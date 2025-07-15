دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إتمام تسهيلات سندات تمويل مشتركة بقيمة 3.9 مليار درهم لتحالف شركات "مابا" و"ليماك" و"سي. آر. آر. سي" المنفذة لمشروع الخط الأزرق الجديد لمترو دبي.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد قامت بترسية عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي على تحالف شركات "مابا"، و"ليماك"، و"سي. آر. آر. سي". وبناءً على ذلك، تعاون بنك الإمارات دبي الوطني مع التحالف بأسلوب شامل وتعاوني.

وتبلغ تكلفة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي نحو 20.5 مليار درهم، ويعد مكوناً أساسياً في خطة دبي الحضرية 2040 لإنشاء وتطوير وتوسيع شبكة عالمية المستوى من خدمات النقل العام وحلول التنقل التي تربط المجتمعات بالمواقع الرئيسية، وتخفف من الازدحام المروري، وتمكن من تسهيل حركة الأفراد في جميع أنحاء الإمارة.

من المقرر اكتمال مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في سبتمبر 2029، وسيوفر ربطاً سلساً مع تشغيل خطي المترو الحاليين الأحمر والأخضر، بالإضافة إلى خطوط الحافلات وسيارات الأجرة. وسيخدم المشروع، الذي أعلنت عنه هيئة الطرق والمواصلات حوالي 350,000 راكب يومياً في عام 2040.

وباعتباره شبكة سكك حديدية كهربائية متطورة، فإن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يتماشى مع إطار التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني، ما يؤهله للتمويل الأخضر ضمن فئة "النقل النظيف".

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يُعد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي إنجازاً بارزاً من شأنه أن يسهم بشكل استراتيجي ومهم في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة من خلال توفير حلول جديدة وفعالة للمواصلات العامة والتنقل الجماعي تواكب الزيادة السكانية. وترسخ هذه الصفقة الكبرى مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كشريك مصرفي مفضل لمختلف المشاريع الضخمة التي تُحدث نقلة نوعية في مشهد دبي وقدراتها وجاذبيتها العالمية."

ومن جانبه، قال مورثان دوروك جونال، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "مابا": "نفخر بمشاركتنا في هذا المشروع البارز للبنية التحتية، والذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من خطة دبي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويمثل نجاح عملية إتمام التمويل مع بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً مهماً، ويعكس الثقة الممنوحة في قدرة تحالفنا على تنفيذ مشاريع عالية التأثير. ونحن في ’مابا‘ نؤكد التزامنا بتقديم خبراتنا الهندسية وقدراتنا على تنفيذ المشاريع لدعم رؤية دبي للتنمية الحضرية المستدامة والمتكاملة."

بدوره، قال سردار باكاكسيز، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات "ليماك": "يجسد مشروع الخط الأزرق الجديد لمترو دبي نهج دبي الاستشرافي في التنمية الحضرية. ويسعد ’ليماك‘ أن تكون شريكاً رئيسياً في هذه الرحلة التحوّلية، بالتعاون مع بقية زملائنا. تمثل اتفاقية التمويل مع بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً مهماً، يتيح لنا توظيف خبراتنا العالمية ورؤانا وحلولنا المبتكرة، والمساهمة في تحقيق طموح دبي لبناء مدينة مستدامة ومتصلة رقمياً بسلاسة. وسيشكل سجل ’ليماك‘ الحافل بالإنجازات في تنفيذ مشاريع كبرى ومعقدة تتعلق بالبنية التحتية حول العالم رصيداً هاماً لنجاح الخط الأزرق. نحن ملتزمون التزاماً راسخاً بتقديم تجربة نقل وفق أعلى المستويات العالمية تثري حياة سكان دبي وزوارها لأجيال قادمة."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات