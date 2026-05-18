هذه الصفقة الاستراتيجية هي الاستحواذ الرئيسي الثالث لمغربي خلال ثمانية عشر شهرًا، مما يعزز من ريادة الشركة إقليميًا ويزيد من نطاق وصولها للعملاء.

أعلنت مجموعة مغربي للتجزئة، أكبر سلسلة متاجر بيع النظارات في الشرق الأوسط، عن الاستحواذ المقترح على %51 من رأس المال ال مصدر لمجموعة بركة للبصريات، إحدى أكبر سلاسل متاجر النظارات المميزة في مصر. ولازال إتمام الصفقة مرهونًا باستيفاء الشروط التجارية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة المصري.

تأسست بركة عام 1979 على يد محمد فتحي رجب كشركة تعمل في تجارة الجملة للنظارات. وبإطلاقها أول مفهوم لتجارة التجزئة في عام 1984، توسعت بركة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال بيع النظارات بالتجزئة المنظم في مصر. وتدير الشركة حاليًا 23 متجرًا في مختلف أنحاء البلاد تحت لافتات العلامات التجارية: بركة للبصريات وC&Co وPeople، وذلك استناداً إلى إرث قوي قائم على الانتقاء المتميز، وخدمة مميزة للعملاء، وفهم عميق للسوق. ولا تزال بركة مملوكة بالكامل للعائلة، ويتولى إدارتها أحمد رجب، بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والذي استكمل رؤية والده مؤسس الشركة في دفع الشركة نحو النمو المستمر والتحديث وتعزيز الريادة في السوق المصري.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة في مسار النمو الإقليمي لشركة مغربي للتجزئة واستراتيجيتها في عمليات الاندماج والاستحواذ، والقائمة على تنفيذ صفقات تكاملية في قطاعات جغرافية وسوقية محددة مسبقًا. وبالرغم من التقلبات الإقليمية الأخيرة ومع الإصلاحات الاقتصادية وجهود الاستقرار المدعومة من صندوق النقد الدولي خلال العامين الماضيين، شهدت التوقعات الاقتصادية الكلية في مصر واتجاهات إنفاق المستهلكين تحسنًا ملحوظًا. فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أحدث ربع مالي 1%5.3، فيما ارتفع إجمالي إنفاق الأسر بنسبة %23.1 خلال عام .20252 ومن المتوقع أن يسهم تراجع الضغوط الاقتصادية الكلية، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض معدلات التضخم، إلى جانب تشدد سوق العمل، في تحفيز الاستهلاك بشكل أكبر في هذا السوق الذي يضم أكثر من 110 ملايين نسمة.

ورغم كبر حجم السوق، لا زال قطاع بيع النظارات بالتجزئة في مصر شديد التفكك. ويقدم التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد فرصة واعدة لعمليات التوحيد. وفي هذا السياق، تظهر بركة للبصريات كواحدة من أكثر العلامات التجارية رسوخًا واحترامًا في سوق النظارات المتميزة في مصر، مما يعزز بدوره مكانة مغربي في هذا القطاع.

وبعد إتمام الصفقة، سيتم دمج بركة ضمن مجموعة مغربي للتجزئة، حيث ستتولى مغربي الإدارة التشغيلية اليومية الكاملة للشركة. كما ستحافظ مغربي على شراكة استراتيجية مع المساهمين الحاليين في بركة، بما يضمن تكاملًا سلسًا ودعمًا لاستمرار التطوير والتوسع أعمال الشركة في مختلف أنحاء مصر. ومن المتوقع أن تحقق الصفقة تآزرًا وتكاملًا كبيرًا على الصعيدين التجاري والتشغيلي، لا سيما في مجالات التوريد وسلاسل الإمداد وعمليات البيع بالتجزئة. وسيستمر المساهمون الحاليون في عضوية مجلس إدارة بركة، مما يضمن استمرارية العمل والإدارة وتقديم التوجيه الاستراتيجي مع دخول الشركة مرحلة جديدة من التوسع.

وتعد هذه الصفقة محطة رئيسية أخرى في خارطة الطريق الاستراتيجية لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تعمل عليها مغربي للتجزئة، وذلك بعد استحواذها على قطاع الرؤية في ريفولي فيجين في سبتمبر 2024، واستحواذها على نظارات كيفان في مايو .2025 واستندت

1 زاوية، «تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى %5.3 في الربع الثاني من السنة المالية »2026/2025، تصريح رستم، 18 فبراير 2026

2 :BMI «توقعات المستهلك في مصر لعام :2026 استمرار النمو مع تراجع الضغوط الاقتصادية»، 20 أكتوبر .2025

كل هذه الصفقات إلى المبدأ ذاته، وهو الارتقاء بمعايير القطاع وتحسين تجربة العميل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهوية المحلية والتراث الخاص بالعلامات التجارية التي تتعاون معها الشركة.

وقال ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي للتجزئة:"بركة علامة تجارية رائدة في مجال النظارات في مصر كواحدة من أولى الشركات التي دخلت قطاع التجزئة المنظم، حيث وضعت معيارًا محليًا جديدًا في هذا المجال، وقد ب نيت على أسس قوية من الثقة والقيم العائلية. إن التوافق في القيم والمكانة المتميزة في قطاع التجزئة جعل من هذه الشراكة خطوة طبيعية في مسيرتنا. وي عد قطاع النظارات الفاخرة من أسرع قطاعات التجزئة نموًا في مصر. وما حققناه من نجاحات خلال السنوات القليلة الماضية يعكس قوة استراتيجية النمو لدى مغربي، ويسعدني الاحتفاء ببركة ضمن عائلة مغربي."

