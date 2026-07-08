دبي، أعلنت "بوليسي بازار" Policybazaar، المنصة المتخصصة في التأمين في دولة الإمارات، و "تابي" Tabby، تطبيق الخدمات المالية في المنطقة، اليوم عن شراكة استراتيجية من شأنها إحداث تغيير في الطريقة التي يدير بها المقيمون في دولة الإمارات مدفوعات التأمين الخاصة بهم. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء "بوليسي بازار" من تحويل قيمة قسط التأمين إلى أقساط شهرية ميسّرة، عبر "تابي"، مع خيار سداد مرن لمدة أربعة أشهر دون أي فوائد أو رسوم معالجة.

وأصبح هذا التكامل متاحاً الآن على منصة "بوليسي بازار"، فيما تتولى "تاب للمدفوعات" Tap Payments توفير البنية التحتية لعمليات الدفع التي تدعم تجربة إتمام الشراء. وتتيح بنية الدفع الخاصة بـ "تاب" للعملاء اختيار "تابي" عند نقطة الشراء، بما يضمن تجربة دفع واضحة وآمنة وسهلة، مع منحهم مرونة أكبر في اختيار طريقة سداد مدفوعاتهم.

ويتمحور جوهر هذه الشراكة حول تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية. فسيُتاح للعملاء الذين يشترون وثائق تأمين السيارات أو التأمين الصحي عبر منصة "بوليسي بازار" خيار تقسيم قيمة القسط إلى أربع دفعات شهرية متساوية دون أي تكلفة إضافية على الإطلاق. كما تتوفر خطط سداد تمتد إلى 6 أو 8 أو 12 شهراً لمن يبحثون عن مرونة أكبر.

ولا يُعد التأمين خياراً يمكن الاستغناء عنه، إلا أن اشتراط سداد القسط السنوي بالكامل مقدماً شكّل لفترة طويلة عائقاً أمام العديد من الأسر، سواء لاختيار مستوى التغطية المناسب أو حتى الحصول على أي تغطية تأمينية. وتأتي هذه الشراكة لمعالجة هذا التحدي بشكل مباشر. فمن خلال دمج خيار دفع مرن وموثوق عند إتمام عملية الشراء، تضمن "بوليسي بازار" و"تابي" ألا تشكل التكلفة بعد اليوم سبباً يدفع العملاء إلى التنازل عن حماية صحتهم أو مركباتهم. ويمنح خيار السداد بدون

تكلفة على مدى أربعة أشهر، على وجه الخصوص، العملاء كامل مزايا التغطية التأمينية من دون الأعباء المالية المترتبة على دفع مبلغ كبير دفعة واحدة.

وقالت توشيتا شوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى "بوليسي بازار": "لا ينبغي أن يكون العامل المالي عائقاً أمام اتخاذ قرار شراء التأمين. وما كنا نسمعه باستمرار من عملائنا كان واضحاً: فالتغطية التي يرغبون في الحصول عليها هي بالفعل الخيار المناسب لهم، لكن اضطرارهم إلى سداد قيمة القسط كاملةً مقدماً كان يدفعهم إلى التردد. وقد أظهرت أبحاث خاصة بالعملاء أن سداد قيمة التأمين السنوية مقدماً لا يزال يُعدّ أحد أكبر العوائق أمام شراء وثائق التأمين الشاملة".

وأضافت: "من خلال شراكتنا مع "تابي"، أصبح بإمكاننا إزالة هذا التردد تماماً. ومع خيار خطة السداد بدون تكلفة المدمج مباشرة في صفحة الدفع، أصبح بإمكان العملاء الآن اختيار الخطة التي توفر لهم الحماية التي يحتاجونها فعلاً، وليس فقط الخطة التي يستطيعون تحمل تكلفة سدادها دفعة واحدة. هدفنا هو إزالة عبء التكلفة المسبقة كعائق أمام العملاء، بما يتيح لهم اختيار التغطية التأمينية التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه، بدلاً من الاكتفاء بما يتناسب مع ميزانيتهم في الوقت الحالي".

وأضاف زين خان، المدير الأول لتطوير الأعمال في "تابي": "نشهد اعتماداً متزايداً للأسر على "تابي" للحصول على مرونة أكبر في إدارة نفقاتها، سواء التقديرية أو الأساسية. ورغم أن التأمين يمثل ضرورة لمعظم الأسر، فإن الكثيرين يواجهون صعوبة في تدبير تكلفته عندما يحين موعد سداده بالكامل دفعة واحدة. ومن خلال شراكتنا مع "بوليسي بازار"، نقدم حلاً عملياً في التوقيت المناسب تماماً، حيث أصبح بإمكان العملاء الآن الحصول على التغطية التي يريدونها فعلاً مع سداد قيمتها على أقساط بمرور الوقت، بدلاً من الاكتفاء بتغطية أقل بسبب توقيت استحقاق الدفع".

وتعكس هذه الشراكة الطلب المتزايد من المستهلكين في دولة الإمارات على حلول أكثر مرونة لإدارة نفقاتهم الأساسية، مع جعل التأمين أكثر سهولة من حيث الشراء والاستمرارية.

وبفضل البنية التحتية لعمليات الدفع التي توفرها "تاب للمدفوعات"، تعمل كل من "بوليسي بازار" و"تابي" على جعل مدفوعات التأمين أكثر شفافية ومرونة وأسهل للعملاء في دولة الإمارات.

نبذة عن "بوليسي بازار":

تسعى "بوليسي بازار" إلى جعل التأمين في خدمة الأفراد، وليس العكس. وتُعد المنصة الرائدة للتأمين في دولة الإمارات، وأول توسع دولي لشركةPB Fintech المدرجة في بورصة الهند(NSE: POLICYBZR) . ومنذ انطلاقها في عام 2018، أعادت "بوليسي بازار" رسم ملامح سوق التأمين في دولة الإمارات من خلال ترسيخ مبدأ الشفافية في الأسعار، وتقديم حلول ومنتجات مبتكرة تضع احتياجات العملاء في المقام الأول. وتوفر المنصة اليوم أكثر من400 منتج تأميني في مجالات تأمين المركبات، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وتأمين السفر، وتأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال

شراكات مع أكثر من 35 شركة تأمين وبنكاً. كما تواصل «بوليسي بازار» تطوير تجربة تأمينية تتناسب مع احتياجات دولة الإمارات، ترتكز على الشفافية، وسهولة الوصول، وتلبية متطلبات الحياة اليومية.

نبذة عن "تابي":

تُعد "تابي" Tabbyشركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، تساعد ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط على إدارة إنفاقهم بشكل أفضل وتحقيق أقصى استفادة من أموالهم. ويستخدم أكثر من 65 ألف علامة تجارية عالمية وشركة صغيرة، من بينهاSHEIN وAmazon وAdidas و IKEA و H&M و Samsung وNoon، تقنيات Tabby لتسريع نمو أعمالهم وتعزيز ولاء العملاء، من خلال توفير خيارات دفع مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر. ويقع المقر الرئيسي لشركة "تابي" في الرياض، وتقدم خدماتها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

نبذة عن "تاب للمدفوعات":

تُعد "تاب للمدفوعات" مؤسسة رائدة في مجال المدفوعات ومزوداً للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تساعد الشركات على قبول المدفوعات الرقمية وإدارتها ومعالجتها في مختلف أنحاء المنطقة. وتأسستTap Payments عام 2014، وتدعم الشركات من خلال بنية تحتية آمنة للمدفوعات، ووسائل دفع محلية وعالمية، وخبرة إقليمية مصممة لدعم النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

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