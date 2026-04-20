الرياض، أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في الرياض، اليوم عن افتتاح فندق "دبليو كافد - الرياض"، في خطوة تمثّل دخول علامة "دبليو" إلى المملكة العربية السعودية. ويسهم الافتتاح في تعزيز خدمات الضيافة التي يوفرها كافد، بما يعكس جاذبيته باعتباره مركزًا رائدًا لكبرى علامات الضيافة العالمية، ويرسّخ مكانته كوجهة رئيسية لسياحة الأعمال والترفيه.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود كافد في استقطاب كبرى علامات الضيافة العالمية، لا سيما بعد افتتاح أولى فنادق علامة "كيمبتون" في الرياض في سبتمبر 2025، وتوقيع اتفاقية خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2025 مع شركة "هيلتون" العالمية لإدارة وتشغيل فندق جديد يضم 450 غرفة في كافد. وتوفر منظومة الضيافة المتنامية في كافد مجموعة متنوعة من الخيارات الملائمة لاحتياجات السيّاح في قطاعي الأعمال والترفيه، مما يعزّز حضوره كوجهة جذابة للشركات المحلية والعالمية.

ويتميز الفندق الجديد بموقعه الاستراتيجي ضمن المركز، مما يوفر لضيوفه سهولة التنقّل بين المكاتب والوحدات السكنية، ومتاجر التجزئة والوجهات الثقافية، إلى جانب الوصول السهل من وإلى مطار الملك خالد الدولي عبر محطة مترو كافد.

ويضم الفندق الجديد 210 غرفة، بما في ذلك 17 جناحًا و3 وحدات بنتهاوس، من ضمنها وحدة بنتهاوس التي تميّز علامة دبلو. كما يقدّم 7 مطاعم ومقاهي منها مطعم "سيرا"، المتخصص في الأطباق اللاتينية التي يتم تحضيرها على نار هادئة (أسادو)، ومقهى "بيني"، الذي يقدم تجربة مقهى متكاملة على مدار اليوم مع قهوة متخصصة وآيس كريم، بالإضافة إلى "WET Deck"، المطعم الخارجي بجانب المسبح الذي يتميز بإطلاقات بانورامية على أفق المدينة ويقدم أطباقًا مستوحاة من مطبخ البحر المتوسط. كما يضم الفندق مساحة لإقامة الفعاليات تتجاوز 1000 متر مربع، وخيارات متكاملة من مرافق مخصصة لتعزيز الصحة وأسلوب الحياة، ومن بينها سبا "AWAY Spa" واستوديو "FIT fitness".

ويدعم هذا الافتتاح المستهدفات الطَموحة لرؤية السعودية 2030 من خلال توسيع محفظة المملكة من علامات الضيافة وأسلوب الحياة المرموقة عالميًا، والاستجابة للطلب المتزايد على التجارب الفندقية الراقية والمبتكرة.

وبهذه المناسبة، قال سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية لدى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: "يسعدنا الترحيب بانضمام أول فندق يحمل علامة "دبليو" في المملكة ضمن كافد. يعكس افتتاح الفندق قدرتنا المستمرة على استقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية والتي تسهم في تعزيز منظومة الأعمال وأسلوب الحياة في المركز. ومع مستهدفات المملكة باستقبال 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030م، وتوقعات بنمو نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 10%، يشهد الطلب على الخدمات الفندقية الراقية ضمن مواقع استراتيجية نموًا متزايدًا. ويعتبر قطاع الضيافة ركيزة أساسية لنمط الحياة العصري داخل كافد، حيث يسهم انضمام فنادق ‘دبليو‘ في ترسيخ مكانة المركز كوجهة متميزة للعمل، والإقامة، وأسلوب الحياة ضمن بيئة متكاملة ومترابطة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".

ومن جانبه، قال إردن كندجيلين، نائب الرئيس الإقليمي للفندق الفاخرة في الشرق الأوسط: "يمثّل افتتاح فندق دبليو كافد - الرياض محطة بارزة مع دخول العلامة إلى المملكة، ووجودها ضمن أحد أبرز وجهات الأعمال وأسلوب الحياة في العاصمة. ويعكس هذا الافتتاح المرتقب التزامنا بتقديم تصاميم مبتكرة، وخدمات راقية، وبرامج ثقافية تواكب تطلعات المنطقة، في وجهات تسهم في رسم مستقبل قطاع السفر في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ونتطلع إلى استقبال الضيوف من مختلف أنحاء العالم وسكان المدينة، حيث يلتقي التصميم الجريء بالتجارب الاجتماعية النابضة، وهوية المكان الفريدة، بما يرسّخ معيارًا جديدًا للضيافة العصرية الفاخرة."

نبذة عن مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

يقع كافد في قلب العاصمة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة ذات طابع فريد، مدعومة ببنية تحتية مستدامة ومتكاملة رقميًا، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد أساليب الحياة والعمل والترفيه في المجتمعات الحديثة.

تعود ملكية كافد إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي التي تأسست عام 2018م، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ويحتضن كافد اليوم أكثر من 140 شركة مستأجرة، بما في ذلك 20 مقرًا إقليميًا لشركات عالمية.

ويعتبر كافد أول مدينة عمودية في المملكة تمتدّ على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنى صمّمتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة. ويصنّف كأكبر مركز للأعمال وأسلوب الحياة يحصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم. وبفضل رؤيته الفريدة، نجح كافد في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض، وإحداث تحول نوعي في المشهد الاقتصادي للعاصمة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لأسلوب الحياة في المجتمعات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ورفع مستويات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

