مسقط – أعلن الموج مسقط عن ختام مسيرة رئيسه التنفيذي، ناصر بن مسعود الشيباني، بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لنحو عقدين من الزمن؛ قدّم خلالها مساهمات استثنائية في صياغة ملامح الوجهة الأرقى من بين الوجهات السكنية والسياحية المتكاملة في سلطنة عُمان.

وبدأت رحلة الشيباني مع الموج مسقط في عام 2007، حيث عاصر المشروع منذ مراحله الإنشائية الأولى وشهد تحوله لوجهة عالمية متكاملة حائزة على جوائز مرموقة. وبعد توليه منصب الرئيس التنفيذي في عام 2015، قاد الشيباني المشروع خلال مرحلة النمو المستدام والتحول الاستراتيجي، وأشرف خلالها على تسليم أكثر من 3,300 وحدة سكنية متنوعة من شقق وفلل ومنازل مدمجة، إلى جانب تشغيل أربعة فنادق عالمية، و96 منفذًا للتجزئة، و61 مرفقًا مجتمعيًا.

وخلال فترة قيادته، شهد الموج مسقط توسعة في مخططه العام من خلال مشاريع نوعية، من بينها "منازل شاطئ الجولف"، و"مروج لينز"، و"منازل شاطئ أزورا"، ومجمّع الأعمال، مع الحفاظ على التزام راسخ بجودة الحياة، حيث تشكل المساحات الخضراء حاليًا 37% من إجمالي مساحة المشروع. كما نجحت الوجهة في استقطاب مشترين من أكثر من 90 دولة، ويحتضن الموج مسقط اليوم أكثر من 8,000 ساكن من 90 جنسية مختلفة.

وخلال فترة عمله، حقق الموج مسقط نموًا تجاريًا وتشغيليًا لافتًا، شمل زيادة في الإيرادات بنسبة تجاوزت 150%، ومستويات رضا عملاء بلغت 92%، بينما سجل مؤشر تجربة العملاء 940 نقطة من أصل 1,000 نقطة. كما ساهم الموج مسقط تحت قيادته بأكثر من 3.7 مليون ريال عُماني في المبادرات المجتمعية التي شملت قطاعات التعليم، والرياضة، والبيئة، والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن دعمه لتوفير أكثر من 2,200 فرصة عمل، بنسبة تعمين بلغت 67%، وتمثيل نسائي بنسبة 40% في المناصب القيادية العليا.

وبهذه المناسبة، صرح سيف اليعربي، رئيس مجلس إدارة الموج مسقط، قائلاً: "نيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن عميق تقديرنا لناصر الشيباني على قيادته الاستثنائية وإسهاماته المشهودة في مسيرة الموج مسقط؛ فقد كان ناصر في قلب هذه المؤسسة منذ أيامها الأولى، وركيزة أساسية في تطورها ونجاحها. إن رؤيته وتفانيه وقيادته ساهمت في ترسيخ مكانة الموج مسقط كأحد أكثر الوجهات المرموقة في المنطقة، ونحن ممتنون بشكل خاص للإرث الذي يتركه والأسس المتينة التي أرساها للمستقبل".

ومن جانبه، قال ناصر الشيباني معلقًا على مسيرته: "أفتخر وأعتز بقيادة الموج مسقط خلال مرحلة مهمة في مسيرتي المهنية. إلا أنني أؤمن بالقيمة الأعمق في هذه التجربة كانت في الأشخاص الذين شاركوني هذه الرحلة؛ فقد عملنا معًا على بناء ما يتجاوز كونه مشروعًا عقاريًا، لنؤسس مجتمعًا متكاملاً ومترابطًا. وحققنا كفريق واحد العديد من الإنجازات، متجاوزين التحديات، وأسهمنا معًا في ترسيخ مكانة هذه الوجهة التي نفخر بها جميعًا. وما كان لأي من ذلك أن يتحقق لولا التفاني وروح العمل المشترك لدى الموظفين والشركاء وذوي العلاقة. وأغادر اليوم منصبي بثقة كبيرة في المستقبل، فهذه المؤسسة تستمد قوتها من كوادرها، وأنا على يقين بأنها ستواصل مسيرتها نحو مزيد من التقدم والنجاح."

واستشرافاً للمرحلة المقبلة، قرر مجلس الإدارة تعيين أحمد المسن قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي. وانضم المسن إلى الموج مسقط في عام 2008، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية منذ عام 2018، حيث تولى مسؤوليات رئيسية في تعزيز الأداء المالي للمؤسسة، والحوكمة، والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.

وقد ساهم المسن في تعزيز المرونة العملياتية والنمو المستدام للشركة خلال الفترة الماضية، وبفضل معرفته العميقة بالمؤسسة وخبرته الواسعة بعملياتها، سيعمل أحمد على ضمان استمراريتها واستقرارها مع دخول الموج مسقط مرحلة جديدة من النمو.

هذا ويؤكد الموج مسقط التزامه الراسخ بتحقيق رؤيته طويلة المدى كوجهة عالمية متكاملة للحياة العصرية، والمساهمة في الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والسياحية في سلطنة عُمان، انطلاقًا من أسس متينة نحو المرحلة القادمة، ومواصلة مسيرة البناء في مجتمع حيوي ومستدام للأجيال القادمة.

عن الموج مسقط

حياة ملهمة

يُعد الموج مسقط وجهة لا مثيل لها، فقد أعاد تعريف معنى الحياة الحضرية في المنطقة وأعطاها بُعداً راقياً من خلال مجموعة مميزة من العقارات السكنية المطلة على المحيط، والفنادق التي تمزج بين الفخامة وأصالة الضيافة العمانية، بالإضافة إلى مجمعات الأعمال الأنيقة، والمساحات الخضراء ذات التصميم الرفيع الحائز على جوائز عديدة.

لقد أعطى الموج مسقط شعوراً بالألفة والانتماء لما يزيد عن 9000 ساكن من 94 جنسية يشكلون مجتمعاً متنوعاً نابضاً بالحياة في قلب عاصمة عُمان. كما تمنح منطقة المطاعم والمحلات التجارية المفعمة بالنشاط الفرصة للسكان والزوار على حد سواء لتجربة تشكيلة واسعة من الأطباق المتنوعة في أجواء حيوية وإطلالة خلابة على المرسى.

إن للموج مسقط طابعاً حصرياً خاصاً يشجع سكانه من العائلات والأفراد على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، وأن يعملوا بشكل أفضل والاستمتاع بأجواء مفعمة بالمغامرة والتشويق، حيث يستطيع السكان والزوار الإقامة والاسترخاء في سبعة فنادق فاخرة، بما فيها فُندقَي كيمبنسكي وسانت ريجيس، أو تجربة الابحار في أكبر مرسى في عُمان، أو إطلاق روح المرح عند زيارة ملعب الجولف ذو 18 حفرة والذي يحتل مكاناً مرموقاً كأحد أفضل 100 ملعب جولف في العالم.

في الموج مسقط، كل لحظة تعيشها وكل فرصة تكتشفها ستمنحك حياة ملهمة.

