى ابتكارات ملموسة بسرعة وكفاءة أكبر.

كما تُعد نستله شريكًا استراتيجيًا في أول منطقة للابتكار الأخضر في الإمارات العربية المتحدة - وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية ومدينة إكسبو دبي - وهي وجهة رئيسية للشركات المبتكرة والمهتمة بالبيئة وعامل محفز قوي لعصر جديد من النمو المستدام.

ومع مواصلة نستله تعزيز حضورها في المنطقة، يرحب مركز الابتكار سباركس بالشركاء الراغبين في المساهمة في بناء المستقبل معاً. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: Sparx.innovationhub@ae.nestle.com.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: ليال دلال، مديرة العلاقات العامة وإدارة الأزمات في نستله، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. البريد الإلكتروني layal.dalal@ae.nestle.com

نبذة عن "نستله" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يعود إرث وتاريخ نستله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أكثر من 125 عام، عندما تمت أول عملية بيع طعام للأطفال في مصر. واليوم، تدير نستله 25 مصنعاً للأغذية والمشروبات في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما توفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 10,000 شخص ملتزمون بهدف نستله الممتثل في إطلاق قوة الغذاء لتحسين جودة الحياة للجميع، اليوم وللأجيال القادم. بالإضافة إلى ذلك، توفر نستله آلاف فرص عمل غير مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تضم مجموعة منتجاتها حالياً أكثر من 60 منتجاَ مبتكراَ يغطي مجموعة واسعة من الفئات وتشمل: منتجات الحليب، وغذاء الرضع، والقهوة، ومبيضات القهوة، والحلويات، والمياه المعبأة، ورقائق الفطور، ومنتجات الطهي، وطعام الحيوانات، وغيرها. يشمل ذلك علاماتها التجارية المختلفة والمحبوبة مثل: نستله نيدو، ونستله سيريلاك، ونستله نان، S-26، وبروجريس، ونسكافيه، ونسبريسو، وبونجورنو كافيه، وكوفي مايت، وكيت كات، وماجي، ونستله فيتنس، ونستله بيور لايف، وأوبتيفاست، وبورينا فريسكيز، وجميعها من بين المنتجات الأخرى المتوفرة في دول المنطقة.

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الموقع الإلكتروني: www.nestle-mena.com

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