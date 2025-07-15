دبي: في خطوة استراتيجية ترسّخ ريادتها في عالم التكنولوجيا المالية، أعلنت تلر، بوابة الدفع الرقمية المتكاملة والحائزة على جوائز، عن شراكة نوعية مع شركة بيكو العالمية، لإطلاق منصة تلر إنسبتا منصة أعمال مبتكرة تمثل الجيل القادم من الحلول الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تهدف تلر إنسبتا إلى إحداث تحول حقيقي في طريقة تأسيس وتشغيل الشركات في الإمارات، من خلال منصة موحدة تضم أكثر من 50 خدمة متخصصة تلبي كافة احتياجات الأعمال. بدءًا من تأسيس الشركات، مرورًا بإدارة النفقات والموارد البشرية، ووصولًا إلى خدمات السفر، الفواتير، التراخيص، والتقارير الدورية، تمنح المنصة تحكمًا كاملاً وغير مسبوق في إدارة العمليات التشغيلية والمالية. وتجدر الإشارة إلى أن تلر إنسبتا متاحة حاليًا لأكثر من 30 ألف تاجر في دولة الإمارات وفي جميع الأسواق التي تعمل فيها تـلر.

وفي هذا السياق، وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر:"في تلر، نعمل على تمكين الشركات من بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة. تلر إنسبتا هي تجسيد حقيقي لرؤيتنا في إنشاء منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال في كل خطوة من رحلتهم الرقمية، بدءًا من تأسيس الشركة وصولًا إلى تشغيلها. ومن خلال شراكتنا مع بيكو، نُقدّم أداة استراتيجية تمنح الشركات القوة لتتطور، وتنمو، وتنافس بثقة".

من جانبها، قال كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكو:"في بيكو، نُعيد رسم ملامح ريادة الأعمال من قلب الإمارات. شراكتنا مع تلر وإطلاق تلر إنسبتا تمثل نقلة نوعية في كيفية تأسيس الشركات، إدارتها، وتوسيع نطاقها. تلر إنسبتا ليست مجرد منصة، بل أداة متكاملة تمكّن أصحاب الشركات من الانطلاق بثقة، من خلال إدارة المدفوعات، والتحكم في النفقات، وتبسيط العمليات، عبر أدوات عالمية المستوى تُمكّنهم من البناء بجرأة من اليوم الأول."

تتميّز تلر بكونها أكثر من مجرد بوابة دفع؛ فهي منصة شاملة توفّر حلولًا متقدمة تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفوترة الرقمية، "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، بالإضافة إلى حلول تمويل مرنة عبر "تلر فاينانس". وبفضل هذه المنظومة المتكاملة، تواصل تلر تمكين الشركات الإلكترونية من النمو بثقة، والتوسع بكفاءة، والازدهار في قلب الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال و Samsung Pay ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلر فايننس". تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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