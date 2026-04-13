مسقط، عُمان: أعلنت شركة مسار بتروليوم ش.م.ع.ع، إحدى الشركات العُمانية الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، اليوم عن اكتشافٍ نوعي في تكوين "حصيرة" ضمن منطقة الامتياز رقم-7 في سلطنة عُمان، والتي ستجسد محطة مفصلية في المسيرة التنموية للشركة.

الجدير بالذكر ان شركة مسار بتروليوم كانت اول شركة مشغلة في السلطنة تنجح في الإنتاج التجاري من تكوين "حصيرة" وذلك في عام 2017 في حقل "سحمة" من خلال البئر سحمة-17.

واستنادًا إلى هذه الخبرة المتجذرة، نجحت الشركة مؤخرًا في حفر بئر استكشافية جديدة جنوب اكتشافاتها القائمة، مؤكدةً الإمكانات الجيولوجية الغنية لتكوين "حصيرة"، وهي ذات امتداد جيولوجي بعرض 5 كيلومترات وطول 30 كيلومترًا تم تحديده عبر بيانات المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد ضمن منطقة الامتياز. ويمثّل هذا الاكتشاف ركيزة مهمة نحو استكشاف واستغلال قاعدة الموارد المحتملة في هذا الامتداد، والتي تُقدَّر بما يتراوح بين 100 و380 مليون برميل.

وعقب هذا الاكتشاف، من المتوقع أن تُسهم أعمال المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد المخطط لها، إلى جانب برنامج الحفر الاستكشافي والتقييم، في تسريع تطوير هذه الموارد الجديدة بحلول نهاية عام 2028 بحيث يبدا الإنتاج الاولي من هذا الحقل خلال الربع الأخير من هذا العام.

وصرّح المهندس عبدالستار المرشدي، الرئيس التنفيذي لشركة مسار بتروليوم: "تُعد شركة مسار بتروليوم من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاستكشاف والإنتاج، وقد واصلت تحقيق سلسلة من النجاحات عبر توظيف كامل إمكاناتها البشرية والتقنية ويعد هذا الاكتشاف الهام احدى ثمار تلك الجهود الدؤوبة".

نبذة عن شركة مسار بتروليوم ش.م.ع.ع

هي شركة عُمانية متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، باشرت أعمالها في عام 2015. وتلتزم الشركة بتطوير واستثمار الإمكانات الكاملة لمناطق امتيازها عبر تبنّي أعلى المعايير التقنية في أنشطة الاستكشاف والتقييم والتطوير.

