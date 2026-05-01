أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، اليوم عن استئناف كامل عملياتها من مبنى الركاب الخاص بها (T5) في مطار الكويت الدولي، حيث ستُسيَّر الرحلات يومياً من الساعة 6 صباحاً حتى 6 مساءً، وذلك اعتباراً من الأحد 3 مايو 2026.

ويأتي هذا بعد الاستئناف الجزئي للرحلات المباشرة الذي كانت قد بدأت الأسبوع الماضي بعد 57 يوماً من تعليق العمليات في المطار، فيما يُمثّل ختاماً ناجحاً لعمليات الشركة التشغيلية عبر دولتين التي شملت قاعدتها المؤقتة في المملكة العربية السعودية.

ومع عودة جميع العمليات الآن في مبنى الركاب T5، ستقوم طيران الجزيرة بتشغيل كافة رحلاتها مباشرةً من الكويت، لتوفر للمسافرين تجربة سفر سلسة وفعّالة. وستخدم الشركة 27 وجهة ضمن شبكتها، مما يعيد ربط الكويت بأهم الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، باراثان باسوباثي:"نحقق إنجازاً مهماً مع استئناف عملياتنا التشغيلية الكاملة من مقرنا في مبنى الركاب T5، حيث يمكننا ذلك من تعزيز ربط المسافرين مباشرة بين الكويت ومختلف الوجهات ضمن شبكتنا وبالتالي توفير تجربة سفر أكثر سلاسةً وسهولةً. ونتوجه بخالص الشكر إلى الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت ووزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية على دعمهم المتواصل في تسهيل هذه المرحلة لاستئناف عملياتنا بالكامل من الكويت."

وعلى المسافرين التوجّه من يوم الأحد 3 مايو إلى مبنى Park & Fly التابع لطيران الجزيرة قبل موعد الرحلة بأربع ساعات على الأقل، حيث سيتم نقلهم إلى مبنى الركاب T5 لإتمام إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة.

وخلال "مبادرة بركة" التي أطلقت الشركة عقب الإغلاق المؤقت لمطار الكويت الدولي، حافظت طيران الجزيرة على استمرارية الربط عبر ممر متكامل بري–جوي من مطارين في المملكة العربية السعودية شملت مطاري القيصومة والدمام. وفي هذه الفترة، قامت الشركة بتسيير أكثر من 1,500 رحلة، وسهّلت أكثر من 9,000 حركة بالحافلات، ونقلت ما يقارب 200,000 مسافر، بدعم من أكثر من 500 موظف وتشغيل 14 طائرة.

وأضاف باسوباثي:"بالعودة إلى مبنى ركابنا T5، نختتم عملياتنا المؤقتة في المملكة العربية السعودية ضمن مبادرة بركة بكل فخر وامتنان. ونتوجه بالشكر إلى الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية على تعاونهم القيّم، وكذلك إلى شركائنا وموظفينا الذين كان لصمودهم الدور الأكبر في تحقيق هذا النجاح. والأهم من ذلك، نشكر مسافرينا على ثقتهم وصبرهم طوال هذه الفترة."

ويمكن للمسافرين الاستفادة مجدداً من تجربة السفر من مبنى ركاب الجزيرة T5 حيث تتوفر مرافق متطورة تخدم المسافرين وتضمن راحتهم وسهولة سفرهم. ومع تزايد الطلب مع اقتراب موسم الصيف، تتمتع طيران الجزيرة بموقع قوي لتلبية احتياجات المسافرين من خلال شبكة تضم أكثر من 60 وجهة إذ ستوفر مليوني مقعد بالإضافية إلى خدمات موثوقة ذات قيمة متميزة.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة أو عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 177 من داخل الكويت أو 96522054994+ للاتصالات الدولية.

