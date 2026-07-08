أول بنك إسلامي ينال جائزة "أفضل بنك إسلامي للمعاملات المصرفية" عالمياً

عبدالله التويجري:

اعتراف دولي جديد بشمولية النموذج المصرفي الإسلامي الذي يتبناه "بوبيان" في تطوير أعماله

التتويج بفئات عالمية واستثنائية جديدة يعكس عمق التحول والتفرد الذي حققه البنك

في تأكيد جديد على المكانة العالمية التي بات يحتلها في قطاع الصيرفة الإسلامية، حصد بنك بوبيان ثلاث جوائز عالمية من مجموعة "غلوبل فاينانس" ضمن جوائز أفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2026، وذلك تقديراً لما حققه من تطور نوعي في مختلف مجالات العمل المصرفي الإسلامي، وتعزيز حضوره وريادته بين المؤسسات المالية الإسلامية عالمياً.

وتضمنت الجوائز العالمية التي توّج بها بنك بوبيان جائزة "أفضل بنك إسلامي للمعاملات المصرفية"، وجائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً"، إلى جانب جائزة "أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية"، في إنجاز يعكس نجاح استراتيجيته في تطوير نموذج مصرفي إسلامي يجمع بين الابتكار والتميز التشغيلي والارتقاء بتجربة العملاء.

وتُعد جوائز "غلوبل فاينانس" من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في القطاع المالي، حيث تستند في اختيارها إلى تقييم شامل لأداء المؤسسات المالية الإسلامية، مع التركيز على قدرتها على تطوير حلول مصرفية مبتكرة، وتعزيز كفاءة الخدمات والمعاملات المصرفية، والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب مواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة المالية والاستثمار في التقنيات الحديثة.

** استراتيجية متكاملة... وإنجاز عالمي

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري، يأتي هذا التتويج ليعزز سجل "بوبيان" الحافل بالجوائز والتقديرات العالمية، كونه يمثل اعترافاً دولياً جديداً بشمولية النموذج المصرفي الإسلامي الذي يتبناه البنك في تطوير أعماله، ويعكس نجاح استراتيجية

طويلة المدى ركزت على الابتكار، والتميز التشغيلي، وتطوير الخدمات، بما عزز حضور بوبيان وريادته بين المؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العالمي.

وأضاف أن ما يميز هذا الإنجاز أنه يفتح أمام البنك تقديرات عالمية واستثنائية تعكس عمق التحول والتفرد الذي حققه، واتساع مجالات تميزه وريادته على المستوى العالمي. فالتتويج بفئات عالمية جديدة، بعضها يُمنح للمرة الأولى، يؤكد أن تميز البنك بات يمتد إلى ركائز رئيسية في مستقبل الصيرفة الإسلامية، ما يعكس قدرة البنك على تحقيق التوازن بين التطور التقني وجودة التجربة المصرفية وتقديم قيمة مضافة للعملاء بمختلف شرائحهم.

وأكد التويجري هذا الإنجاز العالمي يمثل دافعاً لمواصلة الاستمار في في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتطوير الحلول المصرفية الرقمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات البشرية، بما يعزز القدرة على قيادة المرحلة المقبلة من تطور الصيرفة الإسلامية، ويدعم الرؤية نحو بناء نموذج مصرفي أكثر ذكاءً ومرونة واستعداداً للمستقبل.

** ريادة عالمية في المعاملات المصرفية للشركات

ويكتسب تتويج "بوبيان" بجائزة "أفضل بنك إسلامي للمعاملات المصرفية" على مستوى العالم أهمية استثنائية، كونها تُمنح للمرة الأولى ضمن جوائز "غلوبل فاينانس"، ليصبح بذلك أول بنك إسلامي ينال هذا التقدير العالمي، في تأكيد على نجاحه في إعادة تطوير مفهوم المعاملات المصرفية والارتقاء بالمنظومة بصورة تدعم نمو الأعمال وتعزز كفاءة إدارة العمليات المالية.

ويواصل "بوبيان" الاستثمار في تطوير حلول مصرفية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية ، بما يُسهم في تمكين مسؤولي المالية والخزانة من التخطيط وتسريع تنفيذ المعاملات والإجراءات المصرفية بسرعة ومرونة عالية تتماشى مع متطلبات بيئة الأعمال الحديثة.

** الابتكار… ركيزة أساسية للنمو

وتأتي جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" على مستوى العالم لتعكس نجاح استراتيجية "بوبيان" في بناء منظومة مصرفية ترتكز على الابتكار كأحد المحركات الرئيسية للنمو وجزء لا يتجزأ من هويته، من خلال الاستثمار المتواصل في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة، وتطوير بنية تقنية متقدمة تتيح إطلاق حلول مصرفية أكثر ذكاءً ومرونة، بما يعزز القيمة المقدمة للعملاء ويرتقي بكفاءة العمليات التشغيلية.

وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي عززت هذا التوجه، وفي مقدمتها برنامج Boubyan AI Transformation كخارطة طريق للتحول

المؤسسي في الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي داخلية، ليشمل تعزيز قدرات "مساعد" – المساعد الرقمي، ليصبح أول منصة مصرفية تفاعلية على مستوى القطاع المصرفي المحلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتفاعل الصوتي باللهجة الكويتية، إلى جانب تحديث النظام المصرفي الأساسي، وتطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية، وتوسيع الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية وشركات التكنولوجيا المالية، بما أرسى منظومة مصرفية متكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة وخلق قيمة مستدامة للعملاء.

** تجربة مصرفية تلبي من احتياجات العملاء

ويعكس حصول "بوبيان" على جائزة "أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية" على مستوى العالم نجاح فلسفته في بناء تجربة مصرفية ترتكز حول العميل وفهم احتياجاته وتطلعاته، وتطوير حلول ومنتجات تتسم بالمرونة والتخصيص، بما يضمن تقديم قيمة مضافة تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية.

ويتبنى البنك نهجاً متكاملاً يربط بين الابتكار في المنتجات، والخدمات الرقمية، والفروع، ليمنح العملاء تجربة موحدة وسلسة عبر جميع القنوات، مدعومة بحلول مالية تناسب مختلف الشرائح، ومبادرات تسهم في نشر الثقافة المالية وتعزيز العادات المالية الإيجابية، إلى جانب برامج متخصصة تلبي تطلعات فئة الشباب.

ويعكس هذا النهج التزام "بوبيان" ببناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء، ترتكز على الثقة والابتكار وجودة التجربة، بما يرسخ مكانته في صدارة الخدمات المصرفية الشخصية على المستوى العالمي.

وتؤكد هذه الجوائز الثلاث أن مسيرة "بوبيان" في تطوير العمل المصرفي الإسلامي باتت تستند إلى رؤية متكاملة تجمع بين الابتكار، والكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمات، بما يعزز حضوره بين أبرز المؤسسات المالية الإسلامية عالمياً، ويواصل ترسيخ مكانته كنموذج مصرفي قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص جديدة للنمو والتطوير.

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