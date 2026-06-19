دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة") (رمز سوق دبي المالي: AMANAT)، الشركة المدرجة الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن استحواذها على حصة اضافية تبلغ 10.03% في مجموعة كامبريدج للصحة مقابل 105 ملايين درهم إماراتي، لتستكمل بذلك الاستحواذ الكامل على المجموعة بنسبة 100%. ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً لعملية استحواذ مرحلية شملت الحصة البالغة نحو 3% التي تم الاستحواذ عليها في وقت سابق من شهر يونيو 2026، ويؤكد التزام أمانات طويل الأمد ببناء وتطوير المزود الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة وإعادة التأهيل.

ويجسد استكمال الاستحواذ ثقة أمانات بنموذج أعمال مجموعة كامبريدج للصحة وفريقها الإداري، وبالإمكانات الكبيرة المتاحة لتحقيق المزيد من النمو. ويمنح التملك الكامل أمانات المرونة والتوافق الاستراتيجي اللازمين لتسريع المرحلة المقبلة من تطوير مجموعة كامبريدج للصحة، مدعوماً بأداء مالي قوي وخطة نمو واضحة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 1,000 سرير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

أداء مالي متميز يدعم قرار الاستثمار

حققت مجموعة كامبريدج للصحة أداءً قياسياً خلال السنة المالية 2025، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي لتبلغ 404 مليون درهم إماراتي، فيما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 14% ليصل إلى 100 مليون درهم إماراتي. وتسارع هذا الزخم في الربع الأول من عام 2026، مع نمو في الإيرادات بنسبة 27%، ونمو في الربح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 49%، وارتفاع في الربح بمقدار ستة أضعاف على أساس سنوي. ويؤكد الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة جودة خدماتها الطبية والطلب الأساسي المتنامي على خدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة وإعادة التأهيل في أسواقها المستهدفة .

يستمر الطلب على خدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة وإعادة التأهيل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في التنامي، مدعوماً بالنمو الديموغرافي، وتزايد الطلب على مقدمي الرعاية الصحية المختصين، والاستثمارات الإقليمية المتواصلة في البنية التحتية للقطاع الصحي.

توظيف قوي لرأس المال لدى أمانات

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب فترة شهدت نشاطاً استثمارياً مكثفاً وتوظيفاً قوياً لرأس المال من جانب أمانات. ومن أبرز هذه الإنجازات:

توزيع أرباح قياسية بقيمة 175 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 7 فلس للسهم (7%)، على المساهمين، في خطوة تعكس نجاح أمانات في استكمال دورة تحقيق القيمة؛

استحواذ مجموعة كامبريدج للصحة على حصص الأقلية البالغة نحو 18% في مستشفى كامبريدج جدة مقابل 54 مليون درهم إماراتي، بما أسفر عن تملكها للمستشفى بالكامل بنسبة 100%؛

الإعلان عن مشروع توسعة بقيمة تقارب 100 مليون درهم إماراتي في مستشفى كامبريدج جدة، يتضمن استحداث خدمات للعيادات الخارجية والعمليات الجراحية، وتوسعة خدمات إعادة التأهيل للمرضى المنومين، بما يعزز تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة كامبريدج للصحة ويدعم مكانتها الرائدة في المملكة العربية السعودية؛

الاستحواذ على حصة إضافية تقارب 3% في مجموعة كامبريدج للصحة خلال أوائل يونيو 2026، ما رفع نسبة ملكية أمانات في المجموعة من نحو 87% إلى نحو 90%؛

استكمال الاستحواذ على الحصة البالغة 10.03%، بما يرفع نسبة ملكية أمانات في مجموعة كامبريدج للصحة إلى 100%.

وبذلك، تتجاوز قيمة رأس المال الذي وظفته أمانات والتزاماتها الاستثمارية خلال عام 2026 حاجز 285 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح القياسية البالغة 175 مليون درهم إماراتي التي تم توزيعها على المساهمين. ويأتي ذلك إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية الكبيرة التي تم تنفيذها عبر شبكة مجموعة كامبريدج للصحة، والتي تجاوزت 500 مليون درهم إماراتي حتى تاريخه وتركزت بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.

استثمار استراتيجي نوعي عبر شبكة مجموعة كامبريدج للصحة

ويأتي استكمال الاستحواذ الكامل على مجموعة كامبريدج للصحة استكمالاً لبرنامج متسارع من الاستثمارات الاستراتيجية عبر شبكة المجموعة، والذي شهد تحقيق عدد من المحطات الرئيسية المهمة على مستوى المجموعة، من أبرزها:

مستشفى كامبريدج الخبر: منشأة رعاية طويلة الأمد وإعادة تأهيل ما بعد الحالات الحادة بطاقة 150 سريراً، افتُتحت في نوفمبر 2024

