دبي- الإمارات العربية المتحدة- أعلنت غلوبميد جلف، شركة رائدة في إدارة منافع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، ومبادلة للرعاية الصحية بدبي، وهي منشأة رعاية صحية أساسية ضمن محفظة مجموعة M42 من مقدمي الرعاية الصحية العالمية المستوى، عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتجي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى في دبي.

يمثل هذا التعاون محطة بارزة في إستراتيجية غلوبميد جلف لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية للمؤمّن عليهم. وبشراكتها مع مبادلة للرعاية الصحية بدبي، لا تكتفي غلوبميد جلف بتعزيز شبكتها الطبية، بل تربط أيضًا شبكتها الإقليمية الواسعة من شركات التأمين وأصحاب العمل والأعضاء المؤمن عليهم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأحد أهم أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة الرائدة في البلاد.

وبهذه الشراكة الإستراتيجية، سيستفيد الأعضاء المؤهلون من الوصول بسهولة إلى مجموعة الخدمات الشاملة التي تقدمها مبادلة للرعاية الصحية بدبي، من التشخيص وجراحات اليوم الواحد إلى طب الأطفال وإعادة التأهيل، وجميعها تُقدَّم عبر نموذج رعاية متعدد التخصصات أثبت فعاليته وكفاءته وحظي بثقة المرضى.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، قالت ندى مجدلاني، الرئيسة التنفيذية لغلوبميد جلف: "إنَّ تعزيز نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة لا يزال في صميم رسالة غلوبميد جلف. ويمثل تعاوننا مع مبادلة للرعاية الصحية بدبي خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرسالة بإتاحة وصول المؤمّن عليهم إلى خدمات رعاية صحية وقائية ومخصصة تحسن النتائج الصحية لرعاية المرضى وتدعم بناء مجتمعات صحية أفضل".

ومن جانبها أضافت صفية المقطري، الرئيسة التنفيذية لمبادلة للرعاية الصحية بدبي: "تتعاون مبادلة للرعاية الصحية بدبي مع غلوبميد جلف على بناء منظومة رعاية صحية أقوى وأمتن، بما يعزز وصول المرضى إلى الخدمات الصحية، ويحسِّن كفاءة تكاليف الرعاية الصحية، ويرسِّخ مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزًا رائدًا للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها".

نبذة عن غلوبميد جلف

غلوبميد جلف هيلث كير سوليوشنز ش.ذ.م.م هي شركة إدارة منافع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تضع الشركة خبرتها ومعرفتها في تصرف الهيئات الضامنة لتسهيل عملية حصول المؤمّنين على خدمات الرعاية الصحية في الإمارات وخارجها مع الحرص على إحتواء الكلفة.

باعتبارها شركة حائزة على حقوق الإمتياز من مجموعة غلوب مد، تستند غلوبميد جلف إلى خبرة المجموعة العائدة إلى أكثر من 35 عاماً، وخدمة ما يزيد عن 27 مليون مؤمّن عليه ضمن محفظة تأمينية تضم ما يزيد عن 220 هيئة ضامنة من القطاعين العام والخاص في 12 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية بدبي

مبادلة للرعاية الصحبية بدبي مركز للعيادات المتخصصة وجراحة اليوم الواحد، تأسست عام 2022. وهي أول التوسعات الإستراتيجية لمجموعة M42 خارج أبوظبي، وتقع في سنسِت مول في جميرا 3، وتوفر لأفراد المجتمع في دبي خدمات تشخيصية شاملة بمعايير دولية للبالغين والأطفال ونموذج رعاية متكاملة ومتعددة التخصصات، يقدمها فريق من الأطباء الحاصلين على البورد من دول غربية، وتشمل أكثر من 30 تخصصًا طبيًا من شبكة M42 من منشآت الرعاية الصحية العالمية المستوى، بما فيها مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري وكليفلاند كلينك أبوظبي.

تمتد هذه المنشأة المتطورة على مساحة 11,600 متر مربع وتضم عيادات تخصصية طبية وعيادة أطفال ومركز لجراحة اليوم الواحد و96 غرفة استشارة و4 غرف عمليات وجناحيَن للتنظير الداخلي بالإضافة إلى مختبر داخلي وصيدلية داخلية وقسم أشعة وصالات مخصصة لإعادة التأهيل وغرف مخصصة للإجراءات الطبية، وأيضًا فيها صالة فريدة لما بعد العلميات الجراحية حيث يتلقى المرضى معلومات شاملة من فريق متعدد التخصصات بعد الجراحة لضمان تخريج مثالي.

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