تبدأ الاثنين عملية الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة الأشغال العامة للبناء المغربية TGCC المدرجة في بورصة الدار البيضاء، من خلال إصدار أسهم جديدة، وذلك لسداد قروض كانت قد حصلت عليها لتمويل جزء كبير من قيمة صفقة استحواذ.

تأسست شركة الأشغال العامة للبناء عام 1991 وهي مدرجة بالبورصة منذ 2021، ولديها أعمال في عدة دول إفريقية، كما توسعت مؤخرا في السعودية.

وينمو قطاع البناء في المغرب في ظل استعدادها لاستضافة نهائيات كأس العام لكرة القدم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

خلفية سريعة

استحوذت شركة الأشغال العامة للبناء، فبراير 2025 على حصة 60% من شركة الأشغال الفلاحية المغربية STAM – التي تعمل أيضا في نفس القطاع - مقابل نحو 2.5 مليار درهم (277.9 مليون دولار) وقد مولت غالبية هذه الصفقة من خلال قروض.

وتعتزم شركة الأشغال العامة للبناء، استخدام متحصلات عملية زيادة رأس المال - التي تستمر حتى 18 يوليو الجاري - لسداد هذه القروض، وفق بيانات رسمية.

تهدف عملية زيادة رأس المال هذه، إلى زيادة نسبة التداول الحر وجذب مستثمرين مؤسسيين جدد لهيكل الملكية.

تفاصيل أكثر

(وفق بيانات رسمية)

ستجري الشركة المدرجة في البورصة زيادة رأس المال نقدا بنحو 30.3 مليون درهم مع علاوة إصدار بقيمة تبلغ نحو 2.17 مليار درهم، ليصل إجمالي متحصلات العملية إلى نحو 2.2 مليار درهم.

سيتم ذلك من خلال إصدار أكثر من 3 مليون سهم، سيتم إدراجها للتداول في السوق الرئيسية في 28 يوليو.

سيبلغ سعر الاكتتاب 725 درهم للسهم (10 درهم كقيمة اسمية للسهم و715 درهم كعلاوة إصدار). ويتداول سعر السهم في البورصة فوق مستوى 970 درهم، حسب أحدث بيانات السوق.

وعلاوة الإصدار هي المبلغ الإضافي الذي يدفعه المستثمرون لشراء أسهم شركة ما فوق قيمتها الاسمية، أي أنها الفرق بين سعر إصدار السهم والقيمة الاسمية المسجلة.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: أحمد علي وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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