ومن جانبه قال أحمد رجب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بركة للبصريات:"على مدى عقود، كانت بركة بالنسبة لعائلتنا أكثر من مجرد شركة؛ فقد كانت رؤية صاغ ملامحها والدي، محمد فتحي رجب، وب نيت على مر السنين بعناية كبيرة من خلال الثقة، والخدمة، والفهم العميق لاحتياجات عملائنا. وما يمنح هذه اللحظة أهمية خاصة هو أننا نوحّد جهودنا مع مجموعة ت درك بدورها قيمة الإرث العائلي، وروح الأسرة، وأهمية الإدارة المستدامة طويلة الأجل. ونظرتنا لمجموعة مغربي لا تقتصر على كونها رائداً في السوق، بل شركة عائلية تشاركنا الرؤية ذاتها، وتمتلك الإمكانات والحجم اللازمين للبناء على ما أنجزته بركة بفخر منذ تأسيسها عام .1979 ونتطلع إلى هذه المرحلة الجديدة بثقة كبيرة، وتقدير واحترام لما تمثله الشركتان."

وصرح أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة مغربي للتجزئة قائلًا:"كما هو الحال في كل عملية اندماج أو استحواذ تقودها مجموعتنا، تنطلق هذه الصفقة من رؤية مغربي الراسخة، والتي تهدف إلى ضمان انعكاس كل تحرك استراتيجي على عملائنا وتقديم قيمة حقيقية و ملموسة لهم. ويسعدنا للغاية الترحيب بانضمام بركة إلى المجموعة. ولا تزال طموحاتنا واضحة: أن نكون في طليعة التميز في مجال رعاية العيون في الشرق الأوسط، مع تقديم تجربة عملاء لا مثيل لها."

عن مجموعة مغربي للتجزئة

ت عد مجموعة مغربي للتجزئة أكبر سلسلة متاجر نظارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل في سبع دول في المنطقة. تشتهر المجموعة بتقديم تجارب استثنائية للعملاء، حيث تجمع بين مفاهيم التجزئة المميزة، وحلول رعاية العيون المتكاملة، والخدمات البصرية الفاخرة، ومجموعة متنوعة من العلامات التجارية المملوكة لها والعالمية. وقد ساهمت رؤية مغربي العصرية في تحول قطاع صناعة النظارات من خلال الجمع بين العلم والفن بسلاسة. ويظهر هذا النهج المبتكر في محفظتها المتنامية متعددة العلامات التجارية، والتي تضم: ( –MAGRABI مغربي)، أكبر سلسلة نظارات فاخرة في المنطقة؛ وEyezone( Rivoli – ريفولي آي زون)، العلامة التجارية الرائدة في فئة النظارات المميزة في الشرق الأوسط؛ و( M -Doctor دكتور إم)، العلامة التجارية لمتخصصة في النظارات العصرية واليومية ؛ وأخيرًا أحدث الإضافات Optics( Kefan – نظارات كيفان) في الكويت.

تأسست مجموعة مغربي للتجزئة عام 1981 كامتداد لقطاع التجزئة التابع ل،Health MAGRABI الشبكة الطبية المتخصصة في والرائدة إقليميا في طب جراحة العيون، وأصبحت منذ ذلك الحين أكبر سلسلة متاجر نظارات في المنطقة، مع شبكة تضم أكثر من 320 متجرًا، مدعومة بحضور متنامٍ على القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية. وفي إطار التزامها بالتميز التشغيلي والابتكار، افتتحت المجموعة مركز ابتكار العدساتLIC) – Center Innovation (Lens ، وهو أكبر منشأة تصنيع عدسات في المنطقة، وتزود جميع متاجرها بالعدسات المصنعة داخليًا. وتضم مجموعة مغربي للتجزئة حاليًا أكثر من 2,400 خبير ومتخصص، يعملون جميعًا على تقديم حلول بصرية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلك المعاصر.

عن مجموعة بركة للبصريات

تأسست مجموعة بركة للبصريات عام 1979 على يد محمد فتحي رجب كشركة تعمل في تجارة الجملة للنظارات. وبإطلاقها أول مفهوم لتجارة التجزئة في عام 1984، توسعت بركة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال بيع النظارات بالتجزئة المنظم في مصر. وتدير الشركة حاليًا 23 متجرًا في مختلف أنحاء البلاد تحت لافتات العلامات التجارية: بركة للبصريات و C&Co وPeople، وذلك استنادًا إلى إرث قوي قائم على من الرؤية والاختيار الدقيق وثقة العملاء.

وكجزء من مجموعة بركة للتجزئة، تمثل بركة نموذجًا لشركة عائلية تأسست بجهود ذاتية، تمتد استثماراتها إلى قطاعات البصريات والأزياء والتجارة الإلكترونية في مصر ودول الخليج العربي. ويتولى إدارة الشركة اليوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أحمد رجب، الذي يواصل البناء على إرثها المؤسس، مع توجيه مسيرة نموها نحو مرحلة جديدة.

ولعب أحمد رجب دورًا محوريًا في صياغة المرحلة الجديدة في مسيرة بركة، من خلال المزج بين قوة الإرث العائلي ورؤية مستقبلية للنمو في قطاع التجزئة، وتطوير العلامات التجارية، وتعزيز تجربة المستهلك. وتحت قيادته، واصلت الشركة تطورها مع الحفاظ على القيم التي تأسست عليها، والمتمثلة في الثقة، والرؤية، والالتزام الراسخ بالجودة. كما أسهمت إدارته في ترسيخ مكانة بركة كاسم عريق في قطاع البصريات المصري، وكذلك باعتبارها نظامًا يمتلك حضورًا طويل الأمد في مشهد التجزئة المتغير على المستوى الإقليمي.ma