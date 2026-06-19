أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق الهويتين الجديدتين لشركتَي "الاتحاد للأدوية" (IDS)و"جلوبال ميديكال سبلاي تشين"(GMSC) ، في خطوة تُمثِّل محطةً استراتيجية جديدة ضمن مسيرة تطوير منصتها المتكاملة في قطاع الصناعات الدوائية، وذلك عقب استحواذها الكامل على الشركتين في وقت سابق من العام الجاري.

وتعمل الشركتان تحت مظلة قطاع الخدمات اللوجستية الدوائية التابع لمبادلة بايو، والذي يجمع بين قدرات التوزيع والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، بما يدعم توافر الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

ويعكس إطلاق الهويات الجديدة رؤية مبادلة بايو الهادفة إلى بناء منظومة أكثر ترابطاً ومرونةً وتكاملاً على مستوى المنطقة، ومع تزايد تركيز منظومات الرعاية الصحية على الجاهزية والتكامل والمرونة التشغيلية، باتت شركتا IDS وGMSC تؤدِّيان دوراً استراتيجياً يتجاوز المفهوم التقليدي للتوزيع والخدمات اللوجستية، من خلال دعم مختلف مراحل سلسلة القيمة وتمكين خدمات الرعاية الصحية على امتدادها.

وقال حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "إنَّ إطلاق الهوية المؤسِّسية الجديدة لكل من الشركتين يعكس رؤية مبادلة بايو طويلة المدى لبناء منظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً وجاهزية للمستقبل. ومع تطور دور الشركتين لتلبية الاحتياجات المتغيِّرة لقطاع الرعاية الصحية، تُبرِز الهُوية الجديدة نهجهما الراسخ والمتطوِّر في دعم الوصول السلس إلى الأسواق، والخدمات اللوجستية، والتوزيع، واستمرارية الإمداد."

وخلال الأشهر الماضية، واصلت الشركتان توسيع قدراتهما وشراكاتهما للاستفادة من فرص أوسع في قطاع الصناعات الدوائية، فقد وقَّعت شركة IDS اتفاقية توزيع حصرية مع شركة "إل نيوترا" لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول التغذية الطبية والعلاجات الغذائية المرتبطة بالعمر الصحي المديد، كما أبرمت اتفاقية مع شركة Valeo Health لإتاحة الوصول إلى منتجات طبية عالية الجودة، ضمن فئتي العافية، في إطار جهودها لتعزيز حضورها في قنوات التوزيع الإلكترونية، ودعم وتسريع استراتيجيتها في الوصول إلى المستهلكين بشكل أكثر سهولة ومرونة.

ووقَّعت الشركة اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة، من بينها "باير" و"جلوبال فارما"؛ بهدف توسيع نطاق الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات الصحية والعلاجات الأساسية في دولة الإمارات.

وفي الوقت ذاته، تواصل شركة GMSC تعزيز دورها كمُمكِّن إقليمي للخدمات اللوجستية الصحية من خلال شراكات استراتيجية، من بينها اتفاقية تشغيل حصرية لتعزيز خدمات سلسلة الإمداد الطبي عبر شبكة M42 للرعاية الصحيّة، إلى جانب افتتاح مرفق لوجستي متطوِّر في "كيزاد" يمتد على مساحة 2,500 متر مربع، وتُسهم هذه التوسعة في تعزيز الطاقة التشغيلية للشركة وترسيخ قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة بكفاءة أعلى.

ومع مواصلة مبادلة بايو توسيع نطاق أعمالها، أصبحت المواءمة وتعزيز التكامل بين شركاتها التابعة، أكثر أهمية لضمان قدر أكبر من الوضوح والتكامل التشغيلي، وتقديم تجربة أكثر توحيداً للشركاء وأصحاب المصلحة والعملاء.

نبذة حول مبادلة بايو:

مبادلة بايو، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ مبادلة للاستثمار، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل مبادلة بايو عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز مبادلة بايو على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

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