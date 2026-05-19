أعلنت شبكة شديد لوساطة التأمين، شبكة الوساطة التأمينية التابعة لـمجموعة شديد كابيتال، عن تعيين جاد قنبر رئيسًا تنفيذيًا إقليميًا. ويأتي هذا التعيين في مرحلة محورية من مسيرة نمو الشبكة، تواصل خلالها توسيع حضورها الدولي وتعزيز خدماتها المتخصصة. وتتمتع شبكة شديد لوساطة التأمين اليوم بحضور في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومصر، وموريشيوس، وقبرص، واليونان، ولبنان.

ويمتلك جاد قنبر خبرة تتجاوز عشرين عامًا في قطاعَي التأمين وإعادة التأمين، مع سجل حافل في تطوير الأعمال، والقيادة التشغيلية، والتوسع في الأسواق عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيّما من خلال أحدث مناصبه كمدير تنفيذي لدى شبكة شديد لوساطة التأمين، ومستشار لمجلس إدارة شديد لوساطة التأمين السعودية.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال فريد شديد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شديد كابيتال:

"نؤمن في مختلف شركات المجموعة بأهمية تمكين الكفاءات التي تنمو من داخل فرقنا. لقد كان جاد جزءًا من شبكة شديد لوساطة التأمين منذ انطلاقها، وأثبت باستمرار ما يتمتع به من رؤية استراتيجية، وانضباط مهني، وقدرة على بناء الشراكات اللازمة لدعم نمونا وتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية. ونحن على ثقة بأن قيادته ستشكّل عنصرًا أساسيًا في المرحلة المقبلة من مسيرة الشبكة."

من جهته، قال جاد قنبر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشبكة شديد لوساطة التأمين: "بعد سنوات طويلة من النمو إلى جانب مجموعة شديد كابيتال، فإن تولّي هذه المسؤولية يحمل بالنسبة إليّ معنى خاصًا ومسؤولية كبيرة. لقد بنت شبكة شديد لوساطة التأمين سمعتها على الشراكة، والخبرة، والنزاهة، والمرونة، وأتطلع إلى مواصلة هذا الزخم مع فرقنا في مختلف أنحاء المنطقة."

تدير شبكة شديد لوساطة التأمين، تحت مظلة مجموعة شديد كابيتال، عملياتها عبر ثماني شركات تابعة، مدعومة بأكثر من 75 شريكًا وما يزيد عن 350 موظفًا. وكانت الشبكة قد أطلقت مؤخرًا ult.، ذراعها المتخصصة في حماية الثروات والأصول الثمينة.

