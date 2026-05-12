الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة سناب عن إطلاق الدفعة الأولى من أكاديمية ماهر من سناب، وهي مبادرة تدريبية سعودية بدأت انطلاقتها باللغة العربية وتهدف إلى تطوير المواهب التسويقية ودعم النمو المتواصل لمنظومة التسويق الرقمي في المملكة، بما يسهم في تسريع تحول المملكة نحو استراتيجيات التسويق الشاملة والقابلة للقياس، وتحقيق نتائج أقوى على صعيد الأعمال.

يشارك في البرنامج 50 متدرب من مؤسسات رائدة، من بينها الهيئة السعودية للسياحة، وطيران الرياض، ومجموعة شركة الاتصالات السعودية، ومجموعة زين، وشركة ذا شفز، وجاهز، وتنكس، ووزارة الثقافة، ما يمثل نخبة مختارة من شركاء سناب الرئيسيين. وقد جرى اختيار المشاركين بناءً على أدوارهم المحورية في تشكيل قطاع التسويق والاقتصاد الرقمي في المملكة. وتعكس الدفعة الأولى للبرنامج الطابع الحصري للمبادرة، وتؤكد على دورها كخطوة تأسيسية لبناء منظومة تسويقية أكثر تطوراً وفعالية، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة.

تقدم الأكاديمية برنامجاً تدريبياً متكاملاً لمدة أربعة أسابيع، منها 16 ساعة تدريبية، مع الحصول على شهادة معتمدة في ختام البرنامج. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات والأطر اللازمة للانتقال من التنفيذ قصير المدى الذي يركز على التحويلات إلى استراتيجيات تسويق منهجية وشاملة تحقق نمواً مستداماً. ومن خلال تعزيز القدرات الأساسية عبر مختلف مكونات منظومة التسويق، يساعد البرنامج المعلنين في تحقيق تأثير أكبر على مستوى بناء الوعي وتحفيز التحويلات.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله الحمادي، المدير العام لشركة سناب في المملكة العربية السعودية: "تعكس أكاديمية ماهر من سناب التزامنا طويل الأمد بالاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية وحرصنا على تمكين المسوقين الذين يساهمون في رسم ملامحه. إذ لم يعد يعتمد النمو اليوم على الحملات التسويقية المنفصلة، بل بات يُبنى من خلال استراتيجيات متكاملة تربط بين اكتشاف العلامة التجارية واتخاذ القرار، وهو ما تشهده سناب شات يومياً. ما يفرض على العلامات التجارية اعتماد أساليب أكثر فعالية وتأثيراً للظهور. حيث نزود شركاءنا، خلال الأكاديمية، بالقدرات اللازمة لتحقيق ذلك، ما يسهم في تعزيز نتائج الأعمال، ويسهم في الوقت نفسه في بناء منظومة تسويقية أكثر تقدماً في المملكة."

يقدم برنامج الأكاديمية نخبة من خبراء سناب الإقليميين في مجالات التسويق وإدارة الحسابات والاستراتيجية الإبداعية، وهو يجمع بين التعلم العملي والتطبيق الواقعي، ما يضمن حصول المشاركين على رؤى عملية قابلة للتنفيذ الفوري داخل مؤسساتهم.

وتهدف أكاديمية ماهر من سناب في دفعتها الأولى من نوعها إلى تعزيز دور سناب شات في تطوير المواهب الإقليمية ودعم الجيل القادم من المسوقين، مع المساهمة في بناء اقتصاد رقمي أكثر مرونة وتنافسية في المملكة العربية السعودية، ووضع الأساس لتوسيع نطاق البرنامج وإطلاق دفعات جديدة مستقبلاً.

نبذة عن شركة سناب

شركة سناب هي شركة تكنولوجيا تؤمن بأن الكاميرا تقدِّم أعظم فرصة لتحسين الطريقة التي يعيش ويتواصلون بها الناس. تساهم سناب في التقدم الإنساني من خلال تمكين الأشخاص من التعبير عن أنفسهم، والعيش في اللحظة، والتعرّف على العالم، والاستمتاع معًا.

تدير الشركة تطبيق سناب شات، وهو تطبيق مراسلة بصرية يعزز العلاقات مع الأصدقاء والعائلة والعالم، بالإضافة إلى شركة سبيكس إنك، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لسناب وتهدف إلى جعل الحوسبة أكثر إنسانية، بالإضافة إلى تطبيق بيتموجي، وتطبيق ساتورن، وخدمات رقمية أخرى.

