المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق سحب استثنائي مخصص لأعضاء نادي عملاء الوافر، يتيح لهم فرصة الدخول في السحب على جائزة نقدية كبرى بقيمة 50,000 دينار بحريني، في خطوة تعكس حرص البنك على تقديم مزايا إضافية ومكافآت نوعية للعملاء الذين يحرصون على الاستفادة المثلى من مدخراتهم وتنمية أرصدتهم. ويأتي هذا السحب ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز تجربة العملاء وتقديم فرص مجزية ترتبط بالادخار المنتظم، بما يرسخ من مكانة نادي عملاء الوافر كأحد أبرز المزايا الحصرية المرتبطة بحساب "الوافر".

ويستهدف السحب الاستثنائي أعضاء نادي عملاء الوافر الحاليين، حيث سيكون بإمكانهم التأهل للدخول في السحب من خلال استثمار مبلغ إضافي لا يقل عن 5,000 دينار بحريني خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل حتى 10 يوليو 2026، على أن يُقام السحب الكبير بتاريخ 15 يوليو 2026. ومن خلال هذه المبادرة، يقدم خليجي بنك أعضاء النادي فرصة استثنائية لتعظيم فرصهم والاستفادة من ميزة إضافية مصممة خصيصًا لهذه الفئة، بما ينسجم مع نهج البنك في مكافأة العملاء على التزامهم وتعزيز علاقتهم المصرفية من خلال مزايا ذات قيمة ملموسة وحوافز مدروسة.

ويأتي هذا السحب الاستثنائي بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام العملاء المؤهلين للدخول في السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 250,000 دولار أمريكي، والتي سيتم السحب عليها في التاريخ ذاته، إلى جانب فرصة إضافية للفوز بجوائز نقدية بقيمة 5,000 دينار بحريني خُصصت حصريًا لخمسة فائزين من أعضاء نادي عملاء الوافر، بما يعزز من قيمة المشاركة ويمنح الأعضاء فرصًا إضافية للفوز ضمن تجربة ادخارية أكثر تميزًا.

ويُعد نادي عملاء الوافر من أبرز المزايا الحصرية التي يقدمها خليجي بنك ضمن منظومة حساب "الوافر"، إذ يتيح للعملاء الذين يحافظون على رصيد قدره 5,000 دينار بحريني أو أكثر الانضمام إلى النادي والاستفادة من مجموعة من الامتيازات الخاصة، من بينها السحوبات الحصرية المخصصة للأعضاء فقط، إلى جانب سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية وإدارة الحسابات بمرونة وكفاءة. ويعكس هذا التوجه حرص البنك على تقديم قيمة مضافة تتجاوز مفهوم الحسابات الادخارية التقليدية، عبر توفير تجربة أكثر تميزًا تقوم على الحصرية والاستمرارية وفرص المكافأة المجزية.

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة: "نتقدم بجزيل الشكر إلى عملائنا الحاليين من أعضاء نادي عملاء الوافر على ثقتهم الغالية واختيارهم المتواصل لخليجي بنك، كما نرحب بالعملاء الجدد الراغبين في الانضمام إلى تجربة مصرفية تمنحهم مزايا حصرية وفرصًا مجزية. ويأتي هذا السحب الاستثنائي ليعبر عن تقديرنا لهذه الشريحة المميزة من العملاء، ويؤكد المكانة الخاصة التي يحظى بها أعضاء نادي عملاء الوافر ضمن منظومة خدماتنا المصرفية."

وأضافت: "ومن خلال إيداع مبلغ إضافي لا يقل عن 5,000 دينار بحريني خلال الفترة المحددة، تتهيأ لأعضاء نادي عملاء الوافر فرصة استثنائية للدخول في السحب على جائزة نقدية كبرى بقيمة 50,000 دينار بحريني، بما يجعل هذه المبادرة حافزًا إضافيًا يعزز قيمة الادخار ويمنح الأعضاء تجربة أكثر تميزًا. ويجسد هذا العرض حرص البنك على تطوير مبادرات نوعية تكافئ العملاء، وتعزز ولاءهم، وتمنحهم شعورًا أكبر بالخصوصية والتقدير ضمن تجربة مصرفية فريدة قائمة على التميّز والاهتمام والمزايا الحصرية."

وعلى مستوى أوسع، يواصل حساب "الوافر" خلال العام 2026 تقديم مزايا ادخارية تنافسية عبر جوائز تتجاوز قيمتها الإجمالية 5 ملايين دولار أمريكي، ضمن حساب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبني على مبادئ المضاربة المطلقة. ويمكن فتح الحساب ابتداءً من 50 دينارًا بحرينيًا فقط، مع الحصول على نقاط دخول مقابل كل 25 دينارًا بحرينيًا في الرصيد، بما يتيح فرصًا متزايدة للفوز في السحوبات. كما يمكن للعملاء مضاعفة فرصهم من خلال نظام النقاط المضاعفة عند المحافظة على الرصيد وتجنب السحب لمدة 90 يومًا قبل موعد السحب التالي.

ويشمل برنامج جوائز حساب "الوافر" لعام 2026 سحوبات كبرى موزعة على مدار العام، تتضمن أربع جوائز كبرى بقيمة 250,000 دولار أمريكي تُجرى سحوباتها خلال أشهر مارس ومايو ويوليو وسبتمبر، إلى جانب ثلاث جوائز كبرى بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي لكل فائز، يتم السحب عليها خلال شهر ديسمبر 2026. ويعكس هذا البرنامج حرص خليجي بنك على تقديم منظومة ادخارية متكاملة تمنح العملاء فرصًا متنوعة للفوز بجوائز نقدية قيّمة على مدار العام، بما يعزز جاذبية حساب "الوافر" ويرسخ مكانته كأحد أبرز الحلول الادخارية المجزية في السوق.

الجدير بالذكر أن خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

