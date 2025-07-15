الدرعية: أعلنت شركة الدرعية عن توقيع عقد إنشائي ضخم بقيمة 2.249 مليار ريال سعودي (600 مليون دولار أمريكي) مع شركة ساليني العربية السعودية (التابعة لمجموعة وي بيلد الإيطالية) لتنفيذ المنطقة التجارية البارزة في مشروع ميدان الدرعية، الواقع في قلب مشروع الدرعية، ضمن المخطط الرئيسي الفريد المستوحى من الطراز النجدي الأصيل.

صُمّم ميدان الدرعية لتطوير منطقة تجارية حيوية تحتضن 400 علامة تجارية محلية وعالمية في قطاعات التجزئة والترفيه والمطاعم، تركز على تقديم تجارب فريدة للزوار، من خلال بيئة مخصصة للمشاة، توفّر فرصًا فريدةً للتسوق وتناول الطعام والعيش، وتسعى الدرعية إلى أن يكون الميدان هو المحرك الرئيسي لمستقبل المشهد التجاري والترفيهي في المنطقة، ليُرسّخ مكانة الدرعية كوجهة عالمية رائدة.

ويُعد هذا العقد ثالث المشاريع التي تنفذها مجموعة وي بيلد في الدرعية، حيث تواصل شركة ساليني مساهمتها في تطوير المناطق التجارية الفريدة من نوعها في الدرعية، وتقوم حاليًا ببناء مواقف سيارات تحت الأرض بسعة 10,500 سيارة أسفل ميدان الدرعية، والتي ستكون من بين أكبر مواقف للسيارات في العالم، حيث تشتمل على مرافق متكاملة لخدمة الحافلات، ومناطق مخصصة لسيارات الأجرة وإنزال الركاب، إضافةً إلى أربعة مسارات تحت الأرض تربط بين أجزاء المخطط الرئيسي، مما يُسهم في تقديم تجربة وصول سهلة إلى مواقف ميدان الدرعية، كما تعمل ساليني أيضًا تنفيذ الأعمال الإنشائية لكافة مرافق ميدان الدرعية الواقعة فوق الأرض، بما في ذلك مناطق التجزئة والفنادق والوحدات السكنية والفندقية والمكاتب، إضافةً إلى الجامع الكبير.

ويتضمّن عقد تطوير المنطقة التجارية الجديدة في ميدان الدرعية إنشاء 73 مبنى، تحتوي على 400 وحدة تجارية، على مساحة إجمالية تبلغ 365,340 مترًا مربعًا، مع تنفيذ كامل الواجهات والتشطيبات والتجهيزات الداخلية للوحدات، كما يستخدم كل مبنى تصميمات معمارية نجدية تقليدية، لإضفاء طابع نجدي أصيل يعكس تاريخ المنطقة الممتد لقرابة 600 عام، ضمن بيئة تجارية راقية مخصصة للمشاة في قلب الدرعية.

وفي تعليقه على توقيع العقد، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، السيد جيري إنزيريلو: "يُعد ميدان الدرعية أحد أبرز مشاريعنا المميزة والنوعية والفاخرة، ونحن سعداء بإبرام هذا العقد مع شركة ساليني التي تتمتّع بخبرةٍ عالميةٍ عالية. يُجسّد ميدان الدرعية أحد أهم المحطات في مسيرة تطوير الدرعية، حيث سيُسهم في توفير مساحات واسعة من محلات التجزئة، لاستقبال مجموعة كبيرة من المتسوقين من المجمعات السكنية والمساحات المكتبية المحيطة، وملايين الزوار الذين يزورون الدرعية سنويًا".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة وي بيلد، السيد بيترو ساليني: "نفخر بالمساهمة في مشروع يحمل رمزية استراتيجية كبيرة للمملكة العربية السعودية، سيُعزّز هذا المشروع حضورنا في المملكة، ويؤكّد التزامنا نحو المساهمة في تنمية المنطقة ومجتمعها المحلي، نحن متحمسون للعمل في هذه المرحلة الجديدة من ميدان الدرعية، كجزءٍ مهمٍ من هذا المشروع الفريد، فمنذ عام 1966م، أنجزت مجموعتنا أكثر من 90 مشروعًا في المملكة، وسنواصل دعمها في تنفيذ أبرز مشاريع البنية التحتية في العالم، لا سيما في قطاع الإنشاءات والتنقل المستدام، وتحلية المياه".

ويُعد ميدان الدرعية القلب النابض لقطاع التجزئة ضمن مشروع الدرعية، حيث يضم أرقى العلامات التجارية العالمية والمنتجات الحرفية المحلية في بيئةٍ تمزج بين الثقافة والترفيه، ويشمل الميدان 400 من إجمالي 1000 منفذ بيع مُخطط لتوفيرها ضمن المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية، الذي يُقام على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا.

ومن المتوقع أن تُسهم الدرعية بنحو 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وستوفّر قرابة 180 ألف فرصة عمل، وستكون موطنًا لما يُقدر بنحو 100 ألف نسمة، وستضم مساحات مكتبية حديثة لعشرات الآلاف من المتخصصين في التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، ومتاحف، وجامعة، ودار الأوبرا الملكية، وفنادق عالمية فاخرة، ومطاعم، بالإضافة إلى النادي الملكي للقولف في وادي صفار، إلى جانب ملعب القولف للبطولات من تصميم جريج نورمان، والنادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار.

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لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسة للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع الدرعية، وتمتد مساحته التطويرية لـ 14 كيلو مترًا مربعًا.

وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضمُّ أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًّا ومحليًّا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023م، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيس للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتُصبح الدرعية وجهة عالمية، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.