أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "ضيافة"، منصة الاستثمار الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة ومقرها أبوظبي، وإحدى الشركات الزميلة في محفظة الشركة العالمية القابضة، اليوم عن إنجاز صفقة استثمار للاستحواذ على حصة أغلبية في محفظة الضيافة التابعة لريتشارد كيرينغ، أحد أبرز الشخصيات تأثيراً في قطاع المطاعم على مستوى العالم.

وتشمل الصفقة، التي تُقدّر قيمتها بالمليارات، مجموعة "ذا آيفي براسيريز"، محفظة المطاعم الفاخرة التابعة لـ"كابريس هولدينغز" والتي تضم علامات بارزة مثل "سكوتز" و"سيكسي فيش" و"نويما"، إضافة إلى نوادي الأعضاء الخاصة المتميزة التابعة لـ"بيرلي كلوبز"، بما في ذلك "أنابيلز" و"جورج" و"هاريز بار" و"ماركس كلوب".

وسيواصل ريتشارد كيرينغ مهامه كرئيس مجلس إدارة تنفيذي، بما يرسخ الرؤية والقيادة عبر مختلف مكونات المحفظة. وستتعاون "ضيافة" مع كيرينغ لقيادة المرحلة المقبلة من التوسع العالمي، والتي تشمل الافتتاح المرتقب لنادي "أنابيلز" في نيويورك، إلى جانب مواصلة التوسع الدولي لعلامات "سكوتز" و"سيكسي فيش" و"نويما". كما ستواصل مجموعة "ذا آيفي براسيريز" خطط توسعها في المملكة المتحدة خلال عام 2026، مع استكشاف فرص افتتاح مواقع جديدة في الولايات المتحدة وأسواق دولية أخرى.

وتُعد "ضيافة" مجموعة متخصصة في الضيافة ونمط الحياة الفاخر ومقرها أبوظبي، وهي شركة زميلة في محفظة الشركة العالمية القابضة، وقد تم تأسيسها لبناء منصة عالمية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات الفاخرة. وتضم علامات ضيافة عالمية مرموقة، مثل "أزومي غروب" (تشمل "زوما" و"روكا")، و"ذي إتش وود غروب" (تشمل "دليلة" و"ذا نايس غاي" و"بيرد ستريتس كلوب"، لتضيف اليوم إلى محفظتها "كابريس هولدينغز" إلى جانب "بيرلي كلوبز".

وجاء تأسيس "ضيافة" استجابةً لتحول جوهري في سلوك المستهلكين، حيث أصبحت التجارب أكثر أهمية من المنتجات، وغدت الأصالة أهم من التطلعات، والعلاقات الهادفة أكثر قيمة من المعاملات. لذلك، تجمع "ضيافة" تحت مظلتها أرقى تجارب الضيافة والمطاعم الفاخرة ضمن منصة عالمية قابلة للتوسع.

وتهدف "ضيافة" إلى بناء محفظة الأغذية والمشروبات الأكثر شهرة على مستوى العالم، استناداً إلى أسماء عريقة لمؤسسات عالمية رائدة ونوادٍ خاصة متميزة، وصولاً إلى الوجهات الاجتماعية الراقية والمفاهيم العصرية المبتكرة التي تضع تصوراً جديداً للتجمع والاحتفال والتواصل. كما تتعاون المجموعة مع العلامات الناشئة والرواد في مختلف المجالات ممن يتمتعون بهويات فريدة وسمعة قوية وإمكانات لتحقيق حضور عالمي مستدام. وترتكز استراتيجية "ضيافة" على مبدأ واحد وهو الشراكة مع الأفضل، وبالتالي تتعاون مع مؤسسين ورواد من أصحاب الرؤى الطموحة، مستفيدةً من القوة السوقية الراسخة، لإطلاق الإمكانات الكامنة للتوسع على المستوى الدولي.

وتحقيقاً لهذه الرؤية، عيّنت "ضيافة" رافي ذكران رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وهو أحد القيادات المخضرمة في قطاع الرفاهية العالمي. وقد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل في إم إتش" في آسيا، كما أسّس شركة إل كابيتال آسيا، الذراع الاستثمارية في مجال الملكية الخاصة المدعومة من "إل في إم إتش" ومجموعة "أرنولت"، حيث أشرف على استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار عبر 32 شركة. وبخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الرفاهية العالمي، يمتلك ذكران معارف عميقة وفهماً واسعاً للعوامل التي تميّز العلامات الراسخة عن غيرها، وهي الخبرة التي يوظفها اليوم في رسم ملامح محفظة "ضيافة" العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وبهذه المناسبة، قال رافي ذكران، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ضيافة": "تمثّل هذه الصفقة بداية فصل جديد في قطاع الضيافة الفاخرة العالمي، حيث نعمل على بناء محفظة تضم أكثر العلامات شهرة وتأثيراً حول العالم، مع تطلعات لإعادة تشكيل مفاهيم تناول الطعام والتواصل الاجتماعي ونمط الحياة الفاخر للأجيال القادمة. ومن خلال شراكتنا مع ريتشارد كيرينغ، نؤسس منصة تتمتع بقيمة مستدامة وتأثير عالمي واسع النطاق."

