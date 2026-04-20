دبي، الإمارات العربية المتحدة : تستعد القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لاستقبال ضيوفها مجدداً في اعتباراً من يوم الاثنين 20 أبريل ابتداء من الساعة 5:00 مساءً

ومن خلال موسمها الـ 30 الحالي، تواصل القرية العالمية ترسيخ دورها في جمع الثقافات والمجتمعات والعائلات عبر تجارب مشتركة. وستفتح الوجهة أبوابها يومياً من الساعة 5:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل

للاطلاع على آخر المستجدات، يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.globalvillage.ae

نبذة عن القرية العالمية:

تعد القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة. وهي جزء من دبي القابضة للترفيه، وتحظى بشعبية كبيرة ومتنامية كوجهة مفضلة للضيوف، مما يعزز مكانتها في صدارة الوجهات الترفيهية والثقافية على مستوى المنطقة. ومنذ افتتاحها في عام 1997، استقبلت القرية العالمية أكثر من 100 مليون ضيف، وسجلت بنهاية موسمها الـ 29 رقماً قياسياً جديداً بلغ 10.5 مليون ضيف.

واستكمالاً لنجاحاتها المتواصلة على مدار 3 عقود، قدمت القرية العالمية خلال موسمها الـ 30، العديد من التجارب الاستثنائية، كما احتضنت 30 جناحاً جسدت أكثر من 90 ثقافة، وما يزيد عن 3,500 منفذاً للتسوق و250 مطعماً ومنفذاً للمأكولات. واحتضنت كذلك 450 فناناً لتقديم 40,500 عرض خلال الموسم، علاوة على أكثر من 200 جولة ووجهة ترفيهية استثنائية بمنطقة "كرنفال" للألعاب، لترسخ القرية العالمية مكانتها وجهةً مثالية هي الأكثر تنوعاً باحتضانها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات وتجارب التسوق والمأكولات المتنوعة.