منشأة رعاية طويلة الأمد وإعادة تأهيل ما بعد الحالات الحادة بطاقة 150 سريراً، افتُتحت في نوفمبر 2024 مستشفى كامبريدج جدة: توسعت طاقته الاستيعابية لتبلغ 200 سرير عقب إعادة تأهيل شاملة، مع مشروع توسعة إضافية بقيمة تقارب 100 مليون درهم إماراتي لاضافةـ 70 سريراً وتطوير خدمات العيادات الخارجية والقدرات الجراحية قيد التنفيذ

توسعت طاقته الاستيعابية لتبلغ 200 سرير عقب إعادة تأهيل شاملة، مع مشروع توسعة إضافية بقيمة تقارب 100 مليون درهم إماراتي لاضافةـ 70 سريراً وتطوير خدمات العيادات الخارجية والقدرات الجراحية قيد التنفيذ مستشفى كامبريدج الظهران: مستشفى تأهيل متخصص بطاقة 60 سريراً وجرى توسيعه ليبلغ 70 سريراً، مع 8 أسرّة إضافية قيد الترخيص

مستشفى تأهيل متخصص بطاقة 60 سريراً وجرى توسيعه ليبلغ 70 سريراً، مع 8 أسرّة إضافية قيد الترخيص مستشفى كامبريدج أبوظبي: اكتملت أعمال إعادة التأهيل والتوسعة، مما عزّز الطاقة الاستيعابية والمعايير الطبية

اكتملت أعمال إعادة التأهيل والتوسعة، مما عزّز الطاقة الاستيعابية والمعايير الطبية مستشفى كامبريدج العين: أعمال إعادة التأهيل والتطوير جارية ضمن برنامج الاستثمار الاستراتيجي المتواصل للمجموعة

تضم شبكة مجموعة كامبريدج للصحة حالياً 715 سريراً موزعة على ست منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يدعمها أكثر من 1,200 كادر من المتخصصين في الرعاية الصحية. كما حصلت المجموعة على اعتمادات دولية ووطنية تشمل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، ولجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل (CARF)، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، واعتماد كلية أطباء علم الأمراض الأمريكيين (CAP).

استراتيجية نمو متكاملة تستهدف 1,000 سرير

تستهدف مجموعة كامبريدج للصحة توسيع طاقتها الاستيعابية لتتجاوز 1,000 سرير في المدى القريب، من خلال مزيج من مبادرات النمو التشغيلي، ومشاريع التطوير والتوسعة، والاستحواذات الاستراتيجية. وبالتوازي مع التوسع في الطاقة الاستيعابية، تعمل المجموعة بنشاط على تطوير محفظة خدماتها، بما يشمل إطلاق خدمات الجراحة والعيادات الخارجية، وتوسعة خدمات إعادة التأهيل التنويمية، وتنويع نموذج الرعاية الذي تقدمه، بما يرسخ مكانتها باعتبارها المزود الرائد لخدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة:"يمثل استكمال الاستحواذ الكامل على مجموعة كامبريدج للصحة محطةً محورية في مسيرة أمانات، ويعكس التزامنا الاستراتيجي بأحد أكثر أعمال الرعاية الصحية جاذبيةً وفرصاً للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي. ويجسد هذا الاستحواذ ثقتنا بفريق الإدارة، وجودة الخدمات السريرية والرعاية المقدمة للمرضى، فضلاً عن قناعتنا بحجم الفرص الواعدة المتاحة أمام المجموعة. إن الاستثمارات التي تم ضخّها في المجموعة من الخبر إلى جدة، ومن أبوظبي إلى العين، باتت تُثمر نتائج ملموسة، ويمنحنا التملك الكامل المرونة اللازمة لتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة. ونؤكد التزامنا الراسخ بدعم مسيرة النمو المستمرة لمجموعة كامبريدج للصحة وتعزيز مكانتها باعتبارها المزود الرائد لخدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة على مستوى المنطقة."

بدوره قال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة:"يمثل هذا الإنجاز محطةً مهمة في مسيرة أمانات، ويعكس ثقتنا الراسخة بمجموعة كامبريدج للصحة والتزامنا بتطوير قطاع الرعاية ما بعد الحالات الحادة على المدى الطويل في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع امتلاك المجموعة اليوم طاقة استيعابية تبلغ 715 سريراً، وخارطة طريق واضحة للتوسع إلى أكثر من 1,000 سرير، والزخم القوي الذي تشهده عملياتها في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فإن مجموعة كامبريدج للصحة تتمتع بمقومات قوية تؤهلها للمرحلة المقبلة من النمو. ويمنحنا التملك الكامل القدرة على التحرك بوتيرة أسرع وثقة أكبر لدعم أعمال تحقق بالفعل أداءً يفوق التوقعات مع المساهمة في تحقيق زيادة سنوية تقديرية في صافي الأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة بنحو 9 ملايين درهم إماراتي. وإلى جانب توزيعات الأرباح إلى المساهمين، وبرنامج التوسعة في جدة، والنشاط الاستثماري الواسع الذي شهدته الأشهر الماضية، تعكس هذه الصفقة التزام أمانات بتحقيق نمو قوي وعوائد مستدامة للمساهمين."

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