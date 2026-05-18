الكويت، تستعرض الشركة الوطنية العقارية أبرز مستجدات نشاط محفظتها الاستثمارية وأولوياتها الاستراتيجية خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

المؤشرات الرئيسية

إجمالي الأصول: 471 مليون دينار كويتي

الإيرادات التشغيلية: 0.8 مليون دينار كويتي

صافي الخسارة: 53.8 مليون دينار كويتي (يعكس حصة غير نقدية من نتائج الشركات الزميلة)

نظرة عامة على المحفظة

تواصل الشركة الوطنية العقارية إدارة قاعدة أصول بقيمة 471 مليون دينار كويتي، موزعة عبر قطاعات العقار والخدمات اللوجستية والبنية التحتية في الكويت وأسواق إقليمية ودولية مختارة. وتمت هيكلة المحفظة بما يدعم تحقيق توازن واستقرار عبر مختلف الظروف الاقتصادية، مع مواصلة التركيز على تعزيز التخصيص نحو الاستثمارات الأعلى عائداً.

التقدم الاستراتيجي

المكانة العالمية — أجيلتي جلوبال بي إل سي

يشكل استثمار الشركة الوطنية العقارية في شركة أجيلتي جلوبال بي إل سي ركيزة أساسية لانكشافها الدولي، من خلال المشاركة في منصات عالمية متنوعة تشمل الخدمات اللوجستية، وخدمات الطيران، والبنية التحتية لسلاسل الإمداد، والعقار الصناعي. ومن المتوقع على المدى القريب أن يتيح هذا الاستثمار الاستفادة من توزيعات أرباح المساهمين التي أعلنت عنها أجيلتي بقيمة تقارب 75 مليون دولار أمريكي بحلول 21 مايو 2026.

كما في 31 مارس 2026، تمتلك الشركة الوطنية العقارية حصة استراتيجية بنسبة 18.5% في أجيلتي جلوبال، والتي تواصل تحقيق أداء قوي عبر شركاتها التابعة ومحفظتها الاستثمارية. وخلال الربع الأول من عام 2026، سجلت أجيلتي جلوبال أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بقيمة 103 ملايين دولار أمريكي، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 185 مليون دولار أمريكي، وإيرادات بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي. كما بلغت إجمالي الأصول 13.2 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 5.6 مليار دولار أمريكي.

الحصة الاستراتيجية في المخازن

تمتلك الشركة الوطنية العقارية أيضاً حصة استراتيجية بنسبة 22.3% في شركة المخازن، والتي قامت خلال الربع الأول من عام 2026 بتسجيل خسارة غير نقدية لمرة واحدة بقيمة 233 مليون دينار كويتي ضمن عملية إعادة تنظيم استراتيجية للميزانية العمومية. وتمثل هذه الخسارة الشطب الكامل لأصول عقارية استثمارية وأرصدة مرتبطة بنزاعات تاريخية تتعلق بأراضٍ بنظام حق الانتفاع في الكويت.

وسجلت المخازن إيرادات بقيمة 36 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ الربح التشغيلي المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16 مليون دينار كويتي، وبلغ صافي الربح المعدل العائد إلى المساهمين 7 ملايين دينار كويتي بعد استبعاد البنود غير المتكررة.

تسييل الأصول — التخارج من الاستثمار في ليبيا

خلال الربع الثاني، استكملت الشركة الوطنية العقارية التخارج من استثمارها في ليبيا بقيمة إجمالية تقارب 26 مليون دينار كويتي. وقد تم استلام دفعة أولية تعادل نحو 10% من قيمة الصفقة، فيما من المتوقع استلام الرصيد المتبقي بحلول 30 يونيو 2026.

ويمثل هذا التخارج بداية برنامج نشط لتسييل الأصول، يستهدف تحقيق عوائد إضافية تقارب 80 مليون دينار كويتي خلال العامين المقبلين.

أولويات تخصيص رأس المال

يتم توجيه العوائد الناتجة عن عمليات التسييل نحو ثلاث أولويات رئيسية تشمل خفض المديونية، وإعادة توجيه رأس المال نحو الفرص الأعلى عائداً ضمن المحفظة، وتحقيق عوائد مباشرة للمساهمين عند الاقتضاء.

تعليق الرئيس التنفيذي

"تواصل محفظة الشركة الوطنية العقارية إظهار مستويات قوية من المرونة، مدعومة بتنوع انكشافها على قطاعات العقار والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إقليمياً وعالمياً من خلال استثمارنا الاستراتيجي في أجيلتي جلوبال. وخلال الفترة الحالية، انتقلت الشركة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لاستراتيجية تسييل الأصول، حيث تم استكمال التخارج من الاستثمار في ليبيا وبدأت التدفقات النقدية المرتبطة بالصفقة بالدخول، فيما تواصل الشركة إحراز تقدم ملموس في عدد من فرص التسييل الإضافية ضمن محفظتها الاستثمارية.

ويستند نهجنا في تخصيص رأس المال إلى أولويات واضحة تشمل خفض مستويات المديونية، وإعادة توجيه رأس المال نحو الاستثمارات الأعلى عائداً، وتعزيز القدرة على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. وينصب تركيزنا خلال المرحلة الحالية على التنفيذ المنضبط وتعزيز القيمة طويلة الأجل."

فيصل جميل سلطان العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الأداء المالي

بلغت الإيرادات التشغيلية خلال الربع 0.8 مليون دينار كويتي، بما يتماشى مع الفترة المقابلة من العام السابق. فيما سجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 53.8 مليون دينار كويتي خلال الربع، نتيجة حصة غير نقدية من نتائج إحدى الشركات الزميلة، وهو ما لا يعكس الأداء التشغيلي الأساسي لمحفظة الشركة.

نبذة عن الشركة الوطنية العقارية

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973، وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت ومتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري. وتزاول الشركة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال محفظة متنوعة تشمل الأصول التجارية والتجزئة والسكني.

للتواصل مع المستثمرين: ماجدة عباس| m.abbas@nrec.com.kw

