تعيين كريم ياسين في منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل مصر

15مايو 2024:

أعلنت شركة «بروكتر آند جامبل» عن تعيين كريم ياسين في منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة في مصر. بدأت رحلة كريم في «بروكتر آند جامبل» منذ 18 عاماً كمدير في قسم المبيعات منذ حصوله علي البكالوريس في الأقتصاد من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2005 ، ومنذ ذلك الحين تولى مسئوليات محلية وإقليمية في منظومة المبيعات والشئون التجارية في مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، حيث أدارالمبيعات في أكثر من 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا. أشرف كريم طوال مسيرته في«بروكتر آند جامبل»، علي مختلف العمليات في المنطقة وتمكنت الشركة تحت إداراته من تحقيق إيرادات مرتفعة إلى جانب نمو كل من الأسهم وهوامش الأرباح.



يُعرَف كريم أيضاً بشغفه نحو رفع قدرات الشركة لتكون "قوة من أجل الخير، قوة للنمو". وهو مؤيد قوي للمساواة بين الجنسين، والتنوع، والشمول وهو معروف بدعمه للعمل المجتمعي. لديه أيضاً شغف كبير بتوجيه المواهب الشابة، مؤمناً أن الأفراد يأتون أولاً داخل الشركة.

ويأتي تعيين كريم تزامناً مع إنشاء وحدة جديدة لعمليات السوق في أفريقيا تجمع بين عملياتنا الحالية في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتحقيق التوسع المستمر في جميع الأنحاء. تتمثل استراتيجيتنا في إنشاء منظومة متكاملة تقود النمو المستدام عبر تقديم منتجات مميزة للمستهلكين المصريين والأفارقة.



بدأت «بروكتر آند جامبل» العمل في مصر منذ نحو 40 عامًا، وتمتلك الشركة اليوم مقرًا للأعمال في مصر، ومصنعين، ومركزًا للتخطيط الإقليمي والخدمات، مما يوفر أكثر من 1300 فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك، تصدر «بروكتر آند جامبل مصر» إلى أكثر من 35 دولة في جميع أنحاء العالم

نبذة عن "بروكتر آند جامبل"

تخدم P&G المستهلكين في جميع أنحاء العالم بواحدة من أقوى المحافظ من العلامات التجارية الموثوقة ذات الجودة والقيادية، بما في ذلك: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®,، وWhisper®.

يشمل مجتمع بروكتر آند جامبل عمليات في حوالي 70 دولة حول العالم. بدأت بروكتر آند جامبل التصنيع في مصر منذ ما يقرب من 40 عاماً. اليوم، تمتلك بروكتر آند جامبل مصر مصنعين كبيرين في مدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مركز خدمات التخطيط في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومقر مصر للأعمال.

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