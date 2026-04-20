القاهرة - أطلقت شركة إنتربرينيل "Entreprenelle" المجتمعية الرائدة في مجال التنمية المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعاليات النسخة الحادية عشر من حدث "هي تقدر SHE CAN Mega 2026"، في قلب الجيزة في مركز إبداع مصر الرقمي (Creativa Innovation Hub)، وتحت شعار "?IF SHE CAN'T WHO CAN"، و يندرج الحدث ضمن أنشطة مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة نيابةً عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

وأقيم الحدث تحت رعاية كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي هذه النسخة بدعم مميز من الشركاء الاستراتيجيين، و في مقدمتهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر، بالإضافة إلى بنك بيت التمويل الكويتي - مصر (KFH-Egypt) وشركة بيتي - إحدى شركات المراعي - تأكيداً على دورهم في دعم قطاعي ريادة الأعمال و التطوير المهني، حيث تضمن الحدث على مدار اليومين برنامجاً حافلاً ومتنوعاً من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، التي صُمّمت بعناية لتلبية احتياجات المشاركين و المشاركات على اختلاف مساراتهم المهنية و مهاراتهم الريادية، حيث تركّزت هذه الجلسات على تنمية المهارات، وتعزيز فرص التشبيك.



كما تميّز الحدث باحتضانه ثلاثة مسارح رئيسية استمرت فعالياتها على مدار اليومين، إلى جانب باقة واسعة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية، في تصميم يعكس رؤية واضحة تقوم على إتاحة التعلم المفتوح، وتعزيز تبادل الخبرات، وبناء علاقات مهنية وإنسانية ذات قيمة.



ولقد حرص فريق مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر على تقديم حضور نوعي ومؤثر داخل الحدث، حيث تولّى الإشراف الكامل على المسرح الثالث، إلى جانب مشاركة فعّالة وممتدة على مختلف المسارح الأخرى، بما يعكس التزاماً واضحاً بدعم قضايا الدمج والتمكين، وفي كلمته الافتتاحية، أكّد أ/ أدهم كساب، مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، على أهمية الانتقال من مجرد الإتاحة إلى المشاركة الحقيقية والمؤثرة في الحياة العامة وسوق العمل، مشدداً على ضرورة تعزيز دمج الشباب في العصر الرقمي، ودور المؤسسات في تصميم وخلق مسارات أكثر شمولًا تضمن تكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

ومن خلال مشاركتهم الفاعلة والمؤثرة، قدّم فريق مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" نموذجاً يُحتذى به في ترسيخ مبادئ الدمج والإتاحة، وذلك بقيادة كلٍ من أ/ دينا حامد المستشارة الفنية الأولى بالمشروع؛ وأ/ محمود عفت مستشار العمل الأهلي؛ وأ/ أميرة الشواربي مستشارة تمكين الشباب؛ وأ/ ندى عبد الحي مستشارة التوظيف الدامج؛ إلى جانب أ/ شيماء إبراهيم مستشارة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أكد الفريق من خلال حضورهم الممتد عبر مختلف مسارات الحدث، أن الإتاحة ليست مجرد مفهوم تنظيمي أو إجراء شكلي، بل هي ركيزة أصيلة انعكست في أدق تفاصيل الحدث؛ بدءاً من تصميم المساحات ومسارات الحركة، وصولاً إلى تمثيل حقيقي ومتوازن للمشاركين و المشاركات على المنصات القيادية وجلسات النقاش، كما شددوا على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمثلون حضوراً رمزياً، بل هم شركاء فاعلون يسهمون في تشكيل مستقبل أكثر شمولاً واستقراراً؛ فحين تتوافر الإتاحة بمعناها الحقيقي، تتحقق المشاركة الفعلية، وتتحول التنمية إلى مسار حيّ قائم على العدالة وتكافؤ الفرص.

ولم يقتصر الحدث على المحتوى المعرفي فحسب، بل وفّر كذلك مساحة ديناميكية للتواصل وبناء الشراكات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، وقد شهد مشاركة مميزة من عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل TikTok Mena وDiDi و MOUNT Communication، الذين أسهموا في إثراء التجربة من خلال حضورهم الفعّال و مساهمتهم النوعية - وقد ارتكزت فلسفة التنظيم على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في المشاركة بين جميع الحضور، مع اهتمام دقيق بكافة التفاصيل، لضمان تجربة دامجة وشاملة، تُمكّن الجميع من التفاعل والمشاركة بفاعلية واستقلالية، في بيئة محفّزة تدعم الشمول الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، صرّحت أ/ رانيا أيمن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنتربرينيل قائلة: "يمثل حدث "هي تقدر SHE CAN 2026" منصة ملهمة تجمع بين الطموح والفرص، حيث نواصل من خلاله التزامنا بتمكين السيدات والفتيات، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير. وعلى الرغم من ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر إلى نحو 20.7% في عام 2025، لا تزال هناك فرص كبيرة لتعزيز هذا الدور، وهو ما نعمل عليه من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم المرأة اقتصادياً.

عن إنتربرينيل وحدث هي تقدر - SHE CAN:

تُعد إنتربرينيل "Entreprenelle" شركة مجتمعية (Social Entreprise) رائدة تهدف إلى تثقيف وإلهام وتمكين الأفراد (مع تركيز على الفتيات و النساء) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبدء رحلتهم الريادية أو تطوير رحلتهم المهنية، و ذلك من خلال منهج متكامل يقوم على أربع ركائز أساسية: التوعية، والتعليم، وإتاحة الموارد، والتنمية الاقتصادية؛ تعمل إنتربرينيل على بناء منظومة ريادية مستدامة تُسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز النمو الشامل.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، دعمت إنتربرينيل آلاف رياديات و رواد الأعمال، وساهمت في تحويل الأفكار إلى مشروعات مؤثرة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة اقتصادياً داخل مصر وخارجها.

يعد حدث SHE CAN (التي تنفذها انتربرنيل) الحدث الأكبر المخصص لريادة الأعمال النسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو الحدث الرئيسي الذي تنظمه انتربرنيل سنوياً تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، و توفر هذه المنصة مساحة تفاعلية تجمع بين التعلّم، وتبادل الخبرات، وبناء العلاقات، وفرص الاستثمار، وقد نجحت SHE CAN على مرّ السنوات في إلهام آلاف السيدات وربطهن بفرص حقيقية للنمو والتطور، لتصبح رمزاً للابتكار والشمول والتغيير الإيجابي، ومحفزاً رئيسياً يدفع مسيرة ريادة الأعمال النسائية في مصر والمنطقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

