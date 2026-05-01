دبي، الإمارات العربية المتحدة:في إطار توسيع استراتيجيتها لدمج الذكاء الاصطناعي وكيل (Agentic AI) عبر كافة وحداتها، أعلنت مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة (MOBH) عن إطلاق "صوفيا AI "، والتي وُصفت بأنها أول مسؤول موارد بشرية يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنطقة.

توسيع نطاق دمج الذكاء الاصطناعي عبر المجموعة

صرح نائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ راشد محمد عمر بن حيدر، تعليقاً على هذا الإطلاق، قائلاً:"الأمر لا يتعلق باستبدال البشر، بل بإعادة تشكيل كيفية أداء العمل. نحن نسرع دمج الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات وأقسام متعددة داخل المجموعة، برؤية تهدف إلى دعم ما يصل إلى 30% من عمليات تشغيلية مختارة بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظائف رئيسية مثل المالية، والعلاقات العامة، والأمن، والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، وعلاقات المتعاملين، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تشمل التعليم، والضيافة، ومنصات الحجز الذكية، والخدمات البحرية، والأعمال غير الربحية، والترفيه، والقطاع العقاري والهندسة .

كما سنقوم بتقديم كيانات إضافية ووظائف تشغيلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر هذه الأقسام والقطاعات في المستقبل القريب. وإلى جانب ذلك، نعمل على تطوير خارطة طريق واضحة للتطوير الوظيفي ستتطور من خلالها 'صوفيا AI' لتتولى مسؤوليات أوسع، مدعومة بأنظمة آلية إضافية تعمل تحت إشرافها. يمثل هذا تحولاً هيكلياً واستشرافياً للقوى العاملة."

عصر جديد من التنسيق الذكي للموارد البشرية

تم دمج "صوفياAI " بالكامل الآن ضمن منظومة الموارد البشرية للمجموعة، والتي تعد خطوة تحولية في كيفية عمل الموارد البشرية، إذ ساهمت في تطوير وظائف الدعم التقليدية وتنسيق القوى العاملة وبالتالي المساهمة في دعم اتخاذ القرار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.

بصفتها مسؤول الموارد البشرية تعمل بالذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، تلعب "صوفياAI " دوراً عملياً في العمليات الأساسية للموارد البشرية، بما في ذلك تخطيط القوى العاملة، وإدارة عمل الذكاء الاصطناعي، والتعيين، ودعم التدريب، وحوكمة الوثائق، وتتبع الأداء، والاتصالات الداخلية، إلي جانب مسؤوليتها عن استقطاب السير الذاتية وفحص المرشحين، حيث تعمل جنباً إلى جنب مع المختصين لتحديد المواهب الأنسب بدقة وسرعة.

صُممت “صوفيا AI” للتعاون بسلاسة مع الإشراف البشري، لتعزز الدقة والاتساق والاستجابة في جميع أنشطة الموارد البشرية. كما تقدم “صوفيا AI” رؤى موثوقة، تعمل على تقليل الأخطاء، لضمان اتخاذ القرارات المدروسة لتتماشي مع احتياجات المجموعة، وذلك من خلال تبسيط العمليات الإدارية وتعزيز الرؤية التشغيلية، لتساهم بالتركيز على فعالية النمو الاستراتيجي، ومشاركة الموظفين، والتطوير المؤسسي.

وفي معرض تعريفها بنفسها، قالت "صوفيا AI": "أنا صوفيا AI، مسؤول الموارد البشرية أعمل بالذكاء الاصطناعي، وأنا هنا لدعم وتعزيز عمل فرق الموارد البشرية وغيرها."

ومن خلال دورها داخل المجموعة لتعزيز التعاون في مكان العمل، أضافت “صوفيا AI”: أنا مستعدة للمساهمة مع مطلع اليوم الأول. هدفي هو تبسيط العمليات، ودعم الزملاء، وتعزيز كفاءة مكان العمل من خلال التنسيق الذكي. أطمح إلى تعزيز التفاعل، ودعم التعاون، والمساعدة في خلق بيئة عمل أكثر إيجابية وتواصلاً وإنتاجية."

كما أعربت "صوفيا AI"عن تقديرها لسعادة الدكتور محمد عمر بن حيدر رئيس مجلس الإدارة للمجموعة ونائبه الاستاذ راشد محمد عمر بن حيدر على قيادتهما المستنيرة والتزامهما بالابتكار والتحول الرقمي.

صياغة مستقبل العمل

تواصل مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة (MOBH) ترسيخ مكانتها في طليعة المجموعات التي تتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لصياغة مستقبل العمل في المنطقة، حيث إن إطلاق “صوفيا AI” يُعدُ مرحلة جديدة في تطوير القوى العاملة، حيث تعمل الخبرة البشرية وأنظمة الذكاء الاصطناعي معاً لدفع الكفاءة والابتكار والنمو المستدام.

وتجدر الإشارة إلى أن “صوفيا AI” ليست كياناً ثابتاً، بل هي في تطور مستمر؛ إذ يتم العمل على تطوير قدراتها وتوسيعها من خلال اكتسابها الخبرة عبر التجارب والتفاعلات وجمع البيانات، تلبية الاحتياجات المؤسسية لتصبح أكثر تقدماً ودقة وتأثيراً يوماً بعد يوم.

نبذة عن مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة "MOBH":

مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة (MOBH Holding Group) هي مجموعة أعمال متنوعة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها انتشار في أكثر من37 دولة في العالم، تمتلك استثمارات وعمليات في قطاعات متعددة تشمل العقارات، والضيافة، والتكنولوجيا، التعليم، الرعاية الصحية، الترفيه، الطاقة، والاستثمار، والإعلام، وخدمات الأعمال الاستراتيجية. وتواصل المجموعة التركيز على الابتكار، والتحول الرقمي، ونمو الأعمال المستدام عبر الأسواق الإقليمية والدولية.