من جانبه، قال ريتشارد كيرينغ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"كابريس هولدينغز": "يسعدني التعاون مع فريق "ضيافة" الذي يتمتع برؤية وتطلعات طموحة، وأثق بقدرتنا على نقل علاماتنا الشهيرة عالمياً إلى أسواق جديدة، ومواصلة الارتقاء برؤيتنا لقطاع الضيافة إلى آفاق أكثر تميزاً. إن التزام "ضيافة" بالاستثمار في العلامات الفاخرة الاستثنائية يجعلها الشريك الأمثل لنا، وأتطلع إلى بناء شراكة ذات أثر مستدام وقيمة طويلة الأمد."

نبذة عن "ضيافة"

تُعد "ضيافة" منصة استثمارية رائدة مقرها أبوظبي، وتتخصص في نمط الحياة الفاخر وقطاع الضيافة، وهي إحدى الشركات الزميلة المدرجة في محفظة الشركة العالمية القابضة. وقد تأسست بهدف بناء مجموعة عالمية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات الفاخرة، حيث تستثمر في العلامات المتميزة والأسماء العريقة في قطاع الضيافة، ونوادي الأعضاء الخاصة، ومفاهيم المطاعم الراقية التي تتمتع بهوية قوية وإمكانات نمو عالمية.

وتضم محفظة المجموعة علامات ضيافة عالمية رائدة، من بينها "أزومي غروب" (بما في ذلك "زوما" و"روكا")، و"ذي إتش وود غروب" (تشمل "دليلة" و"ذا نايس غاي"و"بيرد ستريتس كلوب"، و"كابريس هولدينغز" (تشمل"سكوتز" و"سيكسي فيش" و"نويما" و"ذا آيفي")، إلى جانب "بيرلي كلوبز" (بما في ذلك "أنابيلز" و"جورج" و"هاريز بار" و"ماركس كلوب").

وتجمع "ضيافة" بين رأس المال طويل الأجل، والخبرة العالمية، ونهج الشراكات الراسخة، بهدف توسيع نطاق العلامات المتميزة عالمياً، وتحقيق قيمة مستدامة في قطاع الضيافة الفاخرة.

نبذة عن "كابريس هولدينغز"

تتميز مجموعة "كابريس هولدينغز" بمحفظة واسعة تضم العديد من المطاعم والنوادي، التي يشرف عليها ريتشارد كيرينغ بصفته رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وتُعد من أبرز مجموعات المطاعم عالمياً. وتنطلق جذور المجموعة من لندن، مع حضور دولي متنامٍ، وتشمل مطاعمها وجهات بارزة مثل "سكوتز" و"سيكسي فيش" (في المملكة المتحدة وميامي ودبي)، و"دجي شيكي" و"باتشاناليا" و"ماي فير 34" و"دافنيز" و"نويما" في ميكونوس.

ويُعد "أنابيلز" أحد أكثر نوادي الأعضاء الخاصة تميزاً في العالم، وهو جزء من "بيرلي كلوبز"، إلى جانب مجموعة من الوجهات المرموقة في منطقة مايفير في لندن. فمن الإرث العريق والخصوصية الهادئة في "ماركس كلوب"، إلى الحيوية وأسلوب الحياة العصري في "جورج"، والأناقة الأوروبية الطراز في "هاريز بار"، والتركيز على الرفاهية في "باث آند راكيتس كلوب"، يقدّم كل نادٍ تجربة خاصة مصممة بعناية لأعضائه.

وتضم شركة "مطاعم ترويا (المملكة المتحدة) المحدودة" عدداً من العلامات التي يجمعها شغف الضيافة وتقديم تجارب فريدة ومتميزة للضيوف، بما في ذلك "ذا آيفي كولكشن" و"آيفي آسيا" و"هاريز". وقد استُلهمت "ذا آيفي كولكشن" من مطعم ونادي "ذا آيفي" الأصليين في شارع ويست ستريت، حيث حافظ "ذا آيفي ويست ستريت" على مكانته منذ عام 1917 كوجهة مفضلة لنجوم الفن والمشاهير من مختلف أنحاء العالم. وتضم "ذا آيفي كولكشن" اليوم مجموعة متميزة من المطاعم الراقية والمقاهي المحلية في 45 موقعاً تم انتقاؤها بعناية في لندن والمملكة المتحدة وأيرلندا. أما "آيفي آسيا"، التي تمتلك عشرة مواقع في بريطانيا، فتستلهم مفاهيمها من الطابع الآسيوي وتقدّم تجربة غنية تجمع بين الفخامة والحيوية. فيما تمثّل "هاريز" مجموعة من خمسة مطاعم إيطالية في لندن، مستوحاة من سحر البندقية الكلاسيكي ومن "هاريز بار" الشهير، موطن مشروب "بيليني" الأصلي. أما "ذا براسيري أوف لايت" فهو مطعم أنيق وعصري يقع داخل مبنى "سيلفريدجز" التاريخي في شارع أكسفورد.

